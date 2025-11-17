Het team van Williams heeft de eerste speciale livery voor de Grand Prix van Las Vegas gepresenteerd. Coureurs Alexander Albon en Carlos Sainz verruilen het bekende blauw aankomend weekend voor een zwarte kleurstelling. Het is geen speciaal eerbetoon aan Las Vegas, maar eerder een gevolg van de samenwerking met titelsponsor Atlassian.

Het team van Williams kiest ervoor om voor het tweede raceweekend op rij de kleurstelling flink aan te passen. In Brazilië reed de Britse renstal rond in een klassieke Gulf-livery, wat een gevolg was van de sponsordeal met het bedrijf. Ook in Las Vegas zorgt een deal ervoor dat de auto's van Albon en Sainz er compleet anders uitzien.

Waar verwijst deze kleurstelling naar?

De auto's zullen gehuld zijn in het zwart van Atlassians AI-tool Rovo. Vrijwel de hele wagen is zwart, op delen van de sidepods en de achtervleugel na. Op de zijkant van de wagen is groot het logo van Rovo te zien, terwijl er aan de zijkanten van de neus ook kleurige verwijzingen naar het logo te zien zijn. Volgens Williams zijn dit regenboog-accenten, en staat het voor de felle lichten die te zien zijn op The Strip, waar de coureurs over racen op het stratencircuit van Las Vegas.

Voor Williams is het niet de eerste keer dat ze dit seizoen de livery aanpassen. Eerder kozen ze dus al voor de Gulf-livery, terwijl ze tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten rondreden met een kleurstelling die verwees naar de klassieke livery uit 2002.

Nog meer speciale kleurstellingen?

Het is de verwachting dat in de komende dagen meer teams een speciale livery voor de Grand Prix van Las Vegas zullen presenteren. In de voorgaande jaren reden bijna alle teams rond met een speciale kleurstelling in de straten van het gokparadijs in de staat Nevada. Eerder vandaag deelden ook de teams van Racing Bulls en Sauber al hints naar een speciale kleurstelling.

Williams is bezig met een opvallend sterk seizoen, en wist met Carlos Sainz het podium te bereiken in Azerbeidzjan. De renstal uit Grove staat momenteel op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met 111 WK-punten, en daarmee zijn ze best of the rest.