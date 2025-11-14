user icon
Zorgen over Hamilton: "Dan is hij onverslaanbaar"

Zorgen over Hamilton: "Dan is hij onverslaanbaar"
  • Gepubliceerd op 14 nov 2025 14:09
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton is bezig met een frustrerend seizoen in de Formule 1. Hij heeft nog weinig laten zien bij Ferrari, en het begint intern ook te rommelen. Juan Pablo Montoya spreekt zijn steun uit voor Hamilton, en stelt dat de zevenvoudig wereldkampioen nooit zal opgeven.

Hamilton maakte afgelopen winter de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij het Italiaanse team hoopte hij kans te maken op grote successen, en na zijn sprintzege in China leek alles de goede kant op te gaan. Niets bleek echter minder waar te zijn, want de prestaties van Hamilton zakten snel in. De Brit kwam niet meer in de buurt van het podium, en heeft er zelfs veel moeite mee om het podium te bereiken.

Afgelopen weekend in Brazilië viel Hamilton uit nadat hij in de openingsfase van de race bij meerdere incidenten betrokken was geraakt. De situatie was gespannen, en het werd alleen maar erger toen Ferrari-topman John Elkann zich met de zaak begon te bemoeien. Hij stelde dat de coureurs minder moeten praten en zich meer moeten focussen op het rijden.

Heeft Hamilton iets te bewijzen?

Hamiltons frustratie is duidelijk zichtbaar, maar volgens Juan Pablo Montoya betekent dit niet dat hij gaat stoppen. De Colombiaanse oud-coureur spreekt zich uit bij een goksite: "Ik denk dat Hamilton iets te bewijzen heeft, hij gaat niet uitrusten en zich zomaar overgeven. Hij wint de titel, of gaat strijdend ten onder. Hij gaat volgend jaar alles geven. Hij frustreert zich over het feit dat hij denkt dat hij meer doet dan wat Ferrari voor hem doet."

'Dan is hij echt onverslaanbaar'

Volgens Montoya klopt er ook niets van de verhalen dat Hamilton 'teveel aan het praten is': "Hij heeft het gevoel dat hij veel werk levert om ervoor te zorgen dat alles gaat werken, maar het team matcht zijn energie niet. Als je Hamilton de juiste tools geeft, dan kan hij meevechten aan de top. Wanneer alles goed klikt en de motivatie terug is... Mijn God, dan is Hamilton echt onverslaanbaar."

zoefroef

Posts: 1.606

Ham en nooit opgeven, ik heb hem wel eens tijdens een teleurstellende race van hem horen zeggen, retire the car, meneer lukte het niet in z'n super merc. Kom.op zeg,

  • 10
  • 14 nov 2025 - 14:08
F1 Nieuws Lewis Hamilton Juan Pablo Montoya Ferrari

Reacties (9)

Login om te reageren
  • zoefroef

    Posts: 1.606

    Ham en nooit opgeven, ik heb hem wel eens tijdens een teleurstellende race van hem horen zeggen, retire the car, meneer lukte het niet in z'n super merc. Kom.op zeg,

    • + 10
    • 14 nov 2025 - 14:08
  • SennaS

    Posts: 10.842

    Amen,
    Echter Montoya vergeet dat dit niet meer de Lewis is van 10-15 jaar geleden. De jonge Lewis was inderdaad regenkoning en in een goede haast onverslaanbaar.
    We gaan het volgend jaar meemaken maar ik heb er een hard hoofd in, net als bij Alonso. We laten ons graag verrassen.

    • + 3
    • 14 nov 2025 - 14:12
    • Pepe

      Posts: 1.138

      Max kan had hem in zijn broekzak.

      • + 4
      • 14 nov 2025 - 15:43
  • Rimmer

    Posts: 12.997

    Hihi. Lewis is klaar. Was na 2021 al zo.

    • + 6
    • 14 nov 2025 - 14:13
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.080

      Daarin zal ik je helaas niet in tegenspreken. Het had wel wat, het was nooit saai met die twee in 2021. Denk dat van de huidige grid weinig coureurs zo hard tegen elkaar zouden knokken om elke centimeter.

      Jammer dat Hamilton nu gewoon te oud wordt.

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 17:12
  • NicoS

    Posts: 19.654

    Dus als alles helemaal klopt….., ja zo lust ik er nog wel een paar…;)
    Lewis z’n tijd is geweest, alleen beseft hij dat zelf kennelijk nog niet.

    • + 4
    • 14 nov 2025 - 14:52
  • schwantz34

    Posts: 41.351

    Die Elkann moet niet mekkeren en gewoon zijn verantwoording pakken en opzouten, omdat hij een prima presterende Sainz heeft ingeruild voor dit zwaar onderpresterende en zwaar overbetaalde 2e handsie!

    • + 5
    • 14 nov 2025 - 14:56
    • F1jos

      Posts: 4.807

      Wat verwacht je van een uithangbord van een veel pratende mode pop als coureur, gewoon Ferrari onwaardig.

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 17:31
  • Larry Perkins

    Posts: 61.479

    Zorgen over Montoya: "Hij is ontoerekeningsvatbaar"

    Juan Pablo is bezig met een frustrerend seizoen in de marge van de Formule 1. Hij heeft nog weinig verstandigs laten zien op deze seit, en het begint intern op het forum ook te rommelen. De schrijvert spreekt zijn steun uit voor Montoya, en stelt dat hij de cocaïne snuivert nooit zal opgeven, zolang hij maar voor de nodige clicks zorgt.

    En dan nu nog de afsluitende alinea’s: In het WK leidt Norris met aardig wat punten voorsprong op Piastri, terwijl Verstappen op veel meer punten achterstand volgt.
    De man uit het Engelse Bristol heeft heel veel punten, de man uit het Australische Melbourne staat nu op wat minder punten, de man uit Nederland heeft ook veel maar niet genoeg punten bij elkaar gereden en de loeilelijke man uit het Britse King’s Lynn moet het met veel en veel minder punten doen.
    Volgens Juan Pablo is de strijd nog niet gestreden en hij blijft het volgen vanuit zijn paviljoen.

    • + 1
    • 14 nov 2025 - 16:36

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

GB Lewis Hamilton 44

Team Ferrari
  Punten 3.525
  Podiums 132
  Grand Prix 229
  Land Groot Brittannië
  Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  Gewicht 68 kg
  Lengte 1,74 m
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Ferrari

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
