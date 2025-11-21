user icon
Leclerc moet vrezen voor zware straf na opmerkelijke fout

Leclerc moet vrezen voor zware straf na opmerkelijke fout
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 07:09
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

De eerste dag van het raceweekend in Las Vegas krijgt mogelijk een vervelend staartje voor Charles Leclerc. De Monegask parkeerde zijn Ferrari aan het einde van de tweede vrije training naast de baan met problemen, maar heeft hierbij mogelijk de regels gebroken.

Leclerc begon goed aan de dag met de snelste tijd in de eerste vrije training. In de tweede vrije training had hij het wat lastiger, en kon hij door de rode vlaggen geen toptijd noteren. Toen het licht na de eerste onderbreking weer op groen schoot, ging het direct mis bij de Monegaskische coureur van Ferrari. Bij het uitrijden van de pitlane waren er problemen zichtbaar, en enkele bochten later parkeerde Leclerc zijn auto achter de muur tussen de casino's.

Leclerc meldde over de boordradio dat hij een probleem had met zijn versnellingsbak, en hij kreeg van de pitmuur het advies om niet op te schakelen. Hij stapte uit, en moest door het donkere Las Vegas teruglopen naar de paddock voor de debrief met het team. Bij het verlaten van de auto heeft hij zich mogelijk niet aan de protocollen gehouden, en dat levert hem nu een tripje naar de stewards op.

Wat is er aan de hand?

De stewards laten namelijk weten dat Leclerc artikel 26.5 van het sportieve reglement mogelijk heeft geschonden. Hij zou bij het uitstappen van zijn Ferrari zijn stuur niet terug hebben geplaatst op de juiste positie, en hij zou zijn ERS niet hebben uitgeschakeld. Hij zou dit om twee minuten voor negen lokale tijd hebben gedaan, en dit was precies het moment dat hij zijn auto naast de baan parkeerde. Mogelijk is er dus sprake van verwarring, omdat de wedstrijdleiding op datzelfde moment voor een rode vlag koos.

Welke straf kan Leclerc verwachten?

Wat Leclerc voor straf kan verwachten, is nog niet helemaal duidelijk. De kans is klein dat het om een sportieve straf gaat, want het is geen overtreding op de baan. Een boete of een reprimande liggen veel meer voor de hand. De stewards zullen echter snel met duidelijkheid komen.

Sander

Posts: 1.567

Kopje:
Leclerc moet vrezen voor zware straf.
Laatste twee regels:
Een boete of een reprimande liggen veel meer voor de hand. De stewards zullen echter snel met duidelijkheid komen.

  • 22
  • 21 nov 2025 - 07:22
Reacties (2)

  • Sander

    Posts: 1.567

    Kopje:
    Leclerc moet vrezen voor zware straf.
    Laatste twee regels:
    Een boete of een reprimande liggen veel meer voor de hand. De stewards zullen echter snel met duidelijkheid komen.

    • + 22
    • 21 nov 2025 - 07:22

