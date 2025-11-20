user icon
icon

Ferrari-duo reageert op pittige boodschap van Elkann: "We hebben gesproken"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari-duo reageert op pittige boodschap van Elkann: "We hebben gesproken"
  • Gepubliceerd op 20 nov 2025 12:09
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Ferrari stond na de Grand Prix van São Paulo opnieuw vol in de schijnwerpers – en niet alleen vanwege de dubbele uitvalbeurt. Voorzitter John Elkann stelde na het dramatische weekend dat zijn coureurs “minder moeten praten en zich moeten focussen op het rijden”, een uitspraak die zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton deze week in Las Vegas voorgelegd kregen.

De race in Brazilië verliep voor de Scuderia allesbehalve volgens plan. Leclerc werd in bocht 1 geraakt door de Mercedes van Kimi Antonelli, waarbij ook Oscar Piastri betrokken was. Gevolg: direct einde verhaal. Hamilton haalde de finish evenmin; zijn Ferrari liep te veel schade op na eerdere incidenten en moest aan de kant. De pijn werd nog groter doordat Ferrari daardoor van P2 terugviel naar P4 in het constructeurskampioenschap.

Meer over Ferrari 'Ferrari heeft besluit genomen over toekomst van Hamilton'

'Ferrari heeft besluit genomen over toekomst van Hamilton'

12 nov
 Leclerc ontvangt dringend advies over toekomst bij Ferrari

Leclerc ontvangt dringend advies over toekomst bij Ferrari

17 nov

'Leclerc gaat in op Elkann'

Voor de camera’s in Las Vegas kreeg Leclerc logischerwijs de vraag hoe hij tegen de woorden van Elkann aankijkt. De Monegask bleef opvallend rustig. Volgens hem is er geen sprake van interne frictie.
“John en ik kennen elkaar al jaren. We zijn altijd eerlijk naar elkaar en spreken elkaar heel regelmatig. Natuurlijk hebben we sinds Brazilië opnieuw contact gehad,” aldus Leclerc in de paddock.

Volgens de Ferrari-coureur weerspiegelen de opmerkingen vooral de gezamenlijke ambitie binnen het team.
“John wil het beste voor Ferrari, net als ik. Het hele team wil maar één ding: terug naar de absolute top. Dat is onze prioriteit. Ik kan alleen mijn werk blijven doen, alles geven en proberen dit team – waar ik enorm veel van houd – weer helemaal vooraan in het klassement te krijgen.”

Leclerc benadrukte dat zo’n seizoen hem niet demotiveert.
“Elk jaar is uitdagend. Dit seizoen was wat lastiger dan gehoopt, zeker omdat we na vorig jaar hoge verwachtingen hadden. Maar mijn drive blijft hetzelfde. Moeilijke momenten helpen ons uiteindelijk vooruit.”

'Ik spreek John elke week'

Ook Hamilton kreeg vragen over de woorden van Elkann. De Brit, die zijn eerste seizoen voor Ferrari beleeft, wees vooral op de sterke onderlinge band.
“We blijven als één team werken. Iedereen in de fabriek is gefocust op verbeteren,” zei de zevenvoudig wereldkampioen. “Ik spreek John elke week. De passie binnen Ferrari is echt niet verdwenen.”

Hamilton gaf toe dat 2024 zwaarder uitpakte dan verwacht, maar benadrukte dat zijn keuze om naar Ferrari te gaan nog steeds de juiste is.
“Het was een ontzettend pittig jaar, maar ik heb mezelf verrast qua veerkracht. Ik voel me vastberaden en positief. Elke tegenslag is een kans om te leren. We nemen alle lessen mee om volgend jaar sterker te staan.”

Tot slot onderstreepte Hamilton het vertrouwen in het personeel van de Scuderia.
“Iedereen geeft honderd procent, week na week. Meer kun je niet vragen. We moeten op deze weg doorgaan. Ik wil dit team helpen om weer een winnende flow op te bouwen.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari GP Las Vegas 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

    Vrije training 3

    01:30 - 02:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

    Kwalificatie

    05:00 - 06:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    01:30 - 02:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    05:00 - 06:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.525
  • Podiums 132
  • Grand Prix 229
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar