Lewis Hamilton is bezig met een frustrerend seizoen in de Formule 1. Hij heeft nog weinig laten zien bij Ferrari, en het begint intern ook te rommelen. Juan Pablo Montoya spreekt zijn steun uit voor Hamilton, en stelt dat de zevenvoudig wereldkampioen nooit zal opgeven.

Hamilton maakte afgelopen winter de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij het Italiaanse team hoopte hij kans te maken op grote successen, en na zijn sprintzege in China leek alles de goede kant op te gaan. Niets bleek echter minder waar te zijn, want de prestaties van Hamilton zakten snel in. De Brit kwam niet meer in de buurt van het podium, en heeft er zelfs veel moeite mee om het podium te bereiken.

Afgelopen weekend in Brazilië viel Hamilton uit nadat hij in de openingsfase van de race bij meerdere incidenten betrokken was geraakt. De situatie was gespannen, en het werd alleen maar erger toen Ferrari-topman John Elkann zich met de zaak begon te bemoeien. Hij stelde dat de coureurs minder moeten praten en zich meer moeten focussen op het rijden.

Heeft Hamilton iets te bewijzen?

Hamiltons frustratie is duidelijk zichtbaar, maar volgens Juan Pablo Montoya betekent dit niet dat hij gaat stoppen. De Colombiaanse oud-coureur spreekt zich uit bij een goksite: "Ik denk dat Hamilton iets te bewijzen heeft, hij gaat niet uitrusten en zich zomaar overgeven. Hij wint de titel, of gaat strijdend ten onder. Hij gaat volgend jaar alles geven. Hij frustreert zich over het feit dat hij denkt dat hij meer doet dan wat Ferrari voor hem doet."

'Dan is hij echt onverslaanbaar'

Volgens Montoya klopt er ook niets van de verhalen dat Hamilton 'teveel aan het praten is': "Hij heeft het gevoel dat hij veel werk levert om ervoor te zorgen dat alles gaat werken, maar het team matcht zijn energie niet. Als je Hamilton de juiste tools geeft, dan kan hij meevechten aan de top. Wanneer alles goed klikt en de motivatie terug is... Mijn God, dan is Hamilton echt onverslaanbaar."