Max Verstappen heeft al veel bewezen in de Formule 1 en daarom pleit hij voor een korter raceweekend. De viervoudig wereldkampioen zou maar al te graag van drie naar twee dagen willen gaan in het raceweekend en de vrijdagen en sprintraces willen overslaan.

Het ideale raceweekend van Verstappen zou er als volgt uitzien: De vrijdagsessies verdwijnen waardoor de training op zaterdag de eerste sessie van het Grand Prix-weekend wordt. Na de training volgt de kwalificatie en op zondag is de race. Verstappen wil meer emotie zien tijdens de Grand Prix-weekenden.

De sprintraces zijn de toevoeging van de afgelopen jaren. Veel fans vinden het leuk om meer races te zien, maar er zijn ook tegenstanders. Een daarvan is Verstappen; de Nederlander vindt het overbodig en ziet dat de Grand Prix zelf minder belangrijk wordt hierdoor.

Logischere kalenders voor Verstappen

Verstappen heeft al eerder laten weten en laten zien dat hij meer wil dan alleen Formule 1 rijden. Door de weekenden korter te maken, heeft hij meer tijd voor andere zaken. Toch is een korter raceweekend niet het enige dat de Nederlander wil. De Red Bull-coureur ziet graag de 'klassieke en permanente' circuits op de kalender en geen stratencircuits. Ook wil hij een logischere kalender, zodat er niet van Spanje naar Canada en dan weer naar Oostenrijk gevlogen hoeft te worden.

"Zeker veel minder races, alleen de goede circuits, niet te veel stratencircuits. Tweedaagse raceweekends. Een nog overzichtelijkere kalender met het vliegen. Dus ja, behoorlijk wat veranderingen. Geen sprints, alleen een hoofdrace, omdat daar meer emotie in zit. Eén training, een kwalificatie in een race", vertelt Verstappen tegenover Chris Medland.

Na de vraag of Verstappen zeker maar een training nodig heeft, zegt hij: "Ja, waarom niet? Ik heb er al veel mee gereden. Dus dat is genoeg voor het weekend." Max Verstappen heeft al 230 races achter zijn naam staan, waarvan hij er 68 gewonnen heeft.

Kan Verstappen nog wereldkampioen worden?

De titelstrijd is nog altijd in volle gang en Verstappen leek snel terug te komen voor zijn vijfde titel. Met nog drie races te gaan staat de Nederlander op een achterstand van 49 punten ten opzichte van Lando Norris. Er zijn nog 83 punten te behalen, dus het is nog mogelijk, maar het lijkt een lastige taak te worden voor de Nederlander.