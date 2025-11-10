Lando Norris heeft opnieuw laten zien waarom hij de favoriet is voor de wereldtitel. De McLaren-coureur won op Interlagos zowel de sprint- als de hoofdrace en liep opnieuw verder uit op Oscar Piastri en Max Verstappen. Analisten bij Sky Sports zijn duidelijk: Norris lijkt onstuitbaar richting zijn eerste Formule 1-titel.
Het verschil met voor de zomerstop is groot. Destijds leek Piastri de onbetwiste leider in het WK, vooral na de uitvalbeurt van Norris in Zandvoort. Maar sinds die race draait het momentum volledig om. Norris pakte het heft in handen en nam na zijn masterclass in Mexico zelfs de leiding over van de Australiër.
Sky Sports-analisten unaniem over Norris
Ook op Interlagos bevestigde hij zijn dominantie. “Ik denk het wel, alleen al vanwege de vorm die hij laat zien”, zegt voormalig F1-coureur Karun Chandhok bij Sky Sports. “Het puntenverschil is één ding, maar hoe hij met zijn team samenwerkt en presteert tijdens de laatste vier raceweekenden is indrukwekkend.”
Jamie Chadwick voegt toe: “Hij is altijd kritisch op zichzelf en laat zich nooit opzwepen. Als hij deze vorm vasthoudt, gaat hij het halen. Zijn nuchtere aanpak en constante prestaties maken het verschil.”
Sinds zijn uitvalbeurt in Nederland lijkt Norris uit een ander vaatje te tappen. Hij eindigde sindsdien telkens vóór Piastri en domineerde de races in Mexico en Brazilië. “Hij haalt het maximale uit de auto en weet precies hoe hij dat moet doen. Dat gaat hem gemakkelijk af,” concludeert Chadwick.
Norris geniet comfortabele voorsprong
Met nog drie races te gaan heeft Norris een comfortabele voorsprong: 24 punten op zijn teamgenoot Piastri en maar liefst 49 op Verstappen. Als hij dit tempo vasthoudt, lijkt een eerste wereldtitel in de Formule 1 voor de Brit niet meer te kunnen ontsnappen.
Reacties (3)Login om te reageren
Patrace
Posts: 6.310
Norris gaat deze titel met twee vingers in de neus pakken. Piastri heeft het helemaal weggegooid en ik zie hem eerder derde dan eerste worden.
Die jongen zal ‘s nachts nog erm eens badend in het zweet wakker worden als hij zich realiseert dat hij een serieuze kans op de titel zelf om zeep heeft geholpen.
Hij krijgt wellicht nooit weer die kans…
nr 76
Posts: 7.140
"Zijn nuchtere aanpak en constante prestaties maken het verschil.”
Afgelopen 2 seizoenen stond Norris juist te boek als emotioneel en labiel, met sterk wisselende prestaties.
How the pendulem swings na 2 sterke weekenden...
jd2000
Posts: 7.394
Ach ja, dingen veranderen snel. Als je een paar races pech hebt dan kan je de druk niet aan enz. Allemaal opportunities gezever. Momenteel rolt alles Norris zn kant op. Is niks mis mee. Als hij het nu nog uit handen zou geven dan kan hij beter stoppen.