Sergio Perez is bezig met zijn voorbereidingen op zijn F1-comeback met het nieuwe team Cadillac. De Mexicaan is momenteel aanwezig op het circuit van Imola, waar hij test met een Ferrari SF-23. De eerste testdag lijkt in ieder geval goed te zijn verlopen.

Perez keert volgend jaar terug in de koningsklasse van de autosport. Bij het nieuwe team van Cadillac gaat hij een rijdersduo vormen met Valtteri Bottas. Aangezien de Fin nog altijd verbonden is aan Mercedes, kan hij nog niet in actie komen tijdens tests. Aangezien Cadillac zelf nog niet beschikt over F1-materiaal, hebben ze een SF-23 van Ferrari geleend waardoor ze deze week in actie kunnen komen tijdens een TPC-test op het circuit van Imola.

Op het Italiaanse circuit draaide Perez gisteren zijn eerste rondjes in de pikzwarte en sponsorloze Ferrari. Voor Cadillac draait de test niet zozeer om het rijden van snelle rondjes of veel kilometers, maar is het vooral belangrijk om het personeel te laten wennen aan de omstandigheden die horen bij de Formule 1. Voor Perez is de uitgelezen kans om weer wat te rijden, want sinds zijn vertrek uit de Formule 1 eind vorig jaar heeft hij geen meter meer geracet.

Wat was er aan de hand?

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com werden er 25 monteurs van Cadillac gekoppeld aan 25 monteurs van Ferrari om de procedures goed onder de knie te krijgen. Namens Cadillac waren ook teambaas Graeme Lowdon, teammanager Peter Crolla en Chief Legal Officer Caroline McGrory aanwezig.

Bijna foutloze dag

Volgens het Italiaanse medium kende Perez een bijna foutloze dag op het iconische asfalt van Imola. Hij schoot alleen van de baan in Tamburello, maar dat leverde hem slechts een klein tripje door het grind op. Hij zou een snelste ronde van 1:18.82 hebben genoteerd, en kwam tot een aantal van 99 ronden. Dat is omgerekend goed voor 457 kilometer.

Perez komt ook vandaag in actie op het circuit van Imola. Hij werd vanochtend weer gespot achter het stuur van de zwarte Ferrari. Het is nog niet duidelijk wat de plannen voor deze tweede, belangrijke testdag is.