Red Bull reageert fel op klachten van McLaren

Red Bull reageert fel op klachten van McLaren
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 11:22
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing heeft voor het eerst gereageerd op een opvallende klacht van McLaren. Na de Grand Prix van Brazilië plaatste McLaren-teambaas Andrea Stella vraagtekens bij de motorwissel van Max Verstappen. Paul Monaghan begrijpt die vragen, maar stelt dat alles volgens de letter der wet is gegaan.

Het team van Red Bull Racing wisselde twee weken geleden de motor van Max Verstappen na de kwalificatie in Brazilië. De Nederlander was niet door Q1 gekomen, en moest door zijn motorwissel de race vanuit de pitlane starten. Het bleek een gouden greep te zijn, want Verstappen wist zich terug te vechten naar de derde plaats.

Na afloop van de race kwam McLaren-teambaas Stella naar buiten met een aantal vragen. Hij wilde namelijk duidelijkheid van de FIA over de motorwissel van Red Bull. Hij wees naar de budgetcap, en de vraag of een motorwissel wel of niet onder deze regels valt. Hier bestaan namelijk geen duidelijke regels over, en de FIA heeft de teams alleen wat richtlijnen gegeven. Een aantal teams, waaronder McLaren, vinden dat een wissel vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid hier niet onder hoort te vallen, maar een wissel vanuit het oogpunt van performance wél.

De vraag van Stella is dan ook of de motorwissel bij de auto van Verstappen werd gedaan vanwege twijfels over de betrouwbaarheid, of meer vanwege de performance.

Handgranaat

In Las Vegas werd Chief Engineer Paul Monaghan van Red Bull door The Race gevraagd naar de klachten van McLaren: "Het verbaast me niet dat iemand hier een handgranaat naar heeft gegooid. Prima. Als de situatie andersom was geweest, dan hadden we hetzelfde kunnen doen."

"Wat we hebben gedaan valt te verdedigen. Het is legitiem, en als je terugkijkt, ook naar deze generatie auto's sinds 2022 tot dit jaar, dan hebben mensen vaak de motor gewisseld. Er is helemaal niets ongebruikelijks aan."

Is het een grijs gebied?

Monaghan heeft niet het idee dat Red Bull hier het randje heeft opgezocht. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Ik denk niet dat het een grijs gebied is. Zover ik weet, hebben we voor onszelf gerechtvaardigd wat we hebben gedaan. Als we ernaar worden gevraagd, prima, dan zullen we het rechtvaardigen."

Valt het wel of niet binnen de regels?

Als Monaghan wordt gevraagd of het wel of niet onder de budgetcap hoort te vallen, haalt hij zijn schouders op: "Ik ga daar geen antwoord op geven, want ik ben geen expert van de financiële regels. Ik weet ongeveer wat we moeten doen en wat er binnen en buiten valt."

"Maar ik denk dat we onze acties kunnen verdedigen, en dat er aan het einde van het jaar geen straf zal volgen. Dat zou mijn antwoord zijn met de kennis die ik heb. Ik wil niet speculeren over of we het behandelen alsof het wel of niet binnen de financiële regels valt, want als ik het fout krijg zie ik er nog meer uit als een idioot dan normaal. Dus als het mag, laat ik het daarbij."

F1 Nieuws McLaren Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (4)

  • Pietje2013

    Posts: 9.156

    Kunnen wij uit het gedraai van Monaghan concluderen dat deze wissel wel onder de BC valt omdat het performance gerelateerd was? Als het betrouwbaarheid was dan had je dat toch gewoon kunnen melden. Dan heeft iedereen duidelijkheid en is de zaak gesloten.

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 11:30
    • Lulham

      Posts: 552

      Het probleem van deze regels is dat oudere motoren per definitie minder betrouwbaar worden. Dus ook bij een motorwissel voor performance verbeter je de betrouwbaarheid. Daarom zouden alle motorwissels of binnen of buiten de cap moeten vallen.

      • + 0
      • 21 nov 2025 - 11:40
    • Polleke2

      Posts: 1.804

      Nee Pedals zegt dat hij zich hier niet in gaat mengen lijkt me vrij duidelijk.
      Waarom komt McLaren er nu pas mee dan Max is de negende die aan zijn 5e ICE is begonnen hiervoor heb ik Stella nergens over gehoord.

      • + 0
      • 21 nov 2025 - 11:43
    • HermanInDeZon

      Posts: 334

      "Waarom komt McLaren er nu pas mee dan Max is de negende die aan zijn 5e ICE is begonnen hiervoor heb ik Stella nergens over gehoor"

      Verandert toch niets aan de "schuldvraag"?

      McLaren vraagt voornamelijk verduideling, en Red Bull had omgekeerd exact hetzelfde gedaan

      Beschuldingen van Red Bull naar McLaren toen ze ineens geen winnende auto meer hadden waren een pak feller en speculatiever

      • + 0
      • 21 nov 2025 - 11:48

