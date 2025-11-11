Oud-coureur Christijan Albers is van mening dat Max Verstappen het Nederlandse publiek erg verwend heeft tijdens de Braziliaanse Grand Prix. Volgens Albers zijn de Nederlandse fans gewend aan het feit dat Verstappen dominant is, maar dat is al een tijdje niet zo.

Max Verstappen startte afgelopen weekend vanuit de pitstraat en wist dat om te toveren tot de derde positie. De Nederlander heeft hiermee een klasse laten zien die onbeschrijfelijk is, maar volgens Albers moeten we hier niet aan gaan wennen.

Verstappen is niet meer dominant

"Dat is het mooie van racen. Het was natuurlijk zwaar balen, maar het is ook wel weer mooi. Dit laat de kijkers zien dat het niet altijd zo makkelijk is. We zijn door de jaren heen verwend geraakt. We hebben altijd een dominantie gehad van Max Verstappen en Red Bull. De dominantie van de combinatie Red Bull en Verstappen was zo groot dat ze bij wijze van spreken evengoed bij droog weer regenbanden op de auto konden plaatsen. Die dominantie is voorbij, die tijd is nu voorbij. Nu zie je eindelijk dat de afstelling van een auto niet vanzelf spreekt", vertelt Albers bij de F1-podcast van De Telegraaf.

"Het is altijd een gok als je naar die kwalificatie gaat. Dit weekend is daar precies een voorbeeld van. Ze zijn een compleet andere richting ingeslagen en het was gewoon helemaal dramatisch. Na de sprintrace zijn ze weer teruggegaan. In de sprintrace was het heel simpel: hij was daar competitief met de Mercedessen. Als je een dramatische kwalificatie hebt gehad en de auto loopt voor geen meter, neem je dan opnieuw het risico om in de race alles om te gooien, of val je terug op de houvast uit die sprintrace?"

Wat als Verstappen beter kwalificeerde?

Hoewel Verstappen vanuit de pitstraat startte, had hij zich als zestiende gekwalificeerd. Als Verstappen achterin de top tien had gekwalificeerd, had hij misschien geen nieuwe motor gehad: "Dat ligt eraan, want dan had je al een betere set-up in de kwalificatie. Een prestatie in de kwalificatie of in de long run, dat zijn gewoon twee totaal verschillende werelden. Je moet daar een tussenoplossing voor vinden."

"Eén ding weten we zeker: de prestatie in de kwalificatie was slecht. De combinatie Red Bull–Max geeft normaal net dat kleine beetje extra bij nieuwe banden. De McLarens zijn eerder als een stoomtrein. In alle kwalificaties met een nieuwe set banden blijkt dat Max net iets meer uit de banden haalt. Waarom? Dat weten we allemaal niet." Verstappen is weer vijf punten ingelopen op Oscar Piastri. De Red Bull-coureur staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, maar het verschil met Piastri is 25 punten.