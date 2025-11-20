user icon
Red Bull ziet Mercedes als de grote favoriet voor F1-titel

Red Bull ziet Mercedes als de grote favoriet voor F1-titel
  • Gepubliceerd op 20 nov 2025 07:36
  4
  • Door: Bob Plaizier

De Formule 1 staat aan de vooravond van een grote verandering. In 2026 gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse, en Red Bull gaat eigen krachtbronnen ontwikkelen. De verwachtingen zijn groot, maar bij Red Bull vinden ze zelf dat Mercedes sterk zal zijn.

Vanaf volgend jaar gaat er zeer veel veranderen in de koningsklasse van de autosport. Vooral de motorregels gaan voor een grote verandering zorgen, want alle leveranciers beginnen hier praktisch op nul. Naast de bestaande fabrikanten keert ook Honda terug, terwijl Audi debuteert en Red Bull samen met Ford motoren gaat fabriceren. Het is echter nog niet duidelijk wie er boven de rest uit gaat steken,

Red Bull is al geruime tijd hard bezig met het eigen motorproject. In Milton Keynes heeft men een speciale fabriek voor de krachtbronnen gebouwd, terwijl ze met Ford een grote partner hebben aangetrokken. In tegenstelling tot concurrenten als Ferrari en Mercedes heeft Red Bull weinig ervaring met het bouwen van motoren, maar ze willen direct gaan strijden om de zege.

Is Mercedes de favoriet?

Ben Hodgkinson heeft de leiding over het project van Red Bull Powertrains. In de podcast The Inside Track legt Hodgkinson uit wat zijn verwachtingen voor volgend jaar zijn: "Mercedes zal waarschijnlijk goed presteren. Het is een goed bedrijf met goede mensen erin, en ze hebben ontzettend veel ervaring. Ik denk dat een behoorlijk deel van de Power Unit vergelijkbaar is met de huidige generatie. Ze konden waarschijnlijk veel eerder beginnen met testen dan wij. Dat geeft hen een zeer groot voordeel."

Waar staat Red Bull?

Hodgkinson legt uit dat ze bij Red Bull wel een goed gevoel hebben: "Waar wij nu staan? Ik ben er redelijk zeker van dat we sneller ontwikkelen dan zij, nadat we achter hen zijn begonnen. Het is dus gewoon een race om wie er voor race één voorop zal staan."

Red Bull blijft realistisch

De grote man achter het motorenproject wil echter niet dat ze te vroeg gaan juichen: "Ik ben zeker niet overtuigd. Ik denk dat als je iemand toont die overtuigd is in deze sport, ik je diezelfde persoon laat zien als iemand die op het punt staat te verliezen. Dus ik denk dat het fout is om zoveel vertrouwen te hebben, omdat je eigenlijk niet weer waar je staat."

Rimmer

Posts: 13.013

Russell WK met 50 pk+ op de rest. De Britten hebben een nieuwe GOAT, mekkeren dat hij kan!

  • 4
  • 20 nov 2025 - 08:11
Reacties (4)

  • Knalpijp

    Posts: 2.218

    Je kunt niet meer pompen dan dat je hebt.

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 07:46
  • Rimmer

    Posts: 13.013

    Russell WK met 50 pk+ op de rest. De Britten hebben een nieuwe GOAT, mekkeren dat hij kan!

    • + 4
    • 20 nov 2025 - 08:11
    • mUtt3n

      Posts: 593

      en uw bollen blijven maar werken! Hahahahaha

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 09:47
    • delange

      Posts: 2.557

      Zou wel leuk zijn voor dit forum.

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 13:11

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

