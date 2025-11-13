user icon
Ambitieuze Perez aast op podium met Cadillac

Ambitieuze Perez aast op podium met Cadillac
  • Gepubliceerd op 13 nov 2025 18:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Sergio Perez is officieel begonnen aan zijn avontuur bij Cadillac. Hij draaide vandaag zijn eerste meters tijdens een TPC-test in een oudere Ferrari-bolide. De Mexicaan barst van de ambitie en hij weet zeker dat hij in de nabije toekomst weer op het podium kan staan.

Perez reed eind vorig jaar zijn laatste Grand Prix in de Formule 1. Na een teleurstellend seizoen werd hij de deur gewezen door Red Bull Racing, waarna hij zich terugtrok in zijn thuisland Mexico. Perez bleef echter dromen van een comeback in de koningsklasse van de autosport. Aan het einde van de zomer tekende hij een contract bij Cadillac, dat volgend jaar debuteert op de Formule 1-grid.

Sinds de aankondiging van zijn nieuwe werk, is Perez hard aan de slag gegaan. Hij nam al plaats op de simulator van het team, en rijdt vandaag en morgen zijn eerste meters tijdens een speciale test op Imola. Voor Perez is dit de eerste keer sinds Abu Dhabi eind vorig jaar dat hij achter het stuur kruipt van een F1-bolide.

Wat is het doel?

Perez sprak tijdens het passen van zijn stoeltje op de Cadillac-fabriek in Silverstone met persbureau Reuters. Daar werd hij gevraagd of hij opnieuw het podium kan bereiken: "Ja, ik denk het. Ik geloof het echt. Ik heb op het podium gestaan met alle teams waarvoor ik heb gereden, behalve McLaren."

Hoe realistisch is het podium?

De Mexicaanse routinier denkt dat Cadillac snel stappen kan gaan zetten in de Formule 1. Hij klinkt zeer ambitieus: "Ik denk dat we beginnen aan de achterkant van het veld, en dat we daarna stapje voor stapje naar voren gaan. Maar uiteindelijk is dat podium in de nabije toekomst zeker een doel. Het maakt niet uit wie dat podium gaat pakken, als het maar voor Cadillac is."

Focus op testdag

Nu focust Perez zich vooral op de testdagen in Imola: "Ik ben benieuwd hoeveel rondjes mijn nek het vol kan houden voordat die kapot gaat! Maar weet je, het is geweldig. Het is een geweldige test en een geweldige manier om het jaar af te sluiten, voordat we volgend jaar weer in de auto stappen."

Larry Perkins

Posts: 61.467

Checo is we erg optimistisch, ik hoor liever papa Perez aan het woord, hij geeft doorgaans een veel realistischer beeld...

  • 3
  • 13 nov 2025 - 19:12
Reacties (4)

  • Larry Perkins

    Posts: 61.467

    Checo is we erg optimistisch, ik hoor liever papa Perez aan het woord, hij geeft doorgaans een veel realistischer beeld...

    • + 3
    • 13 nov 2025 - 19:12
  • dutchiceman

    Posts: 5.486

    Ik blijf het heel gaaf vinden dat er zo’n mega merk als Cadillac de Formule 1 betreed.
    Ik hoop het beste

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 21:46
  • John6

    Posts: 11.270

    Maar uiteindelijk is dat podium in de nabije toekomst zeker een doel, hij zei al het maakt niet uit wie er op het podium zal staan.

    Hij weet ook wel dat eer ze een podium behalen hij al weer terug is in het mooie Mexico en aan de Taco's zit te knagen.

    • + 0
    • 14 nov 2025 - 01:02

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
