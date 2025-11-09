Lando Norris heeft de Grand Prix van Brazilië gewonnen en is daarmee verder uitgelopen in het wereldkampioenschap. Het is de zevende overwinning van de coureur dit seizoen en zijn elfde overwinning van zijn carrière. De Brit is erg blij met de overwinning.

Norris startte de Grand Prix van Brazilië vanaf pole position en eindigde de race ook vanaf de eerste plek. Hij is hiermee uitgelopen op zowel teamgenoot Oscar Piastri als Max Verstappen.

'Red Bull was sneller'

Toch denkt Norris dat Red Bull sneller was dan de McLaren: "Ik denk dat het een sterke overwinning was. Het was nog steeds een goede race: goed uitgevoerd, goede start, goede herstarts, goed tempo. Ja, ik denk dat Red Bull gewoon iets sneller was, maar alleen omdat ik hem zag aankomen. Hij was niet ver weg, dus aan het einde was er een beetje druk en moest ik gewoon wat harder pushen."

Lando Norris laat weten aan Viaplay hoe hij omgaat met het wereldkampioenschap: "Ik bedoel, het draait allemaal om je elk weekend aanpassen. Het is niet zo dat er maar één ding werkt. Het is hard werken hier op het circuit en ook daarbuiten op de simulator met het hele team. Het is een goede auto die het team elk weekend kan leveren en bouwen."

Het is ook dat ik het circuit op ga en goed werk lever, snel rijd, wat het belangrijkste is. Dus ja, het is niet gemakkelijk, of het is nog steeds geen gemakkelijke race. Je bent altijd op zoek naar het volgende dat je beter kunt doen, het volgende dat je kunt verbeteren. Ik denk dat in de Formule 1, zodra je denkt dat alles geweldig gaat en je ontspant, het misgaat."

Norris heeft zeven overwinningen

Nu Norris zeven overwinningen heeft behaald, heeft hij evenveel overwinningen als Oscar Piastri dit seizoen. Max Verstappen staat daarachter met vijf overwinningen en George Russell met twee overwinningen.