Juan Pablo Montoya laat er geen twijfel over bestaan: het voortbestaan van Max Verstappen bij Red Bull Racing in 2026 hangt volledig af van de prestaties van de auto. Volgens de voormalig F1-coureur is de Nederlander niet het type dat genoegen neemt met een auto die achterblijft bij de concurrentie.

Verstappen heeft jarenlang laten zien dat hij alleen genoegen neemt met het allerhoogste niveau, en een seizoen waarin hij structureel wordt belemmerd door een minder competitieve auto past daar niet bij. Montoya benadrukt dat de Red Bull-coureur op basis van ervaring en ambitie een weloverwogen beslissing zou nemen, mocht de bolide in 2026 niet aan de verwachtingen voldoen.

Montoya waarschuwt Red Bull

"De vraag is nog steeds: wie heeft volgend jaar de dominante auto? Het kan Alpine, Aston Martin of Mercedes zijn," zegt Montoya in een interview met PokerStrategy. "Als Red Bull langzamer blijkt te zijn dan de meeste andere auto's, blijft Max Verstappen waarschijnlijk niet het hele jaar. Hij neemt dan een sabbatical."

De strijd om de dominante auto in 2026 is nog volledig open. Alpine, Aston Martin en Mercedes liggen volgens Montoya allemaal op het vinkentouw, terwijl Red Bull zich voorbereidt op een nieuw motorreglement en de overgang naar een eigen krachtbron met Ford. Hoe goed die motor presteert, zal volgens Montoya bepalend zijn voor Verstappens inzet en motivatie in het nieuwe seizoen.

'Verstappen wil alleen het allerbeste'

"Max Verstappen is een coureur die alleen op het hoogste niveau wil presteren," besluit Montoya. "Als hij het gevoel heeft dat de auto hem beperkt, is het logisch dat hij even afstand neemt. Dat is hoe hij zijn carrière beheert, en dat is precies wat hem zo uitzonderlijk maakt."

Met deze uitspraken onderstreept Montoya dat het 2026-seizoen niet alleen cruciaal wordt voor de teams en hun motorprojecten, maar ook voor de toekomst van een van de grootste namen in de moderne Formule 1. Fans mogen zich voorbereiden op een seizoen waarin alles op scherp staat: snelheid, strategie én de keuzes van Max Verstappen zelf.