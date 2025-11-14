Het is nog altijd onduidelijk waar de toekomst ligt van Yuki Tsunoda. De kans is groot dat hij na dit seizoen zijn zitje bij Red Bull Racing gaat verliezen, terwijl er verder geen plekjes over zijn voor 2026. Red Bull-teambaas Laurent Mekies is op zijn beurt heel erg te spreken over de persoon Tsunoda.

Tsunoda debuteerde in 2021 in de Formule 1 bij Red Bulls zusterteam. De Japanner, die wordt gesteund door Honda, wachtte netjes zijn kans af, maar die leek er niet te komen. Toen eind vorig jaar duidelijk werd dat Red Bull Sergio Perez de deur ging wijzen, liet Tsunoda hardop weten dat ze voor hem moesten kiezen. Dat gebeurde echter niet, want Liam Lawson kreeg het zitje naast Max Verstappen.

Na twee raceweekenden zat het Red Bull-avontuur er voor Lawson al op. Sinds de Japanse Grand Prix is Tsunoda de teamgenoot van Verstappen, maar hij is ook niet in staat om de Nederlander rugdekking te geven. Hij scoort amper punten, en inmiddels is duidelijk dat zijn positie intern onder druk staat. Hij zou volgend jaar worden vervangen door Isack Hadjar, en zou nu met Lawson strijden om het tweede zitje bij Racing Bulls.

Mooie woorden van Mekies

Red Bull-teambaas Laurent Mekies kent Tsunoda zeer goed. De Fransman is dan ook lovend over hem, en spreekt zich uit in de podcast Talking Bull: "Hij is een ongelooflijk persoon. Hij is het meest oprechte, vriendelijke en gulle type. Hij is echt een vriend van mij. Zelfs als we elkaar bijna elk weekend zien, zou hij honderd kilometer rijden om met je te gaan eten."

Unieke loopbaan

Mekies is niet alleen onder de indruk van de persoonlijkheid van Tsunoda, maar ook van de prestaties van Tsunoda. De Franse teambaas wijst naar de bijzondere ontwikkeling van Tsunoda in de sport: "Hij heeft een zeer unieke loopbaan achter de rug. Hij heeft pure snelheid en maakte in zijn vierde jaar, terwijl dan veel coureurs stabiliseren, een enorme sprong. Zijn seizoen 2024 met Racing Bulls was echt indrukwekkend, gevolgd door een sterke start van 2025. Nu krijgt hij de kans om zich te bewijzen bij een topteam als Red Bull."