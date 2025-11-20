Bij Ferrari blijft het onrustig. Voorzitter John Elkann kreeg de afgelopen dagen bakken kritiek over zich heen nadat hij zijn eigen coureurs publiekelijk corrigeerde. Vooral de sneer dat Lewis Hamilton en Charles Leclerc zich “minder moesten uitlaten en meer moesten rijden”, viel verkeerd. Ook oud-wereldkampioen Damon Hill fronste zijn wenkbrauwen.

Elkann stelde eerder dat de technische staf en de monteurs ‘het kampioenschap aan het winnen zijn’ met hun werk aan de SF-25 en de foutloze pitstops. De coureurs moesten volgens hem vooral ophouden met praten. Die boodschap kwam hard binnen in de Formule 1-wereld en leidde tot veel gefronste wenkbrauwen.

Kritiek op Elkann na keiharde uitspraken

Hill snapt totaal niet waar de Ferrari-preses mee bezig is. Volgens de Brit is het seizoen al zwaar genoeg voor de Scuderia – en dan helpt interne kritiek van de hoogste baas niemand vooruit. “Iedereen kan zien dat dit jaar verre van ideaal is verlopen bij Ferrari,” zegt Hill in de Stay on Track-podcast. “De komst van Lewis werd groots aangekondigd, de verwachtingen waren gigantisch… De beurskoers schoot omhoog toen hij tekende, en inmiddels is dat effect alweer grotendeels weggeëbd.”

Volgens Hill is het duidelijk dat Elkann voelt dat de druk toeneemt. “Hij staat daar bovenin het bedrijf en kijkt naar de cijfers, de reputatie, het imago. Dat is allemaal direct verbonden aan hoe succesvol het team is. En eerlijk gezegd: ze hebben simpelweg te weinig gewonnen, ondanks alle investeringen,” aldus de wereldkampioen van 1996.

Britten steunen Hamilton en Leclerc

Maar zelfs met die druk op de ketel vindt Hill de opmerkingen van Elkann totaal misplaatst. “Ik denk oprecht dat dit niet verstandig is. Het helpt niemand binnen dat team,” klinkt het. “Lewis heeft vaker aangegeven dat er intern genoeg besproken wordt. Ik heb het idee dat hij juist probeert zaken te verbeteren – hij neemt zijn ervaring van Mercedes mee en wijst aan wat beter kan. En als je dan als coureur hoort dat je ‘je mond moet houden’, dan voelt dat wel héél stevig.”

Hill wordt in de podcast bijgevallen door collega-analist Johnny Herbert, die de woorden van Elkann zelfs “knetterhard” noemt. Herbert neemt het openlijk op voor Hamilton en Leclerc. “Ik vind dat de coureurs gewoon doen wat ze moeten doen,” stelt hij. “Ze analyseren de auto en het team, en soms is dat kritisch. Dat hoort bij hun rol. Ik vind het hoogst onhandig dat Elkann naar buiten treedt en ze in feite vertelt dat ze moeten zwijgen. Daarmee maak je het intern alleen maar lastiger voor je eigen rijders.”

Volgens Herbert wijst alles naar hetzelfde probleem: de auto. “Als Ferrari een wagen had geleverd die competitief genoeg was, dan zouden Lewis en Charles totaal geen behoefte voelen om dit soort dingen te zeggen,” concludeert hij.