McLaren oneens met straf voor Piastri: "Veel te streng"
  • Gepubliceerd op 10 nov 2025 14:09
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

McLaren is het oneens met de tien seconden-penalty die Oscar Piastri ontving tijdens de Grand Prix van Brazilië. De Australiër ging na de herstart samen met Kimi Antonelli en Charles Leclerc de eerste bocht door en reed toen tegen Antonelli aan. De Italiaan kwam daardoor tegen Leclerc aan en zo was het het einde van de race voor de Ferrari-coureur. 

Toch is McLaren het niet eens met de FIA om Piastri hier de schuld van te geven. Hoewel de McLaren-coureur zijn straf heeft ingelost bij een pitstop, eindigde hij wel als vijfde. Mocht de straf niet uitgedeeld zijn, dan had hij zomaar als tweede kunnen eindigen.

De straf is volgens McLaren te streng

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft na afloop van de race zijn mening gedeeld met de internationale media: "Wat betreft de straf zou ik zeggen dat die aan de strenge kant is. Het klopt dat Oscar een kleine verremming had, maar tegelijkertijd wist hij zijn lijn te behouden – en dat is uiteindelijk wat telt. Ik denk dat de verantwoordelijkheid gedeeld had moeten worden met Kimi, want Kimi wist eigenlijk wel dat Oscar aan de binnenkant zat. De botsing had waarschijnlijk kunnen worden vermeden."

"Misschien was Kimi ook bezig met Leclerc aan de buitenkant – het was hoe dan ook een lastige situatie. Maar alles bij elkaar genomen vind ik de straf streng voor Oscar; om hem volledig verantwoordelijk te houden voor dit incident, gaat wat ver. Tegelijkertijd is het nu eenmaal gebeurd, dus ik herhaal het respect dat we hebben voor de stewards. We accepteren de beslissing en gaan verder", vindt Stella.

Piastri had al last van het incident

Een andere reden waarom Stella het te streng vindt, is dat de Australiër zelf ook last had van het gebeuren:  "In de eerste stint had Oscar wat schade aan een band die hij bij de verremming had opgelopen en bovendien dacht hij dat de stint lang zou worden", legt Stella uit.

"Maar in de tweede en derde stint was de performance goed. Tijdens mijn recente gesprek met Oscar merkte ik dat hij enkele aanpassingen, waar we eerder over hadden gesproken – specifiek voor omstandigheden met weinig grip – goed wist uit te voeren tijdens de race. Dus we nemen uit dit weekend positieve signalen mee wat betreft de performance en racesnelheid."

Piastri staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap met 366 punten. Dat zijn er 25 meer dan Max Verstappen en 24 minder dan teamgenoot Lando Norris. De Australiër kan dus nog zowel eerste als tweede en derde worden in het wereldkampioenschap. Mocht hij wereldkampioen willen worden, moet hij de komende races en de laatste sprintrace allemaal winnen of meer dan acht punten per Grand Prix inlopen op zijn teamgenoot.

HermanInDeZon

Posts: 305

Het was op het randje - ze hebben al ergere dingen laten passeren maar net zo goed andere racing incidents bestraft dus ach ja

Vraag me af waar de stroom "FIA / niet-Engelse rijders reacties" blijft trouwens ... of is die voorbehouden voor incidenten waar Verstappen bij betrokken is?

  • 5
  • 10 nov 2025 - 14:24
Reacties (6)

  • misstappen

    Posts: 3.398

    het was ook streng.. maar goed, hoe vaak hebben we dat ook niet over andere straffen gezegd?
    let them race...

    • + 0
    • 10 nov 2025 - 14:17
  • HermanInDeZon

    Posts: 304

    Het was op het randje - ze hebben al ergere dingen laten passeren maar net zo goed andere racing incidents bestraft dus ach ja

    Vraag me af waar de stroom "FIA / niet-Engelse rijders reacties" blijft trouwens ... of is die voorbehouden voor incidenten waar Verstappen bij betrokken is?

    • + 5
    • 10 nov 2025 - 14:24
    • Housmans

      Posts: 239

      Ik vroeg mij op mijn beurt weer af wanneer iemand de whataboutism kaart zou gaan trekken, maar hier hebben we hem!

      • + 3
      • 10 nov 2025 - 15:07
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.757

      Dit gaat niet over Max Herman....dus de meute leest het niet.

      • + 1
      • 10 nov 2025 - 15:20
  • NicoS

    Posts: 19.636

    McLaren is het nooit eens met de straffen voor hun coureurs……

    • + 3
    • 10 nov 2025 - 15:03
  • Q3FI

    Posts: 803

    Het reglement is "gewoon"gevolgd met de straf voor Oscar!. Oscar! deed een divebomb, had zijn auto niet volledig onder controle (blokkeren, waardoor je per definitie rechtdoor gaat en dus niet je lijn kunt houden) en zat met zijn voorwiel op de apex nog niet voorbij Antonelli's spiegel. Afgezien daarvan kun je bocht 1 op Interlagos gewoon niet met zijn drieën naast elkaar nemen en zat Antonelli in de sandwich, die kon geen kant op. Het hele verhaal begint natuurlijk wel bij Antonelli die niet wakker was en de herstart in de derde versnelling probeerde te doen...

    • + 1
    • 10 nov 2025 - 15:19

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

