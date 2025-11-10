user icon
Hamilton gelooft nog in Ferrari: "Er ligt iets buitengewoons te wachten"

Hamilton gelooft nog in Ferrari: "Er ligt iets buitengewoons te wachten"
  • Gepubliceerd op 10 nov 2025 13:22
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton beleefde een teleurstellend Grand Prix-weekend in Brazilië. De zevenvoudig wereldkampioen behaalde maar twee punten in de sprintrace en viel uit tijdens de hoofdrace. De Ferrari-coureur is enorm gefrustreerd. 

Hamilton is ontevreden over zijn resultaat tijdens de hoofdrace van Brazilië. De Brit zegt dat hij al bij zijn eerste touché met Carlos Sainz dusdanig veel schade heeft opgelopen dat hij niet meer verder kon. 

Hamilton ziet het niet zitten

De zevenvoudig wereldkampioen kijkt met enige frustratie terug op de Grand Prix van Brazilië: Ik heb de video niet gezien, maar ik werd geraakt door iemand van binnenuit. Het voelde als een behoorlijk harde klap en toen voelde het alsof de ophanging van de auto beschadigd was, maar toen verloor ik natuurlijk alle neerwaartse druk. Het was dus niet prettig om te rijden. Het was waarschijnlijk het moeilijkste om op de baan te blijven."

Hamilton houdt geloof in Ferrari

Toch zijn er ook positieve dingen, zo vertelt Hamilton tegenover Viaplay na afloop van de Grand Prix: "Het zou onterecht zijn om te zeggen dat er helemaal geen positieve punten zijn. Als je kijkt naar de prestaties van Charles in de kwalificatie, dan zie je dat de auto wel degelijk snelheid in zich heeft. We moeten op dit moment gewoon door deze moeilijke periode heen."

"Ik denk dat ik moet geloven dat deze tegenslagen leiden tot... Ik geloof dat er iets buitengewoons in het verschiet ligt in mijn leven en in mijn lot. Ik geloof nog steeds oprecht in dit team en in wat we samen kunnen bereiken, dus ik moet gewoon doorgaan en alles blijven geven wat ik in me heb."

Lewis Hamilton rijdt niet het beste jaar van zijn leven, sterker nog, misschien wel het minste Formule 1-seizoen uit zijn carrière. Met 148 punten is zijn zesde plek in gevaar. De Ferrari-coureur heeft Antonelli in zijn nek hijgen. De Italiaan staat met 122 punten nog maar 26 punten achter de zevenvoudig wereldkampioen.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Brazilië 2025

Reacties (4)

  • jd2000

    Posts: 7.393

    Geloven doe je in de kerk.

    • + 0
    • 10 nov 2025 - 13:39
  • nr 76

    Posts: 7.140

    Verlos deze man, de Scuderia en de tifosi alstublieft, en maak 3 partijen gelukkig.
    Voor Bearman is het misschien nog te vroeg, maar er is vast wel iemand die volgend jaar zijn kans ziet.
    Piastri misschien?

    • + 0
    • 10 nov 2025 - 13:40
  • Kubica

    Posts: 5.650

    Een Ferrari rijder met een heel seizoen zonder podium in de hoofdrace ... Da's best buitengewoon ja

    • + 0
    • 10 nov 2025 - 13:42
  • dumdumdum

    Posts: 2.707

    Hij gelooft misschien nog in Ferrari, maar ik denk niet dat Ferrari nog in hem gelooft. Als Max zegt dat hij RBR verlaat, zal Ferrari het lopende contract van Hamilton gewoon verscheuren.

    • + 0
    • 10 nov 2025 - 13:43

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.525
  • Podiums 132
  • Grand Prix 228
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
