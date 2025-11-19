user icon
Het lijkt erop dat meerdere teams een waarschuwing van de FIA hebben ontvangen tijdens het raceweekend in Brazilië. Volgens nieuwe geruchten zouden er klachten zijn binnengekomen over de skid blocks onder de auto's, en heeft de FIA de teams de opdracht gegeven te stoppen met dit trucje.

Het is geen geheim dat de teams in de Formule 1 vaak het randje opzoeken in de jacht naar een zo goed mogelijk resultaat. Het lijkt erop dat dit ook aan het licht is gekomen in Brazilië, en bij deze nieuwe 'rel' draait alles om de zogenaamde skid blocks. Deze kleine titanium blokjes zitten op de bodemplaten van alle auto's, en als deze te ver afslijten kan een coureur worden gediskwalificeerd. De teams willen hun auto dan ook niet te laag afstellen, waardoor deze skid blocks afslijten.

Het lijkt erop dat er is gezocht naar een soort maas in de wet, zo meldt het Japanse medium AS-Web. Tijdens het raceweekend in Brazilië werden aanzienlijke prestatieverschillen tussen de sprint en de kwalificatie veroorzaakt door een trucje met de skid blocks. Meerdere vertegenwoordigers van de teams zouden naar de FIA zijn gestapt, omdat ze vermoedden dat de concurrentie iets deed wat tegen de regels was.

Wat is er aan de hand?

Meerdere auto's zouden opvallend laag zijn afgesteld, zonder dat er veel slijtage aan de skid blocks en de vloer te zien zou zijn. Volgens AS-Web is het zo dat hoe warmer de skid blocks worden, hoe meer ze uitzetten. Hierdoor komen ze lager te liggen dan de plank aan de vloer van de auto. Dit is voor het publiek makkelijk te zien, want hierdoor worden de spectaculaire vonkenregens veroorzaakt. Het is echter niet zo dat de vloer en de skid blocks een andere hoogte moeten hebben, anders kan de FIA niet meten of de plank te ver is afgesleten. Met dit trucje kan de FIA dus voor de gek worden gehouden.

Teams moesten auto's aanpassen

Volgens AS-Web zou technical delegate Jo Bauer in Brazilië door hebben gekregen dat er iets niet in de haak was. Hij zou bij meerdere teams apparaten hebben gevonden die de skid blocks opwarmen, waardoor ze dus uitzetten en de auto lager kan worden afgesteld. Meerdere teams zouden dit systeem hebben moeten verwijderen voorafgaand aan de kwalificatie, waardoor de performance dus terugviel.

FIA gaat ingrijpen

Het Japanse medium stelt dat alle teams op een bepaalde manier gebruik maken van zo'n systeem. Een aantal teams zouden een groot voordeel hebben gehad op bepaalde circuits, omdat ze hierdoor de auto heel laag konden afstellen. De FIA zou nu werken aan een nieuwe technische richtlijn om dit tegen te gaan.

Patrace

Posts: 6.335

Eh, legaal, bedoel je?

  • 22
  • 19 nov 2025 - 12:22
  • rwinn2893

    Posts: 146

    Red Bull, McLaren en Ferrari dus?

    • + 1
    • 19 nov 2025 - 12:03
    • gridiron

      Posts: 2.948

      Het is verwijdert voor de kwalificatie en toch stond Mclaren en Ferrari terug vooraan, Red Bull heeft er wel een zooitje van gemaakt in de qualli ..........

      • + 3
      • 19 nov 2025 - 12:16
    • schwantz34

      Posts: 41.375

      Doe Mercedes er dan ook maar bij, dan kunnen ze gezellig klaverjassen met z'n allen.

