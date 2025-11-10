McLaren is het oneens met de tien seconden-penalty die Oscar Piastri ontving tijdens de Grand Prix van Brazilië. De Australiër ging na de herstart samen met Kimi Antonelli en Charles Leclerc de eerste bocht door en reed toen tegen Antonelli aan. De Italiaan kwam daardoor tegen Leclerc aan en zo was het het einde van de race voor de Ferrari-coureur.

Toch is McLaren het niet eens met de FIA om Piastri hier de schuld van te geven. Hoewel de McLaren-coureur zijn straf heeft ingelost bij een pitstop, eindigde hij wel als vijfde. Mocht de straf niet uitgedeeld zijn, dan had hij zomaar als tweede kunnen eindigen.

De straf is volgens McLaren te streng

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft na afloop van de race zijn mening gedeeld met de internationale media: "Wat betreft de straf zou ik zeggen dat die aan de strenge kant is. Het klopt dat Oscar een kleine verremming had, maar tegelijkertijd wist hij zijn lijn te behouden – en dat is uiteindelijk wat telt. Ik denk dat de verantwoordelijkheid gedeeld had moeten worden met Kimi, want Kimi wist eigenlijk wel dat Oscar aan de binnenkant zat. De botsing had waarschijnlijk kunnen worden vermeden."

"Misschien was Kimi ook bezig met Leclerc aan de buitenkant – het was hoe dan ook een lastige situatie. Maar alles bij elkaar genomen vind ik de straf streng voor Oscar; om hem volledig verantwoordelijk te houden voor dit incident, gaat wat ver. Tegelijkertijd is het nu eenmaal gebeurd, dus ik herhaal het respect dat we hebben voor de stewards. We accepteren de beslissing en gaan verder", vindt Stella.

Piastri had al last van het incident

Een andere reden waarom Stella het te streng vindt, is dat de Australiër zelf ook last had van het gebeuren: "In de eerste stint had Oscar wat schade aan een band die hij bij de verremming had opgelopen en bovendien dacht hij dat de stint lang zou worden", legt Stella uit.

"Maar in de tweede en derde stint was de performance goed. Tijdens mijn recente gesprek met Oscar merkte ik dat hij enkele aanpassingen, waar we eerder over hadden gesproken – specifiek voor omstandigheden met weinig grip – goed wist uit te voeren tijdens de race. Dus we nemen uit dit weekend positieve signalen mee wat betreft de performance en racesnelheid."

Piastri staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap met 366 punten. Dat zijn er 25 meer dan Max Verstappen en 24 minder dan teamgenoot Lando Norris. De Australiër kan dus nog zowel eerste als tweede en derde worden in het wereldkampioenschap. Mocht hij wereldkampioen willen worden, moet hij de komende races en de laatste sprintrace allemaal winnen of meer dan acht punten per Grand Prix inlopen op zijn teamgenoot.