Het team van Red Bull Racing heeft voor het eerst gereageerd op een opvallende klacht van McLaren. Na de Grand Prix van Brazilië plaatste McLaren-teambaas Andrea Stella vraagtekens bij de motorwissel van Max Verstappen. Paul Monaghan begrijpt die vragen, maar stelt dat alles volgens de letter der wet is gegaan.

Het team van Red Bull Racing wisselde twee weken geleden de motor van Max Verstappen na de kwalificatie in Brazilië. De Nederlander was niet door Q1 gekomen, en moest door zijn motorwissel de race vanuit de pitlane starten. Het bleek een gouden greep te zijn, want Verstappen wist zich terug te vechten naar de derde plaats.

Na afloop van de race kwam McLaren-teambaas Stella naar buiten met een aantal vragen. Hij wilde namelijk duidelijkheid van de FIA over de motorwissel van Red Bull. Hij wees naar de budgetcap, en de vraag of een motorwissel wel of niet onder deze regels valt. Hier bestaan namelijk geen duidelijke regels over, en de FIA heeft de teams alleen wat richtlijnen gegeven. Een aantal teams, waaronder McLaren, vinden dat een wissel vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid hier niet onder hoort te vallen, maar een wissel vanuit het oogpunt van performance wél.

De vraag van Stella is dan ook of de motorwissel bij de auto van Verstappen werd gedaan vanwege twijfels over de betrouwbaarheid, of meer vanwege de performance.

Handgranaat

In Las Vegas werd Chief Engineer Paul Monaghan van Red Bull door The Race gevraagd naar de klachten van McLaren: "Het verbaast me niet dat iemand hier een handgranaat naar heeft gegooid. Prima. Als de situatie andersom was geweest, dan hadden we hetzelfde kunnen doen."

"Wat we hebben gedaan valt te verdedigen. Het is legitiem, en als je terugkijkt, ook naar deze generatie auto's sinds 2022 tot dit jaar, dan hebben mensen vaak de motor gewisseld. Er is helemaal niets ongebruikelijks aan."

Is het een grijs gebied?

Monaghan heeft niet het idee dat Red Bull hier het randje heeft opgezocht. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Ik denk niet dat het een grijs gebied is. Zover ik weet, hebben we voor onszelf gerechtvaardigd wat we hebben gedaan. Als we ernaar worden gevraagd, prima, dan zullen we het rechtvaardigen."

Valt het wel of niet binnen de regels?

Als Monaghan wordt gevraagd of het wel of niet onder de budgetcap hoort te vallen, haalt hij zijn schouders op: "Ik ga daar geen antwoord op geven, want ik ben geen expert van de financiële regels. Ik weet ongeveer wat we moeten doen en wat er binnen en buiten valt."

"Maar ik denk dat we onze acties kunnen verdedigen, en dat er aan het einde van het jaar geen straf zal volgen. Dat zou mijn antwoord zijn met de kennis die ik heb. Ik wil niet speculeren over of we het behandelen alsof het wel of niet binnen de financiële regels valt, want als ik het fout krijg zie ik er nog meer uit als een idioot dan normaal. Dus als het mag, laat ik het daarbij."