De Formule 1 staat aan de vooravond van een grote verandering. In 2026 gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse, en Red Bull gaat eigen krachtbronnen ontwikkelen. De verwachtingen zijn groot, maar bij Red Bull vinden ze zelf dat Mercedes sterk zal zijn.

Vanaf volgend jaar gaat er zeer veel veranderen in de koningsklasse van de autosport. Vooral de motorregels gaan voor een grote verandering zorgen, want alle leveranciers beginnen hier praktisch op nul. Naast de bestaande fabrikanten keert ook Honda terug, terwijl Audi debuteert en Red Bull samen met Ford motoren gaat fabriceren. Het is echter nog niet duidelijk wie er boven de rest uit gaat steken,

Red Bull is al geruime tijd hard bezig met het eigen motorproject. In Milton Keynes heeft men een speciale fabriek voor de krachtbronnen gebouwd, terwijl ze met Ford een grote partner hebben aangetrokken. In tegenstelling tot concurrenten als Ferrari en Mercedes heeft Red Bull weinig ervaring met het bouwen van motoren, maar ze willen direct gaan strijden om de zege.

Is Mercedes de favoriet?

Ben Hodgkinson heeft de leiding over het project van Red Bull Powertrains. In de podcast The Inside Track legt Hodgkinson uit wat zijn verwachtingen voor volgend jaar zijn: "Mercedes zal waarschijnlijk goed presteren. Het is een goed bedrijf met goede mensen erin, en ze hebben ontzettend veel ervaring. Ik denk dat een behoorlijk deel van de Power Unit vergelijkbaar is met de huidige generatie. Ze konden waarschijnlijk veel eerder beginnen met testen dan wij. Dat geeft hen een zeer groot voordeel."

Waar staat Red Bull?

Hodgkinson legt uit dat ze bij Red Bull wel een goed gevoel hebben: "Waar wij nu staan? Ik ben er redelijk zeker van dat we sneller ontwikkelen dan zij, nadat we achter hen zijn begonnen. Het is dus gewoon een race om wie er voor race één voorop zal staan."

Red Bull blijft realistisch

De grote man achter het motorenproject wil echter niet dat ze te vroeg gaan juichen: "Ik ben zeker niet overtuigd. Ik denk dat als je iemand toont die overtuigd is in deze sport, ik je diezelfde persoon laat zien als iemand die op het punt staat te verliezen. Dus ik denk dat het fout is om zoveel vertrouwen te hebben, omdat je eigenlijk niet weer waar je staat."