Verstappen pleit voor radicale veranderingen in Formule 1
  • Gepubliceerd op 20 nov 2025 10:46
  • comments 11
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen heeft al veel bewezen in de Formule 1 en daarom pleit hij voor een korter raceweekend. De viervoudig wereldkampioen zou maar al te graag van drie naar twee dagen willen gaan in het raceweekend en de vrijdagen en sprintraces willen overslaan. 

Het ideale raceweekend van Verstappen zou er als volgt uitzien: De vrijdagsessies verdwijnen waardoor de training op zaterdag de eerste sessie van het Grand Prix-weekend wordt. Na de training volgt de kwalificatie en op zondag is de race. Verstappen wil meer emotie zien tijdens de Grand Prix-weekenden. 

De sprintraces zijn de toevoeging van de afgelopen jaren. Veel fans vinden het leuk om meer races te zien, maar er zijn ook tegenstanders. Een daarvan is Verstappen; de Nederlander vindt het overbodig en ziet dat de Grand Prix zelf minder belangrijk wordt hierdoor. 

Logischere kalenders voor Verstappen

Verstappen heeft al eerder laten weten en laten zien dat hij meer wil dan alleen Formule 1 rijden. Door de weekenden korter te maken, heeft hij meer tijd voor andere zaken. Toch is een korter raceweekend niet het enige dat de Nederlander wil. De Red Bull-coureur ziet graag de 'klassieke en permanente' circuits op de kalender en geen stratencircuits. Ook wil hij een logischere kalender, zodat er niet van Spanje naar Canada en dan weer naar Oostenrijk gevlogen hoeft te worden. 

"Zeker veel minder races, alleen de goede circuits, niet te veel stratencircuits. Tweedaagse raceweekends. Een nog overzichtelijkere kalender met het vliegen. Dus ja, behoorlijk wat veranderingen. Geen sprints, alleen een hoofdrace, omdat daar meer emotie in zit. Eén training, een kwalificatie in een race", vertelt Verstappen tegenover Chris Medland. 

Na de vraag of Verstappen zeker maar een training nodig heeft, zegt hij: "Ja, waarom niet? Ik heb er al veel mee gereden. Dus dat is genoeg voor het weekend." Max Verstappen heeft al 230 races achter zijn naam staan, waarvan hij er 68 gewonnen heeft. 

Kan Verstappen nog wereldkampioen worden?

De titelstrijd is nog altijd in volle gang en Verstappen leek snel terug te komen voor zijn vijfde titel. Met nog drie races te gaan staat de Nederlander op een achterstand van 49 punten ten opzichte van Lando Norris. Er zijn nog 83 punten te behalen, dus het is nog mogelijk, maar het lijkt een lastige taak te worden voor de Nederlander. 

Snorremans

Posts: 122

De vrijdagen zijn er nu alleen nog vanwege commerciele doeleinde. Mensen een extra dag naar het circuit trekken geeft extra invulling aan de aankoop van een kaartje. De TV uitzending natuurlijk niet vergeten. De rechten kosten bergen aan geld en daar willen ze providers ook wat voor terug zien.

... [Lees verder]

  • 2
  • 20 nov 2025 - 11:59
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (11)


  • Pietje Bell

    Posts: 31.958

    Het verbaast mij dat hij zegt dat hij aan één training genoeg heeft.
    Misschien als ze een makkelijk af te stellen wagen hebben, maar in het verleden
    ging het vaak mis met maar één training en hadden ze echt wel drie trainingen nodig.

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 11:13
  • Snorremans

    Posts: 122

    De vrijdagen zijn er nu alleen nog vanwege commerciele doeleinde. Mensen een extra dag naar het circuit trekken geeft extra invulling aan de aankoop van een kaartje. De TV uitzending natuurlijk niet vergeten. De rechten kosten bergen aan geld en daar willen ze providers ook wat voor terug zien.

    Met de huidige technieken zoals sims e.d. is 1 training voldoende.

    • + 2
    • 20 nov 2025 - 11:59
    • Patrace

      Posts: 6.336

      De vrijdagen zijn daarmee vooral belangrijk voor de circuits. Want die moeten het hebben van verkochte kaartjes, merchandise en consumpties.
      Zonder die dag is het vooral voor circuits die geen overheidssteun krijgen, niet rond te krijgen.

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 13:23
  • HarryLam

    Posts: 5.032

    Als Max zo graag achter de kinderwagen wil lopen moet hij net als Vettel deed gewoon maar stoppen.

    • + 2
    • 20 nov 2025 - 12:15
  • John6

    Posts: 11.286

    Dat kan Max wel willen, maar 2 dagen dat gaat nooit gebeuren, hij weet ook wel hoe hoog de Fees zijn voor een weekendje F1 over de vloer hebben.

    Ze zullen dat geld toch terug moeten verdienen op de 1 of andere manier, de fees zullen niet omlaag gaan.

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 12:32
  • koppie toe

    Posts: 4.835

    Die gozer wordt steeds luier zeg.

    • + 2
    • 20 nov 2025 - 13:06
    • Freek-Willem

      Posts: 6.446

      Nee hij verschoont steeds meer luiers

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 13:25
    • koppie toe

      Posts: 4.835

      Das zijn probleem, hij had ook bij de plaatselijke super kunnen solliciteren voor 20 uur vakken vullen. 🫣😬

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 13:28
  • DenniSNL1980

    Posts: 381

    Één training is toch wat lastig bij de race dat je je auto moet afstaan aan een rookie zou je zeggen

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 13:09
  • Kennie

    Posts: 2.715

    Voor een groot gedeelte met Max eens, je kan het prima in twee dagen af. Maar dan moet wel de quali naar de zondagochtend gaan en de race naar later op de dag. (zeg maar quali om 11:00 uur en de race om 15:00). Je zou ook nog de quali op zaterdag kunnen doen en de warm-up terughalen van heel vroeger. Minder races zou ik prima vinden, minder stratencircuits ook. meer klassiekers ook. Als we toch bezig zijn, mag de fee omlaag voor de organisatoren en de prijs van de kaartjes ook.

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 13:38

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