      • + 3
      • 19 nov 2025 - 12:16
    • skibeest

      Posts: 1.950

      Met gladjanus erbij is een spelletje pesten eerder aan de orde

      • + 5
      • 19 nov 2025 - 14:10
    • StevenQ

      Posts: 9.833

      Maar in de race, met een volle auto wanneer dat meer effect heeft was Max weer de snelste

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 16:08
    • gridiron

      Posts: 2.948

      Je mag niet vergeten dat ze de auto nadien uit parc-ferme hebben gehaald en er terug aan hebben gewerkt StevenQ. God weet wat ze dan eventueel hebben gedaan, het zou mij wel verbazen maar het zou alvast dom moeten zijn geweest van de FIA om nadien dit niet te controleren.

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 17:23
  • gridiron

    Posts: 2.948

    Als er nog geen richtlijn bestaat is het dus niet verboden en is de auto dus illegaal.

    • + 0
    • 19 nov 2025 - 12:13
    • Patrace

      Posts: 6.335

      Eh, legaal, bedoel je?

      • + 22
      • 19 nov 2025 - 12:22
    • gridiron

      Posts: 2.948

      Klopt inderdaad @Patrace, foutje

      en de FIA moet niet terug afkomen met hun "volgens de geest van de wet" als het niet expliciet is verboden is het toegelaten.

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 17:19
  • snailer

    Posts: 30.697

    Ik geloof niet dat dit helemaal de strekking is. De blokjes worden namelijk ook op slijtage gecontroleerd. Als die dingen uitzetten dan komen ze vaker op het wegdek en slijten ze meer.

    Kan me herinneren dat een paar jaar terug een auto uit de uitslag is genomen door een te ver afgesleten blokje

    • + 4
    • 19 nov 2025 - 12:24
    • schwantz34

      Posts: 41.375

      Die diskwalificatie van Ferrari in China dit seizoen wegens een te ver afgesleten plank was ook zo'n dingetje, want dat kan natuurlijk ook alleen maar als de auto te laag staat afgesteld en de skid blocks daardoor al veels te ver, of zelfs helemaal zijn versleten.

      • + 2
      • 19 nov 2025 - 12:44
    • gridiron

      Posts: 2.948

      Ik dacht dat er vorige jaar sprake was dat er teams waren die dat blokje op een soort van scharnier hadden geplaatst waardoor die bij hoge snelheid in de vloer "verdween".

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 17:25
  • koppie toe

    Posts: 4.821

    Als, zou, volgens geruchten, lijkt en vermoeden.
    Juist, en de bron is weer een roddelnep sait.
    Iig alleen daar nog gezien, en hier dan ook.

    • + 3
    • 19 nov 2025 - 12:28
  • mario

    Posts: 14.532

    Altijd weer die RBR..... Anderds kunnen ze niet winnen blijkbaar.....

    • + 9
    • 19 nov 2025 - 12:47
    • koppie toe

      Posts: 4.821

      Ik vermoed dit keer Flavio en consorten.

      • + 3
      • 19 nov 2025 - 12:54
    • Polleke2

      Posts: 1.802

      Jezus wat een paardenvijg.

      • + 8
      • 19 nov 2025 - 13:23
    • koppie toe

      Posts: 4.821

      Waar? Zie hem nergens liggen.
      Ow ja daar naast de koeienvlaai.

      • + 1
      • 19 nov 2025 - 13:45
    • StevenQ

      Posts: 9.833

      Red Bull was in de race sterker, dus NA die ingreep van de FIA

      • + 4
      • 19 nov 2025 - 16:09
  • F1jos

    Posts: 4.815

    Het "Trucje" werkt niet: Als de skid blocks door hitte zouden uitzetten en daardoor lager komen te liggen dan de plank, zouden zij het enige zijn dat de grond raakt. Hierdoor slijten ze extreem snel af. Bij de controle meet de FIA de dikte van deze versleten skid blocks. Als deze onder de toegestane minimumdikte zijn, wordt de auto alsnog gediskwalificeerd. Het "bedriegen" van de hoogtemeting heeft dus geen zin, omdat het de slijtage van de skid blocks zelf niet verbergt.

