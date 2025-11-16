user icon
icon

Red Bull gewaarschuwd: 'Anders stopt Verstappen middenin het seizoen'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull gewaarschuwd: 'Anders stopt Verstappen middenin het seizoen'
  • Gepubliceerd op 16 nov 2025 14:28
  • comments 10
  • Door: Jeroen Immink

Juan Pablo Montoya laat er geen twijfel over bestaan: het voortbestaan van Max Verstappen bij Red Bull Racing in 2026 hangt volledig af van de prestaties van de auto. Volgens de voormalig F1-coureur is de Nederlander niet het type dat genoegen neemt met een auto die achterblijft bij de concurrentie.

Verstappen heeft jarenlang laten zien dat hij alleen genoegen neemt met het allerhoogste niveau, en een seizoen waarin hij structureel wordt belemmerd door een minder competitieve auto past daar niet bij. Montoya benadrukt dat de Red Bull-coureur op basis van ervaring en ambitie een weloverwogen beslissing zou nemen, mocht de bolide in 2026 niet aan de verwachtingen voldoen.

Meer over Red Bull Racing Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

13 nov

Montoya waarschuwt Red Bull

"De vraag is nog steeds: wie heeft volgend jaar de dominante auto? Het kan Alpine, Aston Martin of Mercedes zijn," zegt Montoya in een interview met PokerStrategy. "Als Red Bull langzamer blijkt te zijn dan de meeste andere auto's, blijft Max Verstappen waarschijnlijk niet het hele jaar. Hij neemt dan een sabbatical."

De strijd om de dominante auto in 2026 is nog volledig open. Alpine, Aston Martin en Mercedes liggen volgens Montoya allemaal op het vinkentouw, terwijl Red Bull zich voorbereidt op een nieuw motorreglement en de overgang naar een eigen krachtbron met Ford. Hoe goed die motor presteert, zal volgens Montoya bepalend zijn voor Verstappens inzet en motivatie in het nieuwe seizoen.

'Verstappen wil alleen het allerbeste'

"Max Verstappen is een coureur die alleen op het hoogste niveau wil presteren," besluit Montoya. "Als hij het gevoel heeft dat de auto hem beperkt, is het logisch dat hij even afstand neemt. Dat is hoe hij zijn carrière beheert, en dat is precies wat hem zo uitzonderlijk maakt."

Met deze uitspraken onderstreept Montoya dat het 2026-seizoen niet alleen cruciaal wordt voor de teams en hun motorprojecten, maar ook voor de toekomst van een van de grootste namen in de moderne Formule 1. Fans mogen zich voorbereiden op een seizoen waarin alles op scherp staat: snelheid, strategie én de keuzes van Max Verstappen zelf.

f1 benelux

Posts: 4.237

Nog maar eens hetzelfde artikel door Ch@tGpt gesmeten jongens?

Valt het voor jullie op dat er nog maar weinig gereageerd wordt tov enkele jaren geleden?
(toen het inhoudelijk best nog wel te pruimen was)







Zo ..

  • 7
  • 16 nov 2025 - 14:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.003

    Wat een onzin.
    Die jongen is zo loyaal dat hij zelfs nog samen aan 2026 gaat beginnen.
    Als die auto niet goed is zal hij weggaan maar hij maakt gewoon het seizoen af en probeert er het beste uit te halen voor zichzelf en iedereen in het team.
    Max is niet zo mentaal zwak. Hij wordt er bovendien dik voor betaald en levert als zodanig. Altijd .

    • + 5
    • 16 nov 2025 - 14:43
  • f1 benelux

    Posts: 4.237

    Nog maar eens hetzelfde artikel door Ch@tGpt gesmeten jongens?

    Valt het voor jullie op dat er nog maar weinig gereageerd wordt tov enkele jaren geleden?
    (toen het inhoudelijk best nog wel te pruimen was)







    Zo ..

    • + 7
    • 16 nov 2025 - 14:51
    • Snork

      Posts: 22.084

      Het is pure roddel en achterklap wat ze hier plaatsen. Alsof Montoya weet hoe Max denkt.

      • + 0
      • 16 nov 2025 - 17:43
  • Rick Nitros

    Posts: 494

    Sterker nog als blijkt dat ze heel ver achterlopen zie ik hem switchen na de 2e of 3e wedstrijd. Dan kan hij namelijk nog WK worden. Moet er wel iemand een schop krijgen :)

    • + 0
    • 16 nov 2025 - 15:44
    • Mrduplex

      Posts: 1.656

      Gebaseerd op helemaal niks

      • + 1
      • 16 nov 2025 - 15:54
    • Snork

      Posts: 22.084

      Complete BS. Max is realistisch genoeg om te weten dat 2026 een leerjaar gaat zijn. Misschien hebben ze mazzel met een goede auto, misschien ook niet. Hij gaat echt niet zomaar stoppen of switchen.

      • + 0
      • 16 nov 2025 - 17:45
  • Sauber

    Posts: 451

    Bullshit, hij heeft een contract getekend en houdt zich daar aan. Al die geruchten zijn nergens op gebaseerd. Wat er precies in het contract staat weet ik niet. Er zal zeker wel een prestatieclausule in staan, maar die staan normaal ook geen vertrek lopende een seizoen toe.

    • + 1
    • 16 nov 2025 - 16:39
  • schwantz34

    Posts: 41.366

    Max zal door zijn gruwelijke winnaarsmentaliteit never nooit voortijdig de pijp aan Maarten geven. Sterker nog, die zal alleen maar gaan eisen dat RBR nog veel meer tabak in dat ding propt en het vuurtje flink op blijven stoken!

    • + 1
    • 16 nov 2025 - 17:09
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.342

    Er is geen f1 coureur die dit zou doen. In de jaren 80 misschien maar tegenwoordig zijn deze jongen veel t professioneel. Bovendien heb je een contract, en daar dien jij je gewoon aan te houden. Dat Max er aan het einde van 2026 mee stopt is dan een ander verhaal. Dat zou kunnen. Maar middenin in het seizoen is klinkklare onzin. Dat zie ik zelfs Lance Stroll niet doen.

    • + 0
    • 16 nov 2025 - 17:19
    • schwantz34

      Posts: 41.366

      Dat zie ik zelfs Lance Stroll niet doen.

      Was het maar zo'n feest! ;)

      • + 0
      • 16 nov 2025 - 17:46

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.365
  • Podiums 124
  • Grand Prix 230
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar