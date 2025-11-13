De Europese Commissie heeft een onderzoek geopend naar mogelijke oneerlijke concurrentie van Red Bull. Het gaat hier echter niet om de situatie in de Formule 1, maar om de werkzaamheden op de energiedrankjesmarkt. Of dit gevolgen gaat hebben voor de werkzaamheden in de Formule 1, is niet duidelijk.

Red Bull geldt als één van de grootste merken ter wereld. Het Oostenrijkse-Thaise bedrijf maakt energiedrankjes, en speelt een grote rol op deze markt. Daarnaast zijn ze actief in verschillende sporten, waarvan de Formule 1 het uithangbord is. Met Max Verstappen als kopman van Red Bull Racing hebben ze een superster in handen, terwijl zusterteam Racing Bulls ook steeds verder naar voren weet te komen.

In de afgelopen jaren ontstond er twijfel over de innige band tussen deze twee teams. Het Red Bull-concern is eigenaar van zowel Red Bull Racing als Racing Bulls, en de coureurs kunnen ook simpel van team naar team worden geschoven. Daarnaast ontstond er vrees over dat de teams elkaar mogelijk kunnen helpen of zelfs kunnen beïnvloeden. Ze voldoen echter wel aan de regels van de FIA en de Formule 1, maar bij de concurrentie worden daar wel eens vraagtekens bij geplaatst.

Wat is er aan de hand?

De Europese Commissie opent nu een onderzoek naar het moederbedrijf van Red Bull. Ze gaan kijken of ze de concurrentie op de energiedrankjesmarkt onterecht hebben beperkt. De Europese Commissie geeft vandaag namelijk aan dat ze aanwijzingen hebben dat Red Bull een strategie heeft ontwikkeld om de verkoop van blikjes die groter zijn dan 250 milliliter van concurrenten te beperken. Opvallend genoeg benoemt de Europese Commissie expliciet Nederland in hun persbericht.

De commissie stelt dat Red Bull een voordeel zou geven aan winkeliers als ze blikjes van concurrenten niet verkopen of minder zichtbaar maken. Dit is tegen de regels, en Red Bull zou zich vooral richten op een naaste concurrent die niet bij naam wordt genoemd.

Wat zijn de gevolgen voor de Formule 1?

Wat de gevolgen kunnen zijn voor Red Bull, is niet helemaal duidelijk. Als ze een zware boete ontvangen, kan dat bijvoorbeeld ook nadelig uitpakken voor de twee Formule 1-teams. Het is geen geheim dat Red Bull in het verleden nadacht over het verkopen van Racing Bulls.