    • + 2
    • 19 nov 2025 - 12:55
    • Senna014

      Posts: 651

      Tenzij de skid blocks daadwerkelijk uitzetten, want dan heb je ook gewoon meer oppervlakte dat kan en mag slijten. Zet de boel 2 cm uit, dan zal eerst die 2 cm extra moeten slijten voordat je in de oude situatie terecht komt.

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 13:27
    • Freek-Willem

      Posts: 6.441

      Ik vroeg me ook al af hoe ze dit precies bedoelen. Een duidelijk verhaal is het in ieder geval niet zoals het hier beschreven is

      • + 2
      • 19 nov 2025 - 13:28
    • Freek-Willem

      Posts: 6.441

      Even internet geraadpleegd. Als ik het goed begrijp worden niet de skid blocks gecontroleerd maar de plank zelf. En dan heeft het dus wel zin om de blokjes te laten uitzetten omdat dan de slijtage niet op de vloer maar de skid blocks plaatsvind. De blokjes moeten gelijk zitten met de vloer vooraf en achteraf. Maar door het uitzetten van de blocks tijdens de race zitten ze dan dus niet gelijk. En achteraf koelen ze weer af en zitten ze weer gelijk als er gemeten moet worden

      • + 2
      • 19 nov 2025 - 13:41
  • meister

    Posts: 4.114

    Moeten de skidblocks van titanium zijn?
    Zo ja de nee zou je ze van tungsten kunnen maken.
    Wel wat zwaarder maar slijten doen ze niet.

    • + 0
    • 19 nov 2025 - 13:37
    • Nomar

      Posts: 837

      Dus als ik het goed begrijp @ Larry is de FIA ​​bezig met het opstellen van een technische richtlijn die het gebruik van bepaalde materialen aan de onderkant van auto's zou verbieden, maar deze zal waarschijnlijk pas in 2026 van kracht gaan.

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 17:24
  • Larry Perkins

    Posts: 61.558

    Het originele bericht op as-webpuntjp…

    プランク摩耗回避のトリック発覚か。FIAが全車検査を実施、数車にデバイスの撤去を指示

    F1サンパウロGPの週末、スプリントと本予選の間で一部のマシンのパフォーマンスに大きな差異が生じたことで、そのマシンの合法性、特に車体底面のスキッドに疑念が生じた。規則で認められていない方法でプランクの摩耗を減らしているのではないか、という疑いだ。

    　車体底面のプランクの3つのエリアに配置されているチタンプレートのスキッドは、現行の技術規則では、AMS4928またはAMS4911規格に基づいて製造されたチタン合金で作られていなければならない。このエレメントは、プランクと全く同じ高さに配置され、平滑な面を形成する必要がある。

    　チームは、各プラクティス、予選セッション、またはレースセッション後に表面の摩耗度を測定することで、レース全体でプランクがどの程度摩耗するかを計算し、失格を避けるため、規定された厚みを保とうとする。

    　インテルラゴスで複数のチーム代表とテクニカルディレクターが認めたところによれば、かなりの数のチームがチタンプレートに大量の熱を持たせる方法を見つけ出しているという。


    　チタンプレートが高温になればなるほど膨張し、結果としてプランク自体よりも低くなる。これが、F1マシンが激しく火花を散らしながら走るときに起きている現象である。スキッドだけが路面に接触し、一方でプランクは少し高い位置にあるため摩耗しない。従って、セッション終了後のFIA技術委員による検査でも合法と判断されることになる。

    　そして、ドライバーはセッション終了後にかなりゆっくりとピットに戻る傾向があるため、スキッドに加えられた熱は放散され、チタン合金は元の形状に戻り、再びプランクと平坦な面を形成する。したがって完全に合法と宣言されるわけだ。

