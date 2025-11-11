user icon
Kravitz enorm onder de indruk van 'briljante' Verstappen

Kravitz enorm onder de indruk van 'briljante' Verstappen
  • Gepubliceerd op 11 nov 2025 16:09
  • Door: Jesse Jansen

Pitreporter Ted Kravitz van Sky Sports is erg te spreken over Max Verstappen. De Nederlander wist zijn auto vanuit de pitstraat naar het podium te rijden in Brazilië. Kravitz is erg onder de indruk van de kunsten van de viervoudig wereldkampioen. 

Verstappen kwalificeerde zich in eerste instantie als zestiende, maar de Nederlander heeft een hele hoop aan zijn auto veranderd, waardoor hij vanuit de pitstraat moest starten. Vanuit daar eindigde hij op de derde plek. 

'Verstappen is briljant'

In Ted's Notebook spreekt Kravitz zich uit over de race van de Red Bull-coureur: "Max Verstappen, briljant. Hij staat dan wel 49 punten achter in het kampioenschap, maar Red Bull is dankzij hem weer voorbij Ferrari in het constructeurskampioenschap." Ook bespreekt Kravitz het verschil tussen Verstappen en Tsunoda: "Yuki eindigde als zeventiende en laatste. Niet zijn schuld, maar hij had het hele weekend geen snelheid."

"Max startte vanuit de pitstraat op de harde band, met een nieuwe motor. Dat is goed nieuws voor de komende races. Hij lag al dertiende na zeven ronden, maar kreeg toen een langzaam leeglopende band en moest overstappen op de medium. Uiteindelijk pakte dat niet slecht uit, al moest hij drie keer stoppen. Hij haalde iedereen in, maakte nog een stop in ronde 35 en daarna opnieuw in de vijfenvijftigste ronde."

Verstappen werd bijna tweede

"Vanuit de pitstraat naar het podium, en dan aan het eind Kimi Antonelli nog op een paar tienden naderen. Dat laat zien dat Red Bull eindelijk de juiste afstelling te pakken had." Kravitz vraagt zich af waarom Red Bull dit niet vanaf het begin heeft gedaan: "Waar was deze afstelling het hele weekend? En kunnen ze dit elke week hebben? Want dat zou perfect zijn. Het waren verreweg de twee snelste auto's op de baan", vertelt Kravitz.

"Als Red Bull deze afstelling weet vast te houden, dan zou dat perfect zijn. Dan wordt het een leuk einde van het seizoen." Verstappen staat momenteel derde en staat 25 punten achter Oscar Piastri en 49 punten achter Lando Norris. Een poging tot het wereldkampioenschap wordt dus lastig.

 

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

