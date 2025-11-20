user icon
F1-coureurs bang voor ernstige problemen met regen in Las Vegas

F1-coureurs bang voor ernstige problemen met regen in Las Vegas
  • Gepubliceerd op 20 nov 2025 18:09
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Formule 1-coureurs verwachten een enorme uitdaging mocht het gaan regenen tijdens een van de sessies in Las Vegas. De coureurs verwachten dat het enorm nat, vies en delen onder water komen te staan. Afgelopen week was er een enorme regenval in Las Vegas waar dit het geval was. 

Het komt wel vaker voor dat het regent tijdens races, maar coureurs zijn bezorgd om de situatie waar ze in gaan belanden als het in Las Vegas gaat regenen. Het zou hier heel anders zijn dan op andere circuits. 

'Het zal enorm lastig worden'

Lando Norris vertelde aan Motorsport Week over de situatie mocht het gaan regenen: "Ik denk dat het een ongelooflijk moeilijk circuit zal zijn in de regen, ja, behoorlijk vervelend, denk ik. Het wordt een enorme uitdaging. Er is duidelijk niet veel ruimte voor fouten, het is behoorlijk lastig en behoorlijk snel voor een stratencircuit. Je hebt de witte lijnen, alle verf en zo, wat soms behoorlijk vervelend is als je in de auto zit en dat soort dingen voelt. Het wordt een behoorlijk waanzinnige uitdaging als het nat blijft, vooral als het vanwege de temperatuur ook niet snel droogt."

Ook Fernando Alonso vertelde over de mogelijke situatie: "Niet leuk. Helemaal niet leuk. Het is snel. Het zicht zal een uitdaging zijn, denk ik, onder de lichten. Bovendien is de grip op droge banden al erg laag. De temperatuur is laag. Het kan dus leuk zijn om naar te kijken, maar niet om te rijden."

Volgens Carlos Sainz heeft dit voornamelijk te maken met de slechte belichting in Las Vegas. De Spanjaard zegt dat het circuit donkerder is dan andere nachtraces, zoals Saoedi-Arabië, Bahrein en Singapore: "Om de een of andere reden hebben alle coureurs het gevoel dat er delen van het circuit zijn die vrij donker zijn, donkerder dan Singapore en alle andere nachtraces waar we naartoe gaan. En we begrijpen niet echt waarom, want de verlichting zou hetzelfde moeten zijn. Er zijn delen van het circuit die donkerder zijn dan andere, en met regen kan dat bijzonder lastig zijn."

Gaat het regenen in Las Vegas?

Het lijkt erop dat het niet gaat regenen in de wereldberoemde stad. Las Vegas zou dus droog blijven, maar de coureurs blijven wel op hun hoede. Het heeft tot nu toe nog nooit geregend in Las Vegas terwijl de Formule 1 er was. Las Vegas is de derde droogste stad van de Verenigde Staten volgens World Atlas.

Mick34

Posts: 1.271

Een heel verhaal over de angst voor regen in Las Vegas om vervolgens af te sluiten dat het dit weekend droog blijft. 🤣

  • 5
  • 20 nov 2025 - 22:01
Fernando Alonso Carlos Sainz Jr Lando Norris Williams McLaren Aston Martin GP Las Vegas 2025

Reacties (4)

  • Larry Perkins

    Posts: 61.574

    Het regent weer weerberichten hier, met zo nu en dan plaatselijk een ander bericht (over Max)...

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 19:33
  • RH

    Posts: 723

    Bang, gewoon echt bang. Niet de snelheid, G-krachten, 4 dubbel door een bocht, maar regen die ze peentjes doet zweten. WoW, unexpected!

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 21:33
  • Mick34

    Posts: 1.271

    Een heel verhaal over de angst voor regen in Las Vegas om vervolgens af te sluiten dat het dit weekend droog blijft. 🤣

    • + 5
    • 20 nov 2025 - 22:01
  • Sauber

    Posts: 452

    Oké nycks aan t handje dus

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 23:05

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

