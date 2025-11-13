user icon
Europese Commissie opent onderzoek naar Red Bull

  • Gepubliceerd op 13 nov 2025 14:09
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

De Europese Commissie heeft een onderzoek geopend naar mogelijke oneerlijke concurrentie van Red Bull. Het gaat hier echter niet om de situatie in de Formule 1, maar om de werkzaamheden op de energiedrankjesmarkt. Of dit gevolgen gaat hebben voor de werkzaamheden in de Formule 1, is niet duidelijk.

Red Bull geldt als één van de grootste merken ter wereld. Het Oostenrijkse-Thaise bedrijf maakt energiedrankjes, en speelt een grote rol op deze markt. Daarnaast zijn ze actief in verschillende sporten, waarvan de Formule 1 het uithangbord is. Met Max Verstappen als kopman van Red Bull Racing hebben ze een superster in handen, terwijl zusterteam Racing Bulls ook steeds verder naar voren weet te komen.

In de afgelopen jaren ontstond er twijfel over de innige band tussen deze twee teams. Het Red Bull-concern is eigenaar van zowel Red Bull Racing als Racing Bulls, en de coureurs kunnen ook simpel van team naar team worden geschoven. Daarnaast ontstond er vrees over dat de teams elkaar mogelijk kunnen helpen of zelfs kunnen beïnvloeden. Ze voldoen echter wel aan de regels van de FIA en de Formule 1, maar bij de concurrentie worden daar wel eens vraagtekens bij geplaatst.

Wat is er aan de hand?

De Europese Commissie opent nu een onderzoek naar het moederbedrijf van Red Bull. Ze gaan kijken of ze de concurrentie op de energiedrankjesmarkt onterecht hebben beperkt. De Europese Commissie geeft vandaag namelijk aan dat ze aanwijzingen hebben dat Red Bull een strategie heeft ontwikkeld om de verkoop van blikjes die groter zijn dan 250 milliliter van concurrenten te beperken. Opvallend genoeg benoemt de Europese Commissie expliciet Nederland in hun persbericht.

De commissie stelt dat Red Bull een voordeel zou geven aan winkeliers als ze blikjes van concurrenten niet verkopen of minder zichtbaar maken. Dit is tegen de regels, en Red Bull zou zich vooral richten op een naaste concurrent die niet bij naam wordt genoemd.

Wat zijn de gevolgen voor de Formule 1?

Wat de gevolgen kunnen zijn voor Red Bull, is niet helemaal duidelijk. Als ze een zware boete ontvangen, kan dat bijvoorbeeld ook nadelig uitpakken voor de twee Formule 1-teams. Het is geen geheim dat Red Bull in het verleden nadacht over het verkopen van Racing Bulls.

Polleke2

Posts: 1.800

Tuurlijk verbieden maar weer , vooral de mensen geen eigen keus geven.

  • 2
  • 13 nov 2025 - 15:59
F1 Nieuws Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Kampsie

    Posts: 1.534

    Ik weet dat de meeste supermarkten Monster niet meer verkopen, de reden is dat er te veel inzit. Echter verkopen ze wel graag 4 packs red Bull, dus iets klopt er dan niet..

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 15:27
    • Beri

      Posts: 6.742

      Het verschil zit in de verpakking. Een halve liter Monster of 250ml Red Bull maakt het verschil. Ongeacht of dit nou per 10 verkocht wordt. Er is regelgeving op de individuele verpakking. Dat is ook de reden dat Red Bull de 485ml verpakking niet meer maakt. Deze waren vroeger in Nederland te verkrijgen en een paar jaar geleden ook nog in omringende landen. Maar inmiddels is alles de bekende 250ml geworden.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 16:23
    • Kampsie

      Posts: 1.534

      Die grenze verkoopt wel gewone halve liter blikken..

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 16:44
  • Rogier hier

    Posts: 6.739

    Monster is lang geboycot, maar wat de reden was is me niet duidelijk. Wetgeving? Invloed van Red Bull? Supermarkten die ‘gezond’ willen overkomen en de jeugd niet aan de obesitas willen helpen? Kan allemaal zo zijn vermoed ik

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 15:46
  • Snork

    Posts: 22.074

    Ze zouden die meuk sowieso moeten verbieden. De hoeveelheid suikers die erin zitten zijn echt abnormaal.

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 15:53
    • Polleke2

      Posts: 1.800

      Tuurlijk verbieden maar weer , vooral de mensen geen eigen keus geven.

      • + 2
      • 13 nov 2025 - 15:59
    • koppie toe

      Posts: 4.788

      Keuzestress, verslaafdheid.
      Sommige mensen zouden helemaal geen keuze moeten kunnen maken. Dat kunnen ze namelijk helemaal niet.
      Iets afleren wat eerst doodnormaal was is heel moeilijk, roken, drinken, te veel suikers en zouten.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 16:14
    • Beri

      Posts: 6.742

      Iets verbieden, wat enkel schadelijk is voor het individu, is betutteling. Hoe je het ook wilt draaien om het te rechtvaardigen.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 16:26
  • HarryLam

    Posts: 5.008

    Hou toch op.......hoe kan een boete nadelig zijn voor je raceteams als je een miljoen miljard bezit, denk ff na.

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 17:11

