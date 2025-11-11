De Grand Prix van Brazilië was een race met twee gezichten voor Red Bull Racing. Max Verstappen reed een geweldige inhaalrace, terwijl zijn teamgenoot Yuki Tsunoda een modderfiguur sloeg. De Japanner kreeg twee tijdstraffen, maar stelt dat hij niet doorhad dat hij Lance Stroll raakte.

In tegenstelling tot Verstappen startte Tsunoda de race wel op de grid. Hij probeerde zich in de duels in het middenveld te vechten, maar ging de fout in in de openingsronde. Hij reed tegen de Aston Martin van Lance Stroll aan, al liet hij over de boordradio weten dat hij hier niets van had gemerkt.

De stewards hadden het wél gezien, en ze gaven Tsunoda een tijdstraf van tien seconden. Toen Tsunoda even later naar binnenkwam om zijn straf in te lossen, raakte een monteur van Red Bull de auto te vroeg aan, waardoor hij nog een tijdstraf kreeg. Voor Tsunoda werd het daarna onmogelijk om in de buurt te komen van de punten en hij kwam als zeventiende en laatste over de streep.

'Ik heb niets gevoeld'

Tsunoda begreep na afloop niets van de straf die hij had ontvangen voor het moment met Stroll. Bij de internationale media gaf hij tekst en uitleg: "Ik had wel wat schade, ja. Maar ik heb het contact met hem niet eens gevoeld, als ik eerlijk ben. Misschien zat ik er gewoon te ver vanaf, of zoiets... Maar ja, het is wel zonde. Ik denk verder dat mijn pace wel in orde was, vooral in de laatste stint. Ik kon alleen niet mee doen, en dat is best wel jammer."

Tsunoda blijft bij zijn standpunt

De touché met Stroll was duidelijk te zien op de onboardbeelden, maar Tsunoda blijft er zijn vraagtekens bij zetten: "Ik weet gewoon niet wat er gebeurd is, als ik heel erg eerlijk ben. Zoals ik net al zei, ik had het niet eens door dat er contact was. Dat moet ik nog even gaan bekijken."