Het lijkt erop dat meerdere teams een waarschuwing van de FIA hebben ontvangen tijdens het raceweekend in Brazilië. Volgens nieuwe geruchten zouden er klachten zijn binnengekomen over de skid blocks onder de auto's, en heeft de FIA de teams de opdracht gegeven te stoppen met dit trucje.

Het is geen geheim dat de teams in de Formule 1 vaak het randje opzoeken in de jacht naar een zo goed mogelijk resultaat. Het lijkt erop dat dit ook aan het licht is gekomen in Brazilië, en bij deze nieuwe 'rel' draait alles om de zogenaamde skid blocks. Deze kleine titanium blokjes zitten op de bodemplaten van alle auto's, en als deze te ver afslijten kan een coureur worden gediskwalificeerd. De teams willen hun auto dan ook niet te laag afstellen, waardoor deze skid blocks afslijten.

Het lijkt erop dat er is gezocht naar een soort maas in de wet, zo meldt het Japanse medium AS-Web. Tijdens het raceweekend in Brazilië werden aanzienlijke prestatieverschillen tussen de sprint en de kwalificatie veroorzaakt door een trucje met de skid blocks. Meerdere vertegenwoordigers van de teams zouden naar de FIA zijn gestapt, omdat ze vermoedden dat de concurrentie iets deed wat tegen de regels was.

Wat is er aan de hand?

Meerdere auto's zouden opvallend laag zijn afgesteld, zonder dat er veel slijtage aan de skid blocks en de vloer te zien zou zijn. Volgens AS-Web is het zo dat hoe warmer de skid blocks worden, hoe meer ze uitzetten. Hierdoor komen ze lager te liggen dan de plank aan de vloer van de auto. Dit is voor het publiek makkelijk te zien, want hierdoor worden de spectaculaire vonkenregens veroorzaakt. Het is echter niet zo dat de vloer en de skid blocks een andere hoogte moeten hebben, anders kan de FIA niet meten of de plank te ver is afgesleten. Met dit trucje kan de FIA dus voor de gek worden gehouden.

Teams moesten auto's aanpassen

Volgens AS-Web zou technical delegate Jo Bauer in Brazilië door hebben gekregen dat er iets niet in de haak was. Hij zou bij meerdere teams apparaten hebben gevonden die de skid blocks opwarmen, waardoor ze dus uitzetten en de auto lager kan worden afgesteld. Meerdere teams zouden dit systeem hebben moeten verwijderen voorafgaand aan de kwalificatie, waardoor de performance dus terugviel.

FIA gaat ingrijpen

Het Japanse medium stelt dat alle teams op een bepaalde manier gebruik maken van zo'n systeem. Een aantal teams zouden een groot voordeel hebben gehad op bepaalde circuits, omdat ze hierdoor de auto heel laag konden afstellen. De FIA zou nu werken aan een nieuwe technische richtlijn om dit tegen te gaan.