user icon
icon

Slecht nieuws voor Nederlandse fans: "Dominantie van Verstappen is voorbij"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Slecht nieuws voor Nederlandse fans: "Dominantie van Verstappen is voorbij"
  • Gepubliceerd op 11 nov 2025 07:36
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Oud-coureur Christijan Albers is van mening dat Max Verstappen het Nederlandse publiek erg verwend heeft tijdens de Braziliaanse Grand Prix. Volgens Albers zijn de Nederlandse fans gewend aan het feit dat Verstappen dominant is, maar dat is al een tijdje niet zo. 

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Max Verstappen startte afgelopen weekend vanuit de pitstraat en wist dat om te toveren tot de derde positie. De Nederlander heeft hiermee een klasse laten zien die onbeschrijfelijk is, maar volgens Albers moeten we hier niet aan gaan wennen. 

Verstappen is niet meer dominant

"Dat is het mooie van racen. Het was natuurlijk zwaar balen, maar het is ook wel weer mooi. Dit laat de kijkers zien dat het niet altijd zo makkelijk is. We zijn door de jaren heen verwend geraakt. We hebben altijd een dominantie gehad van Max Verstappen en Red Bull. De dominantie van de combinatie Red Bull en Verstappen was zo groot dat ze bij wijze van spreken evengoed bij droog weer regenbanden op de auto konden plaatsen. Die dominantie is voorbij, die tijd is nu voorbij. Nu zie je eindelijk dat de afstelling van een auto niet vanzelf spreekt", vertelt Albers bij de F1-podcast van De Telegraaf. 

"Het is altijd een gok als je naar die kwalificatie gaat. Dit weekend is daar precies een voorbeeld van. Ze zijn een compleet andere richting ingeslagen en het was gewoon helemaal dramatisch. Na de sprintrace zijn ze weer teruggegaan. In de sprintrace was het heel simpel: hij was daar competitief met de Mercedessen. Als je een dramatische kwalificatie hebt gehad en de auto loopt voor geen meter, neem je dan opnieuw het risico om in de race alles om te gooien, of val je terug op de houvast uit die sprintrace?"

Wat als Verstappen beter kwalificeerde?

Hoewel Verstappen vanuit de pitstraat startte, had hij zich als zestiende gekwalificeerd. Als Verstappen achterin de top tien had gekwalificeerd, had hij misschien geen nieuwe motor gehad: "Dat ligt eraan, want dan had je al een betere set-up in de kwalificatie. Een prestatie in de kwalificatie of in de long run, dat zijn gewoon twee totaal verschillende werelden. Je moet daar een tussenoplossing voor vinden."

"Eén ding weten we zeker: de prestatie in de kwalificatie was slecht. De combinatie Red Bull–Max geeft normaal net dat kleine beetje extra bij nieuwe banden. De McLarens zijn eerder als een stoomtrein. In alle kwalificaties met een nieuwe set banden blijkt dat Max net iets meer uit de banden haalt. Waarom? Dat weten we allemaal niet." Verstappen is weer vijf punten ingelopen op Oscar Piastri. De Red Bull-coureur staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, maar het verschil met Piastri is 25 punten. 

Sander

Posts: 1.553

Verstappen is als rijder nog altijd dominant. Alleen het team is dat niet meer. Daarom krijgen we dit seizoen een WDC uit een team dat bijna alles voor elkaar had zoals een enorme snelle all round auto, maar niet de meest dominante coureur heeft.

  • 5
  • 11 nov 2025 - 09:06
F1 Nieuws Max Verstappen Christijan Albers Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 1.553

    Verstappen is als rijder nog altijd dominant. Alleen het team is dat niet meer. Daarom krijgen we dit seizoen een WDC uit een team dat bijna alles voor elkaar had zoals een enorme snelle all round auto, maar niet de meest dominante coureur heeft.

    • + 5
    • 11 nov 2025 - 09:06
  • Snelrondje

    Posts: 8.881

    Beetje lulverhaal. F1 gaat over racen. Maar het verschilt niet veel van een sport als voetbal. De meeste wedstrijden zijn saai. Maar de liefhebbers blijven komen voor die ene schitterende actie of die zeldzame perfectie wedstrijd. Dat is bij F1 hetzelfde. Dat er nu een Nederlandse Max is die regelmatig de sterren van de hemel rijdt is een bonus. En hij hoeft niet dominant ze zijn om af en toe een mooie actie te doen.

    • + 1
    • 11 nov 2025 - 09:10
    • Amstermar

      Posts: 47

      Als Max stopt kijkt 80% niet meer dus nee niet te vergelijken met voetbal....
      F1 is ook maar een (competitie)
      Voetbal meerdere in elk land etc..

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 10:21
  • NicoS

    Posts: 19.641

    Die dominantie is al sinds vorig seizoen na Miami niet meer…..

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 10:16

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar