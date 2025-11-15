user icon
Antonelli positief over Russell: "We groeien naar elkaar toe"

Antonelli positief over Russell: "We groeien naar elkaar toe"
  Gepubliceerd op 15 nov 2025 15:44
  comments 5
  Door: Jesse Jansen

Mercedes-coureur Kimi Antonelli laat weten dat hij een enorm goede band heeft opgebouwd met zijn teamgenoot George Russell. De Italiaan laat weten dat de band tussen de twee eerst minder was omdat Russell bijna constant voor Antonelli finishte. De rookie heeft zich eroverheen gezet. 

Kimi Antonelli kwam dit seizoen binnen met grote verwachtingen. De rookie werd namelijk bestempelt als toekomstig wereldkampioen. Hij heeft tot nu toe twee podiums gehaald en staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap met nog een mogelijkheid om nummer zes Lewis Hamilton in te halen. 

Antonelli kende een mindere vorm toen de Europese helft van het seizoen begon, maar heeft zich de afgelopen races weer flink herpakt. Zo werd hij in Brazilië tweede in zowel de sprintrace als de Grand Prix.

Relatie met Russell groeit

"Mijn relatie met George ontwikkelt zich zeker. Het is logisch dat hij niet blij is als hij achter mij finisht, net zoals ik nooit blij ben wanneer ik achter hem eindig", legde Antonelli uit aan Sky Italia. "Onze relatie is veranderd en zal zich blijven ontwikkelen, maar er is veel wederzijds respect en een geweldige teamdynamiek, omdat we elkaar constant naar een hoger niveau pushen."

"Het was een ongelooflijk emotioneel resultaat, want in de maanden daarvoor heb ik een erg donkere periode doorgemaakt. Dat ik dit heb kunnen overwinnen, maakt dit podium ook op persoonlijk vlak heel bijzonder", vertelde Antonelli. 

Na twee vrije trainingen voor Mercedes in 2024 reed Antonelli in 2025 voor het team als vervanger van Lewis Hamilton. De Italiaanse coureur begon zijn Formule  1-carrière met de vierde plek tijdens zijn debuutrace. Hij behaalde daarna nog een paar keer punten en eindigde in Canada op de derde plek. Afgelopen weekend was dan eindelijk het beste resultaat voor de Italiaan tot nu toe, namelijk de tweede plek in Brazilië. Ook in de kwalificatie zit verbetering, want Antonelli is al zes races op rij in de top tien gekwalificeerd.

Larry Perkins

Posts: 61.504

@Ouw, jij bent Russell zijn reserveband.

  • 4
  • 15 nov 2025 - 16:32
Reacties (5)

  • jd2000

    Posts: 7.401

    Wat een boffert die Russell, behalve met zn moeder heeft hij met nog iemand een goede band.....

    • + 2
    • 15 nov 2025 - 16:03
  • van lotje,g

    Posts: 1.113

    Niet bukken Kimi,Sjors staat bekend als matennaaier.

    • + 1
    • 15 nov 2025 - 17:15
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.796

      En jij mag wel iets over Russell zegen en ik niets over Max?

      • + 3
      • 15 nov 2025 - 18:20

