Britten steunen Hamilton: "Ferrari moet gewoon een goede auto bouwen!"

Britten steunen Hamilton: "Ferrari moet gewoon een goede auto bouwen!"
  • Gepubliceerd op 20 nov 2025 18:42
  • comments 16
  • Door: Jeroen Immink

Bij Ferrari blijft het onrustig. Voorzitter John Elkann kreeg de afgelopen dagen bakken kritiek over zich heen nadat hij zijn eigen coureurs publiekelijk corrigeerde. Vooral de sneer dat Lewis Hamilton en Charles Leclerc zich “minder moesten uitlaten en meer moesten rijden”, viel verkeerd. Ook oud-wereldkampioen Damon Hill fronste zijn wenkbrauwen.

Elkann stelde eerder dat de technische staf en de monteurs ‘het kampioenschap aan het winnen zijn’ met hun werk aan de SF-25 en de foutloze pitstops. De coureurs moesten volgens hem vooral ophouden met praten. Die boodschap kwam hard binnen in de Formule 1-wereld en leidde tot veel gefronste wenkbrauwen.

Kritiek op Elkann na keiharde uitspraken

Hill snapt totaal niet waar de Ferrari-preses mee bezig is. Volgens de Brit is het seizoen al zwaar genoeg voor de Scuderia – en dan helpt interne kritiek van de hoogste baas niemand vooruit. “Iedereen kan zien dat dit jaar verre van ideaal is verlopen bij Ferrari,” zegt Hill in de Stay on Track-podcast. “De komst van Lewis werd groots aangekondigd, de verwachtingen waren gigantisch… De beurskoers schoot omhoog toen hij tekende, en inmiddels is dat effect alweer grotendeels weggeëbd.”

Volgens Hill is het duidelijk dat Elkann voelt dat de druk toeneemt. “Hij staat daar bovenin het bedrijf en kijkt naar de cijfers, de reputatie, het imago. Dat is allemaal direct verbonden aan hoe succesvol het team is. En eerlijk gezegd: ze hebben simpelweg te weinig gewonnen, ondanks alle investeringen,” aldus de wereldkampioen van 1996.

Britten steunen Hamilton en Leclerc

Maar zelfs met die druk op de ketel vindt Hill de opmerkingen van Elkann totaal misplaatst. “Ik denk oprecht dat dit niet verstandig is. Het helpt niemand binnen dat team,” klinkt het. “Lewis heeft vaker aangegeven dat er intern genoeg besproken wordt. Ik heb het idee dat hij juist probeert zaken te verbeteren – hij neemt zijn ervaring van Mercedes mee en wijst aan wat beter kan. En als je dan als coureur hoort dat je ‘je mond moet houden’, dan voelt dat wel héél stevig.”

Hill wordt in de podcast bijgevallen door collega-analist Johnny Herbert, die de woorden van Elkann zelfs “knetterhard” noemt. Herbert neemt het openlijk op voor Hamilton en Leclerc. “Ik vind dat de coureurs gewoon doen wat ze moeten doen,” stelt hij. “Ze analyseren de auto en het team, en soms is dat kritisch. Dat hoort bij hun rol. Ik vind het hoogst onhandig dat Elkann naar buiten treedt en ze in feite vertelt dat ze moeten zwijgen. Daarmee maak je het intern alleen maar lastiger voor je eigen rijders.”

Volgens Herbert wijst alles naar hetzelfde probleem: de auto. “Als Ferrari een wagen had geleverd die competitief genoeg was, dan zouden Lewis en Charles totaal geen behoefte voelen om dit soort dingen te zeggen,” concludeert hij.

jd2000

Posts: 7.412

Hamilton is gewoon een dikke fail. Zonder 80 pk meer is het gewoon een goede coureur en dat is het. Onzin als je na een jarenlange carrière en zeven titels achter je naam dat je nog moet wennen aan een auto.

  • 17
  • 20 nov 2025 - 19:07
  • Snorremans

    Posts: 124

    Haal eerst maar eens het maximale eruit...voorlopig staat Leclerc en nog dik voor.

    • + 7
    • 20 nov 2025 - 18:57
    • RH

      Posts: 723

      Zolang die wagen niet mee kan doen om een van de titels maakt het weinig uit of hij voor of achter Leclerc staat.

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 21:05
    • snailer

      Posts: 30.702

      Alsof plots Leclerc langzamer gaat rijden als de auto goed blijkt te zijn. Dan is Leclerc gewoon ook sneller.

      • + 2
      • 21 nov 2025 - 00:55
    • Robin

      Posts: 2.922

      Maar dan zou het verschil mogelijk een stuk kleiner zijn.

      • + 0
      • 21 nov 2025 - 01:23
  • jd2000

    Posts: 7.412

    Hamilton is gewoon een dikke fail. Zonder 80 pk meer is het gewoon een goede coureur en dat is het. Onzin als je na een jarenlange carrière en zeven titels achter je naam dat je nog moet wennen aan een auto.

    • + 17
    • 20 nov 2025 - 19:07
    • elflitso

      Posts: 1.608

      Kijk naar Max, in welke auto hij ook stapt. Even aanvoelen en gelijk voor vol gaan.

      • + 11
      • 20 nov 2025 - 19:31
    • GetInThereLewis

      Posts: 1.005

      Ja het ligt idd aan Hamilton dat de auto niet voor het wk gaat. Maar laat me raden als Max in die auto zat was hij allang wk toch?

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 20:26
    • RH

      Posts: 723

      Lekker makkelijk, Verstappen rijdt al jaren voor Red Bull. Laat hem ook maar overstappen en kijken of het zo makkelijk gaat.

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 21:04
    • rwinn2893

      Posts: 147

      Getintherelewis, Ik durf vrij veel geld in te zetten op dat Max een paar keer op het podium had gestaan evenals een overwinning. Leclerc staat er vrij vaak, Lewis is over zijn piek klaar.

      • + 2
      • 20 nov 2025 - 22:51
    • GetInThereLewis

      Posts: 1.005

      Rwin
      Zou je geld zeggen op een wk dat was de vraag

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 23:03
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.088

      Nee GITL, dan was Max niet zeker weer WDC. Wel had hij betere feedback gegeven om de auto te ontwikkelen, meer punten gehaald dan Lewis en zeker en vast niet ((weer) zo dik) verloren van zijn teammaat

      • + 2
      • 20 nov 2025 - 23:54
    • snailer

      Posts: 30.702

      Snap niet goed wat Verstappen er mee te maken heeft.

      Kan me overigens herinneren dat Verstappen in 2016 onvoorbereid overstapte naar RBR. In het lopende seizoen. Nieuw team. Nieuwe tools nieuwe procedures. Andere motor.

      Ga maar niet zeggen wat Verstappen deed die race.


      Verstappen stapt in in een GT3 en wint 24 uur race.

      Aanpassen is niet de discussie voor Verstappen.

      Verstappen is ook gewoon kampioen geworden in 2 generaties F1 auto. Die van 2021. En die er na.

      Persoonlijk vind ik trouwens dat Hamilton qua snelheid helemaal niet zo ver van Leclerc zit.
      Alleen is Hamilton al heel lang het racen zelf kwijt. En inderdaad denk ik dat een deel komt doordat Hamilton zich niet heeft kunnen aanpassen aan de grondeffect auto's.
      Dat is ook heel goed te zien in de data.
      .
      Klein stukje geschiedenis. Ik kijk nooit naar die pre seizoen testen. Ja. Meestal 1 uurtje om te zien hoe de auto's zich gedragen.
      Toevallig dat uur voor aanvang van 2022 vertelde chandhock, of hoe spel je dat, van Sky, dat hij met Newey had gesproken. Die had aan Pere, en Verstappen opdracht gegeven de rijstijl door midden snelle Bochten aan te passen ivm de grondeffect auto's.
      Niet al te veel later volgde Leclerc en nog een paar. Russell veranderde de stijl pas halverwege 2023, bijvoorbeeld. En Hamilton is gewoon nog steeds de late remmer. En daar gaat het mis. Hij wint er nog steeds tijd mee bij het aanremmen. Allee verliest hij alle grip doordat hij langzamer door de bocht moet. Dat heeft negatieve effect op de banden en op de exit uit de bocht, waar hij veel later op het gas kan.