    ルイス・ハミルトン（メルセデス）
    2023年F1モナコGP　ルイス・ハミルトン（メルセデス）
    　スプリントレースで2、3台のマシンが激しいボトミングに見舞われたことから、FIAの技術代表ジョー・バウアーは、予選前に全車のスキッドブロックが規則に適合しているかどうかをチェックすることを決めた。関係者の話によれば、バウアーは、数台のマシンにスキッドを加熱する目的だけで取り付けられたデバイスを発見し、Q1開始前にそれらを取り外すよう命じたという。

    　その結果、対象となったチームは、マシンの後部を少し上げることを余儀なくされた。これがリヤのダウンフォース低下につながり、競争力とラップタイムを失うことになった。


    　同じ関係筋によれば、実質的にほぼ全てのチームが程度の差こそあれこの技術を使用しているが、特に効果的な方法を見つけ、路面が滑らかで車高を極端に下げられるサーキットで使用し、ダウンフォースを向上させているチームが数チーム存在するという。

    　FIAは、車体底面での特定の材料の使用を禁止する技術指令を策定中のようだが、それが発効するのは来年になりそうだ。来年、F1は新しい技術規則を導入し、グラウンドエフェクトが大幅に削減される。

    (どういたしまして！)
    (Dōitashimashite!)

    • + 0
    • 19 nov 2025 - 15:43
    • koppie toe

      Posts: 4.821

      Dank, lekker bezig

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 15:46
    • Larry Perkins

      Posts: 61.558

      Ben graag zorgvuldig in het zoeken naar de oorspronkelijke bron...

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 15:49
    • koppie toe

      Posts: 4.821

      Hahaha, ik probeer eruit te komen.
      Moest ik nou van beneden en van rechts naar links beginnen?

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 15:55
    • Larry Perkins

      Posts: 61.558

      Gewoon linksboven, Japanners zijn net Nederlanders...

      • + 1
      • 19 nov 2025 - 16:00
    • Pietje Bell

      Posts: 31.952

      Lees elders net deze reactie. G.P.B lo g.

      Martin M
      19 november 2025 om 16:52+ 2435

      Ik ben natuurkundig opgeleid en frons nu echt mijn wenkbrauwen. Oke even een paar feitjes op een rij.
      Titanium staat erom bekend dat het minimaal uitzet en krimpt bij temperatuurwisselingen.
      Uitzettingscoëfficiënt is 8,5 x10-6 per graad celcius ofwel 0,0000085. In jip en janneke taal. Als 2 cm dik titanium 200 graden warmer wordt dan wordt die plaat 2,0034 cm dik.
      Dit gaat werkelijk nergens over naar mijn mening. Los van het feit dat energie voor verwarmen dus niet voor snelheid gebruikt kan worden.

      • + 2
      • 19 nov 2025 - 17:10
    • Larry Perkins

      Posts: 61.558

      De serieuze seits hebben het ook nog niet opgepakt, dus het zal wel een monkey sandwich story zijn...

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 17:26
    • Pietje Bell

      Posts: 31.952

      Toch wel apart, want AS-Web jp haalt hun content van betrouwbare F1 sites.
      Is over het algemeen goed geïnformeerd.

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 17:28
    • koppie toe

      Posts: 4.821

      De onzin druipt in het hele stuk er al vanaf.
      Zie mijn eerste reactie, iedere m........l weet dat niets zo sterk uitzet.

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 17:30
    • Larry Perkins

      Posts: 61.558

      Wellicht hebben ze een schrijvert van deze seit ingehuurd?

      Trouwens, verderop plaatst de Japanse hoofd-re-da-cte-ur ook de volgende kanttekening:
      "それは漠然とした噂に過ぎない."

      Nou, dan weten we genoeg...

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 17:38
    • koppie toe

      Posts: 4.821

      ありがとう

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 17:59
    • Larry Perkins

      Posts: 61.558

      どういたしまして！

      • + 1
      • 19 nov 2025 - 18:13

