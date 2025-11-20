Ferrari stond na de Grand Prix van São Paulo opnieuw vol in de schijnwerpers – en niet alleen vanwege de dubbele uitvalbeurt. Voorzitter John Elkann stelde na het dramatische weekend dat zijn coureurs “minder moeten praten en zich moeten focussen op het rijden”, een uitspraak die zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton deze week in Las Vegas voorgelegd kregen.

De race in Brazilië verliep voor de Scuderia allesbehalve volgens plan. Leclerc werd in bocht 1 geraakt door de Mercedes van Kimi Antonelli, waarbij ook Oscar Piastri betrokken was. Gevolg: direct einde verhaal. Hamilton haalde de finish evenmin; zijn Ferrari liep te veel schade op na eerdere incidenten en moest aan de kant. De pijn werd nog groter doordat Ferrari daardoor van P2 terugviel naar P4 in het constructeurskampioenschap.

'Leclerc gaat in op Elkann'

Voor de camera’s in Las Vegas kreeg Leclerc logischerwijs de vraag hoe hij tegen de woorden van Elkann aankijkt. De Monegask bleef opvallend rustig. Volgens hem is er geen sprake van interne frictie.

“John en ik kennen elkaar al jaren. We zijn altijd eerlijk naar elkaar en spreken elkaar heel regelmatig. Natuurlijk hebben we sinds Brazilië opnieuw contact gehad,” aldus Leclerc in de paddock.

Volgens de Ferrari-coureur weerspiegelen de opmerkingen vooral de gezamenlijke ambitie binnen het team.

“John wil het beste voor Ferrari, net als ik. Het hele team wil maar één ding: terug naar de absolute top. Dat is onze prioriteit. Ik kan alleen mijn werk blijven doen, alles geven en proberen dit team – waar ik enorm veel van houd – weer helemaal vooraan in het klassement te krijgen.”

Leclerc benadrukte dat zo’n seizoen hem niet demotiveert.

“Elk jaar is uitdagend. Dit seizoen was wat lastiger dan gehoopt, zeker omdat we na vorig jaar hoge verwachtingen hadden. Maar mijn drive blijft hetzelfde. Moeilijke momenten helpen ons uiteindelijk vooruit.”

'Ik spreek John elke week'

Ook Hamilton kreeg vragen over de woorden van Elkann. De Brit, die zijn eerste seizoen voor Ferrari beleeft, wees vooral op de sterke onderlinge band.

“We blijven als één team werken. Iedereen in de fabriek is gefocust op verbeteren,” zei de zevenvoudig wereldkampioen. “Ik spreek John elke week. De passie binnen Ferrari is echt niet verdwenen.”

Hamilton gaf toe dat 2024 zwaarder uitpakte dan verwacht, maar benadrukte dat zijn keuze om naar Ferrari te gaan nog steeds de juiste is.

“Het was een ontzettend pittig jaar, maar ik heb mezelf verrast qua veerkracht. Ik voel me vastberaden en positief. Elke tegenslag is een kans om te leren. We nemen alle lessen mee om volgend jaar sterker te staan.”

Tot slot onderstreepte Hamilton het vertrouwen in het personeel van de Scuderia.

“Iedereen geeft honderd procent, week na week. Meer kun je niet vragen. We moeten op deze weg doorgaan. Ik wil dit team helpen om weer een winnende flow op te bouwen.”