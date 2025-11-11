Lewis Hamilton is bezig met een teleurstellend seizoen in dienst van Ferrari. Hij worstelt met zijn vorm en heeft vaak pech. In Brazilië omschreef hij zijn seizoen als een 'nachtmerrie', maar hij denkt niet aan stoppen. Geruchten over zijn toekomst verwijst hij naar het rijk der fabelen.

Hamilton maakte afgelopen winter de overstap van Mercedes naar Ferrari. Hij wilde zijn jeugddroom gaan najagen, en hoopte bij Ferrari weer te kunnen vechten om de zeges. Hij wist de sprintrace in China te winnen, en hoopte daarna de weg omhoog in te kunnen zetten. Hamilton begon echter te worstelen, en heeft tot nu toe geen podiumplek weten te scoren in dienst van de Scuderia.

Zijn tegenvallende resultaten zorgden voor veel geruchten over zijn toekomst. Er werd sterk getwijfeld aan zijn toekomst bij Ferrari, en volgens sommige media is de kans groot dat hij geen contractverlenging gaat krijgen. De Brit rijdt in ieder geval in 2026 nog voor Ferrari, maar wat er daarna gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Veel mensen zijn het er in ieder geval wel over eens dat Hamilton dit seizoen ver beneden peil presteert.

Blijft Hamilton bij Ferrari?

In Brazilië was Hamilton in ieder geval heel erg duidelijk over zijn toekomst. Bij ESPN liet hij weten dat de verhalen over zijn toekomst nergens opslaan. Hij was duidelijk toen hij werd gevraagd of de onderhandelingen over een nieuwe deal al waren gestart: "Ik heb best een lang contract."

De onderhandelingen zijn dan ook nog niet begonnen: "Normaal gesproken is het zo dat als je een contract hebt, de gesprekken een jaar ervoor op gang komen. Ik ben nog ver verwijderd van dat punt."

Stand in het kampioenschap

Voor Hamilton was het weekend in Brazilië er in ieder geval eentje om snel te vergeten. Hij werd bij de start aangetikt door Carlos Sainz, reed daarna zijn neus stuk in een duel met Franco Colapinto en kampte daarna met grote schade aan de vloer. Hij moest uiteindelijk opgeven, en staat momenteel op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 148 punten.