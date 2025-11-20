Formule 1-coureurs verwachten een enorme uitdaging mocht het gaan regenen tijdens een van de sessies in Las Vegas. De coureurs verwachten dat het enorm nat, vies en delen onder water komen te staan. Afgelopen week was er een enorme regenval in Las Vegas waar dit het geval was.

Het komt wel vaker voor dat het regent tijdens races, maar coureurs zijn bezorgd om de situatie waar ze in gaan belanden als het in Las Vegas gaat regenen. Het zou hier heel anders zijn dan op andere circuits.

'Het zal enorm lastig worden'

Lando Norris vertelde aan Motorsport Week over de situatie mocht het gaan regenen: "Ik denk dat het een ongelooflijk moeilijk circuit zal zijn in de regen, ja, behoorlijk vervelend, denk ik. Het wordt een enorme uitdaging. Er is duidelijk niet veel ruimte voor fouten, het is behoorlijk lastig en behoorlijk snel voor een stratencircuit. Je hebt de witte lijnen, alle verf en zo, wat soms behoorlijk vervelend is als je in de auto zit en dat soort dingen voelt. Het wordt een behoorlijk waanzinnige uitdaging als het nat blijft, vooral als het vanwege de temperatuur ook niet snel droogt."

Ook Fernando Alonso vertelde over de mogelijke situatie: "Niet leuk. Helemaal niet leuk. Het is snel. Het zicht zal een uitdaging zijn, denk ik, onder de lichten. Bovendien is de grip op droge banden al erg laag. De temperatuur is laag. Het kan dus leuk zijn om naar te kijken, maar niet om te rijden."

Volgens Carlos Sainz heeft dit voornamelijk te maken met de slechte belichting in Las Vegas. De Spanjaard zegt dat het circuit donkerder is dan andere nachtraces, zoals Saoedi-Arabië, Bahrein en Singapore: "Om de een of andere reden hebben alle coureurs het gevoel dat er delen van het circuit zijn die vrij donker zijn, donkerder dan Singapore en alle andere nachtraces waar we naartoe gaan. En we begrijpen niet echt waarom, want de verlichting zou hetzelfde moeten zijn. Er zijn delen van het circuit die donkerder zijn dan andere, en met regen kan dat bijzonder lastig zijn."

Gaat het regenen in Las Vegas?

Het lijkt erop dat het niet gaat regenen in de wereldberoemde stad. Las Vegas zou dus droog blijven, maar de coureurs blijven wel op hun hoede. Het heeft tot nu toe nog nooit geregend in Las Vegas terwijl de Formule 1 er was. Las Vegas is de derde droogste stad van de Verenigde Staten volgens World Atlas.