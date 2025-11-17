user icon
icon

Williams komt met radicaal nieuwe livery voor Las Vegas

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Williams komt met radicaal nieuwe livery voor Las Vegas
  • Gepubliceerd op 17 nov 2025 20:16
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Williams heeft de eerste speciale livery voor de Grand Prix van Las Vegas gepresenteerd. Coureurs Alexander Albon en Carlos Sainz verruilen het bekende blauw aankomend weekend voor een zwarte kleurstelling. Het is geen speciaal eerbetoon aan Las Vegas, maar eerder een gevolg van de samenwerking met titelsponsor Atlassian.

Het team van Williams kiest ervoor om voor het tweede raceweekend op rij de kleurstelling flink aan te passen. In Brazilië reed de Britse renstal rond in een klassieke Gulf-livery, wat een gevolg was van de sponsordeal met het bedrijf. Ook in Las Vegas zorgt een deal ervoor dat de auto's van Albon en Sainz er compleet anders uitzien.

Meer over Williams Zieke Carlos Sainz afwezig in Brazilië

Zieke Carlos Sainz afwezig in Brazilië

6 nov
 Vowles trots op Colapinto: "Hij heeft het zelf verdiend"

Vowles trots op Colapinto: "Hij heeft het zelf verdiend"

15 nov

Waar verwijst deze kleurstelling naar?

De auto's zullen gehuld zijn in het zwart van Atlassians AI-tool Rovo. Vrijwel de hele wagen is zwart, op delen van de sidepods en de achtervleugel na. Op de zijkant van de wagen is groot het logo van Rovo te zien, terwijl er aan de zijkanten van de neus ook kleurige verwijzingen naar het logo te zien zijn. Volgens Williams zijn dit regenboog-accenten, en staat het voor de felle lichten die te zien zijn op The Strip, waar de coureurs over racen op het stratencircuit van Las Vegas.

Voor Williams is het niet de eerste keer dat ze dit seizoen de livery aanpassen. Eerder kozen ze dus al voor de Gulf-livery, terwijl ze tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten rondreden met een kleurstelling die verwees naar de klassieke livery uit 2002.

Nog meer speciale kleurstellingen?

Het is de verwachting dat in de komende dagen meer teams een speciale livery voor de Grand Prix van Las Vegas zullen presenteren. In de voorgaande jaren reden bijna alle teams rond met een speciale kleurstelling in de straten van het gokparadijs in de staat Nevada. Eerder vandaag deelden ook de teams van Racing Bulls en Sauber al hints naar een speciale kleurstelling.

Williams is bezig met een opvallend sterk seizoen, en wist met Carlos Sainz het podium te bereiken in Azerbeidzjan. De renstal uit Grove staat momenteel op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met 111 WK-punten, en daarmee zijn ze best of the rest.

TylaHunter

Posts: 10.619

In 2017 heb ik besloten toch een acc_ount aan te maken, mede door de fanatieke leden met inhoudelijke punten... maar iemand is in mijn irritatiezone gekomen door vooral telkens noch kant noch wal te raken met zijn headlines...

Welwillendheid om het niveau te verbeteren is er overduidelijk niet.... [Lees verder]

  • 1
  • 17 nov 2025 - 20:55
F1 Nieuws Williams GP Las Vegas 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • TylaHunter

    Posts: 10.619

    In 2017 heb ik besloten toch een acc_ount aan te maken, mede door de fanatieke leden met inhoudelijke punten... maar iemand is in mijn irritatiezone gekomen door vooral telkens noch kant noch wal te raken met zijn headlines...

    Welwillendheid om het niveau te verbeteren is er overduidelijk niet. En ik zit niet te wachten op de winterstop waarbij het ene populistische bericht na de ander komt.

    Posts als deze maakt de irritatie groter. Dus ben er eigenlijk wel klaar mee. Uiteraard boeit het de sayte niks, maar vooral de afgelopen 2 jaar is een leuke community van raceliefhebbers verloren gegaan door het tamelijk lage niveau van schrayverttt.

    Als er eens een goed bericht of column staat zou ik nog eens reageren, maar gezien het niveau, verwacht niet dat het snel zou zijn.

    Als iemand nog tips heeft voor een leuke dis_cord of iets. Ik hoor t graag.

    • + 1
    • 17 nov 2025 - 20:55

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar