Lando Norris heeft opnieuw laten zien waarom hij de favoriet is voor de wereldtitel. De McLaren-coureur won op Interlagos zowel de sprint- als de hoofdrace en liep opnieuw verder uit op Oscar Piastri en Max Verstappen. Analisten bij Sky Sports zijn duidelijk: Norris lijkt onstuitbaar richting zijn eerste Formule 1-titel.

Het verschil met voor de zomerstop is groot. Destijds leek Piastri de onbetwiste leider in het WK, vooral na de uitvalbeurt van Norris in Zandvoort. Maar sinds die race draait het momentum volledig om. Norris pakte het heft in handen en nam na zijn masterclass in Mexico zelfs de leiding over van de Australiër.

Sky Sports-analisten unaniem over Norris

Ook op Interlagos bevestigde hij zijn dominantie. “Ik denk het wel, alleen al vanwege de vorm die hij laat zien”, zegt voormalig F1-coureur Karun Chandhok bij Sky Sports. “Het puntenverschil is één ding, maar hoe hij met zijn team samenwerkt en presteert tijdens de laatste vier raceweekenden is indrukwekkend.”

Jamie Chadwick voegt toe: “Hij is altijd kritisch op zichzelf en laat zich nooit opzwepen. Als hij deze vorm vasthoudt, gaat hij het halen. Zijn nuchtere aanpak en constante prestaties maken het verschil.”

Sinds zijn uitvalbeurt in Nederland lijkt Norris uit een ander vaatje te tappen. Hij eindigde sindsdien telkens vóór Piastri en domineerde de races in Mexico en Brazilië. “Hij haalt het maximale uit de auto en weet precies hoe hij dat moet doen. Dat gaat hem gemakkelijk af,” concludeert Chadwick.

Norris geniet comfortabele voorsprong

Met nog drie races te gaan heeft Norris een comfortabele voorsprong: 24 punten op zijn teamgenoot Piastri en maar liefst 49 op Verstappen. Als hij dit tempo vasthoudt, lijkt een eerste wereldtitel in de Formule 1 voor de Brit niet meer te kunnen ontsnappen.