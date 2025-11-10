Lewis Hamilton beleefde een teleurstellend Grand Prix-weekend in Brazilië. De zevenvoudig wereldkampioen behaalde maar twee punten in de sprintrace en viel uit tijdens de hoofdrace. De Ferrari-coureur is enorm gefrustreerd.

Hamilton is ontevreden over zijn resultaat tijdens de hoofdrace van Brazilië. De Brit zegt dat hij al bij zijn eerste touché met Carlos Sainz dusdanig veel schade heeft opgelopen dat hij niet meer verder kon.

Hamilton ziet het niet zitten

De zevenvoudig wereldkampioen kijkt met enige frustratie terug op de Grand Prix van Brazilië: Ik heb de video niet gezien, maar ik werd geraakt door iemand van binnenuit. Het voelde als een behoorlijk harde klap en toen voelde het alsof de ophanging van de auto beschadigd was, maar toen verloor ik natuurlijk alle neerwaartse druk. Het was dus niet prettig om te rijden. Het was waarschijnlijk het moeilijkste om op de baan te blijven."

Hamilton houdt geloof in Ferrari

Toch zijn er ook positieve dingen, zo vertelt Hamilton tegenover Viaplay na afloop van de Grand Prix: "Het zou onterecht zijn om te zeggen dat er helemaal geen positieve punten zijn. Als je kijkt naar de prestaties van Charles in de kwalificatie, dan zie je dat de auto wel degelijk snelheid in zich heeft. We moeten op dit moment gewoon door deze moeilijke periode heen."

"Ik denk dat ik moet geloven dat deze tegenslagen leiden tot... Ik geloof dat er iets buitengewoons in het verschiet ligt in mijn leven en in mijn lot. Ik geloof nog steeds oprecht in dit team en in wat we samen kunnen bereiken, dus ik moet gewoon doorgaan en alles blijven geven wat ik in me heb."

Lewis Hamilton rijdt niet het beste jaar van zijn leven, sterker nog, misschien wel het minste Formule 1-seizoen uit zijn carrière. Met 148 punten is zijn zesde plek in gevaar. De Ferrari-coureur heeft Antonelli in zijn nek hijgen. De Italiaan staat met 122 punten nog maar 26 punten achter de zevenvoudig wereldkampioen.