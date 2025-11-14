user icon
Nederlands Red Bull-toptalent maakt F4-debuut

Nederlands Red Bull-toptalent maakt F4-debuut
  Gepubliceerd op 14 nov 2025 16:09
  Door: Bob Plaizier

Het Nederlandse Red Bull-talent Rocco Coronel gaat een nieuwe stap zetten in zijn nog prille autosportloopbaan. De zoon van Tom Coronel maakt aankomend weekend zijn debuut in de single seaters, hij gaat deelnemen aan de seizoensfinale van de Spaanse Formule 4.

Rocco Coronel is bezig met een succesvol seizoen in de autosport. De piepjonge coureur uit Eemnes maakt onderdeel uit van het Red Bull Junior Team, en nam dit jaar deel aan het Ginetta Junior Championship. Hij werd daar met speels gemak kampioen, en wist elf races op zijn naam te schrijven en stond in totaal negentien keer op het podium. Wat hij volgend jaar gaat doen, is nog niet helemaal duidelijk, maar de kans is groot dat hij de stap naar de single seaters gaat zetten.

Grote kans

Die stap komt eerder dan verwacht, want aankomend weekend neemt hij deel aan de finale van het Spaanse Formule 4-kampioenschap. Op het circuit van Barcelona mag hij doormiddel van een wildcard meenemen aan het raceweekend. Hij zal gaan rijden voor het Nederlandse team van MP Motorsport, waar hij de teamgenoot wordt van een ander Nederlandse toptalent: René Lammers. Hij is de zoon van de Nederlandse racelegende Jan Lammers.

Titelstrijd al beslist

De titel zal aankomend weekend in Barcelona niet op het spel staan. Tijdens het laatste raceweekend in Valencia vorige maand wist de Belg Thomas Strauven de titel al binnen te slepen. Hij stond dit seizoen in bijna elke race op het podium, en wist negen keer te winnen. Lammers staat op dit moment op de tweede plaats in het kampioenschap, met een voorsprong van 25 punten op Ean Eckmans.

Hoe groot is de concurrentie bij Red Bull?

Coronel wordt gezien als één van de grootste talenten uit het Red Bull Junior Team. Hij is momenteel de enige Nederlandse coureur in de opleidingsploeg van Red Bull, waar talenten uit alle windstreken inrijden. Het boegbeeld van het huidige juniorteam is de Brit Arvid Lindblad, die volgend jaar vrijwel zeker gaat debuteren in de Formule 1 bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