      Allemaal in de data te zien. Het is tegenwoordig vroeg remmen. Of eigenlijk eerder van het gas en al remmend en sturend de bocht in.

      Hoe dan ook. Verstappen heeft er niets mee te maken. Het gaat hier om Hamilton. Als de auto sneller wordt, dan gaat niet alleen Hamilton sneller. Ook Leclerc zal dat doen.
      Hij zal hoe dan ook gemiddeld achter leclerc zitten.

      Leclerc is zijn prime en Hamilton door de ouderdom elk jaar een klein tandje minder goede reflexen en een klein tandje minder snel.

      • + 1
      • 21 nov 2025 - 01:12
  • Larry Perkins

    Posts: 61.574

    Ferrari moet gewoon een goede auto maken en de Britten moeten een verse Hamilton maken, eentje die zijn rijstijl bovendien kan aanpassen (grondeffect).

    Bij Ferrari 'rammelt' overigens niet alleen de auto maar tevens nog altijd de teamperformance, waaronder de strategie en communicatie...

    • + 6
    • 20 nov 2025 - 19:28
  • MustFeed

    Posts: 10.382

    Ik had het vorig jaar al eens geopperd. Hamilton brengt alleen maar drama. Zodra de resultaten tegenvallen heb je drama queen Hamilton met de meest gestoorde fanbase en de hele Britse media machine die altijd de schuld bij het team zal leggen. Was dit niet al duidelijk bij Mercedes na 2021? Het team dat Hamilton 8 jaar lang de beste wagen van het veld gaf werd ineens door een groot deel van de Hamilton fans beschuldigd van sabotage. En Hamilton, de drama queen die het is, speelde daar ook op in met allerlei vage uitspraken over banden temperatuur en nog meer van dat soort dingen. Hetzelfde eigenlijk als wat Hamilton deed na 2016. Want als Hamilton niet wint is hij volgens zichzelf en volgens al zijn fans het slachtoffer van discriminatie.

    En nu gebeurt exact hetzelfde bij Ferrari. Ze luisteren zogenaamd niet naar Hamilton, en Hamilton wordt niet eerlijk behandeld en alle tegenvallende resultaten komen alleen maar door Ferrari. Hou toch op zeg. Bij nagenoeg iedere slechte kwalificatie zie je dat Hamilton zelf de fout in gaat. Kan je wel lopen gillen dat Ferrari moet luisteren naar Hamilton, maar het lijkt mij veel logischer om te luisteren naar Leclerc en probeer Hamilton maar zo snel mogelijk weer om te ruilen voor Sainz.

    • + 6
    • 20 nov 2025 - 20:40
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.088

    "hij neemt zijn ervaring van Mercedes mee en wijst aan wat beter kan"

    Ervaring van Mercedes: jullie geven mij een auto die zoveel beter is dan andere auto's dat ik niet eens hoef te simmen

    Ervaring van Mercedes: jullie geven mij een veel slechtere teammaat zodat ok niet hoef te simmem (zo oneerlijk dat ze Bottas hebben vervangen door Russell)

    Wijst aan wat beter kan: nou ik ging naar de fabriek om te zeggen dat het beter moest

    • + 2
    • 21 nov 2025 - 00:00
  • MaxFan2025

    Posts: 12

    Hammie wordt al tijden verslagen door zijn teammaat en is al jaren tweede rijder, maar wordt betaald als kopman.
    Elkann verwacht dat HAM er alles aan doet om LEC te verslaan, het maximale uit de Ferrari te halen, en positief over Ferrari praat.
    HAM is gewoon sinds 2021 psychiatrisch patient, toen hij al niet kon winnen met een veel betere auto.
    De laatste jaren is HAM compleet door de mand gevallen als hij in een gelijke auto moet rijden.
    Hij heeft voorheen maximaal geprofiteerd om bij de rijkste en snelste club te rijden.
    Ik durf te stellen dat als hij komende races niet beter presteerd ze hem er al vroeg uit gaan kegelen.

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 04:15

