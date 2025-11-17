Jos Verstappen heeft weer een rally mogen bijschrijven op zijn palmares. De Nederlandse voormalig Formule 1-coureur nam afgelopen weekend samen met zijn navigator Renaud Jamoul deel aan de 6 Uren van Kortrijk rally. Ze wisten met twee vingers in de neus te winnen, en gaven hun ijzersterke seizoen daarmee een goed gevolg.

Jos Verstappen heeft zich een paar jaar geleden toegelegd op het rijden van rally's in voornamelijk België. Hij zette snel stappen, vond in Jamoul een meer dan geschikte navigator en begon steeds meer te winnen. Dit jaar schreef hij het Belgische rallykampioenschap al op zijn naam, maar dat betekent niet dat hij achterover gaat leunen.

Hoe zag de rally eruit?

In een door Sarrazin Motorsport geprepareerde Citroën C3 Rally2 die reed onder de vlag van Verstappen.com Racing verschenen ze afgelopen weekend aan de start van de 6 Uren van Kortrijk. Deze rally bestond uit veertien klassementsproeven, en werd afgetrapt op zaterdagavond. Het duo Verstappen Jamoul begon zeer goed, en ze wonnen de eerste rit van de rally. Op zondag werden er vier proeven elk drie keer gereden, waarna ook de openingsproef weer op de planning stond.

Verstappen bouwt grote voorsprong op

Verstappen begon in zijn rode Citroën goed aan de eerste omloop van de proeven, en wist twee keer de snelste tijd te rijden. Hij had hierdoor een kleine voorsprong opgebouwd op zijn voornaamste concurrent Davy Vanneste. In de tweede omloop ging het bijzonder goed met Verstappen senior, en wist hij vier proeven te winnen en werd hij één keer tweede. Bij het ingaan van de laatste omloop had hij hierdoor bijna een halve minuut voorsprong opgebouwd op Vanneste.

Voorsprong verdedigen

Verstappen moest in de laatste omloop zijn voorsprong verdedigen, en hij liet zien dat de aanval de beste verdediging is. Hij begon goed met een zege in de eerste omloop, en werd daarna vijfde en twee keer tweede. Ze wisten hun voorsprong uit te bouwen, en zagen Vanneste terugvallen naar de derde plaats. Voor Verstappen en Jamoul was de eindzege het eindresultaat van een weekend racen op de Belgische landweggetjes.