Sky Sports-analist vreest voor Verstappen: 'Red Bull komt in de problemen'
  • Gepubliceerd op 18 nov 2025 16:46
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Red Bull Racing vertrok met hoofdpijn uit Brazilië. Max Verstappen wist nog te redden wat er te redden viel met een derde plek na een start vanuit de pitstraat, maar het weekend legde volgens Karun Chandhok vooral iets anders bloot: een tekort aan betrouwbare data binnen het team.

De balansproblemen waarmee Verstappen en Yuki Tsunoda het hele weekend kampten, zijn volgens de analist geen incident meer. Verstappen kwam dankzij een sterke race terug naar het podium, maar Tsunoda bleef na zijn start op P17 opnieuw hangen in de achterhoede. En juist dat verschil begint Red Bull parten te spelen, denkt Chandhok.

Chandhok schetst probleem voor Red Bull

“Je ziet dat Red Bull in de praktijk met één auto werkt,” stelt de voormalig F1-coureur bij Sky Sports. “Als één rijder constant ver achterblijft, mis je de helft van de informatie die je nodig hebt om te begrijpen waar de limieten liggen.”

Volgens Chandhok wordt dat pijnlijk zichtbaar in weekenden met weinig trainingstijd. “Bij teams als McLaren kun je verschillende afstellingen of updates tegelijk testen. De ene auto probeert optie A, de andere optie B. Dan kun je tenminste vergelijken. Bij Red Bull kan dat simpelweg niet, omdat de tweede datapool te ver afzit van de eerste.”

Verstappen kan het niet alleen volgens Chandhok

En daardoor wordt het volgens hem steeds lastiger om helder te krijgen waar de problemen precies zitten. “Wanneer de rondetijden zo ver uiteenlopen, weet je niet of je naar een fout in het pakket kijkt of naar een rijdersverschil. Je tast veel meer in het donker.”

Chandhok ziet het zelfs als een risico voor de nieuwe regels die in 2026 ingaan. “Dan moet je vrijwel wekelijks updates doorvoeren. Daar heb je twee coureurs voor nodig die elkaar versterken. Als dat niet zo is, loop je bij voorbaat al achter.”

Red Bull zal dus moeten zorgen dat de feedback uit beide auto’s weer bruikbaar wordt - of naast Verstappen iemand zetten die qua snelheid en inzicht dichterbij komt. Of Isack Hadjar dat gat kan dichten, is voorlopig nog een vraagteken. Het antwoord volgt pas wanneer Red Bull de keuze maakt voor 2026.

Reacties (2)

  • Larry Perkins

    Posts: 61.541

    Ook Hadjar gaat het bij RBR niet worden...

    Albon ➡️ RBR

    • + 0
    • 18 nov 2025 - 18:38
  • gridiron

    Posts: 2.940

    Het is de laatste 4 a 5 jaar nog geen probleem geweest en het zal dan nu ook wel niet zo erg zijn.

    • + 0
    • 18 nov 2025 - 19:13

