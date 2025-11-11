user icon
icon

Hamilton geeft duidelijkheid over toekomst bij Ferrari

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton geeft duidelijkheid over toekomst bij Ferrari
  • Gepubliceerd op 11 nov 2025 13:22
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton is bezig met een teleurstellend seizoen in dienst van Ferrari. Hij worstelt met zijn vorm en heeft vaak pech. In Brazilië omschreef hij zijn seizoen als een 'nachtmerrie', maar hij denkt niet aan stoppen. Geruchten over zijn toekomst verwijst hij naar het rijk der fabelen.

Hamilton maakte afgelopen winter de overstap van Mercedes naar Ferrari. Hij wilde zijn jeugddroom gaan najagen, en hoopte bij Ferrari weer te kunnen vechten om de zeges. Hij wist de sprintrace in China te winnen, en hoopte daarna de weg omhoog in te kunnen zetten. Hamilton begon echter te worstelen, en heeft tot nu toe geen podiumplek weten te scoren in dienst van de Scuderia.

Meer over Ferrari Hamilton in de problemen: Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards

Hamilton in de problemen: Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards

7 nov
 Ferrari-president is woest en valt eigen coureurs aan

Ferrari-president is woest en valt eigen coureurs aan

10 nov

Zijn tegenvallende resultaten zorgden voor veel geruchten over zijn toekomst. Er werd sterk getwijfeld aan zijn toekomst bij Ferrari, en volgens sommige media is de kans groot dat hij geen contractverlenging gaat krijgen. De Brit rijdt in ieder geval in 2026 nog voor Ferrari, maar wat er daarna gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Veel mensen zijn het er in ieder geval wel over eens dat Hamilton dit seizoen ver beneden peil presteert.

Blijft Hamilton bij Ferrari?

In Brazilië was Hamilton in ieder geval heel erg duidelijk over zijn toekomst. Bij ESPN liet hij weten dat de verhalen over zijn toekomst nergens opslaan. Hij was duidelijk toen hij werd gevraagd of de onderhandelingen over een nieuwe deal al waren gestart: "Ik heb best een lang contract."

De onderhandelingen zijn dan ook nog niet begonnen: "Normaal gesproken is het zo dat als je een contract hebt, de gesprekken een jaar ervoor op gang komen. Ik ben nog ver verwijderd van dat punt."

Stand in het kampioenschap

Voor Hamilton was het weekend in Brazilië er in ieder geval eentje om snel te vergeten. Hij werd bij de start aangetikt door Carlos Sainz, reed daarna zijn neus stuk in een duel met Franco Colapinto en kampte daarna met grote schade aan de vloer. Hij moest uiteindelijk opgeven, en staat momenteel op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 148 punten.

Larry Perkins

Posts: 61.415

Vermoed dat toen Toffe Toto afgelopen zondag Kimi op het podium zag staan, hij voor de zoveelste keer zichzelf gelukzalig prijsde omdat hij op een zeer chique manier van Lewis is afgekomen...

  • 2
  • 11 nov 2025 - 14:14
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Brazilië 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Beamer

    Posts: 1.849

    Tja, dat was precies waarom Toto hem steeds een 1+1 contract aanbood.

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 13:37
    • Larry Perkins

      Posts: 61.412

      Vermoed dat toen Toffe Toto afgelopen zondag Kimi op het podium zag staan, hij voor de zoveelste keer zichzelf gelukzalig prijsde omdat hij op een zeer chique manier van Lewis is afgekomen...

      • + 2
      • 11 nov 2025 - 14:14
    • hupholland

      Posts: 9.385

      Nou, Kimi heeft ook hele slechte weekenden gehad dit jaar en staat nog vaker achter zn teamgenoot als Hamilton. T is een leuke coureur hoor, maar ook niet topteam waardig

      • + 1
      • 11 nov 2025 - 14:30
    • Babs

      Posts: 88

      @Larry: het mooie van Ferrari is dat ze zich daar minder druk maken over 'chique gedrag'. Indien noodzakelijk, zal men Lewis uit het team zetten. NIETS is groter of belangrijker dan Ferrari.

      Forza Ferrari!

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 14:36
    • Larry Perkins

      Posts: 61.412

      @hupholland, ik bedoelde voornamelijk dat Wolff blij zal zijn dat hij zonder kleerscheuren en in een goede verstandhouding van Hamilton is afgekomen. Wellicht dat ik Kimi beter niet had kunnen noemen, dan was mijn punt duidelijker geweest!

      Uiteraard heb je gelijk dat Antonelli zich nog moet ontwikkelen.

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 15:01
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.487

    Volgend jaar is het laatste jaar van Hamilton bij Ferrari. Of ze moeten een raket hebben gebouwd wat ze al zoveel jaar niet lukt. Of Hamilton dan zal stoppen veel keuze heeft hij niet meer dan.

    • + 1
    • 11 nov 2025 - 14:19
    • Babs

      Posts: 88

      Maar zelfs in het uitzonderlijke geval dat Ferrari volgend jaar een raket blijkt te hebben gebouwd, dan nog luisters de andere 'astronaut' naar de naam Leclerc en is die echt veel en veel sneller. Dus ook dan wordt Lewis geen kampioen.

      • + 2
      • 11 nov 2025 - 14:34

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.525
  • Podiums 132
  • Grand Prix 229
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar