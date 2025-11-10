user icon
Teleurgestelde Leclerc geeft Antonelli schuld van crash

Teleurgestelde Leclerc geeft Antonelli schuld van crash
  • Gepubliceerd op 10 nov 2025 10:46
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Charles Leclerc was één van de grootste verliezers van de Grand Prix van Brazilië. Hij was op jacht naar een podiumplaats, maar raakte bij een herstart betrokken bij een incident met Andrea Kimi Antonelli en Oscar Piastri. Leclerc viel uit, en wees na afloop met een beschuldigende vinger naar Antonelli.

Leclerc begon op de derde plaats aan de race op het circuit van Interlagos, en hij kende een aardige start. De Monegask bleef kalm, en mengde zich direct na de Safety Car-fase in het duel met Antonelli en Piastri. Antonelli reed op de tweede plaats, en zag hij Leclerc en Piastri hem allebei probeerden in te halen.

Leclerc zat aan zijn buitenkant, terwijl Piastri een ambitieuze actie inzette aan de binnenkant. De McLaren-coureur verremde zich, en raakte de Mercedes van Antonelli. De Italiaan raakte daardoor in een soort spin, en raakte daarbij de Ferrari van Leclerc. Het was band tegen band, en Leclerc liep er een lekke band bij op. Het rubber was direct van de velg verdwenen en ook de voorwielophanging was beschadigd. Hij moest opgeven, en Piastri werd als schuldige aangewezen door de stewards.

Wie was de schuldige?

Na afloop was Leclerc het daar niet helemaal mee eens. De Monegask sprak zich balend uit voor de camera van Viaplay: "Ik wist dat Oscar het ging proberen aan de binnenkant. Ik weet zeker dat Kimi ook wist dat Oscar het ging proberen aan de binnenkant. Oscar kreeg de straf, maar ik weet niet of ik het daar mee eens ben. Het was 50/50 tussen Oscar die optimistisch was, wat hij ook moet zijn voor het kampioenschap, en dat begrijp ik. En Kimi hield er geen rekening mee dat er een auto aan de binnenkant zat."

Klap in de strijd om de tweede plaats

Leclerc baalde als een stekker, en stelt dat het nu heel erg moeilijk gaat worden voor Ferrari: "Uiteindelijk ben ik de de bijkomende schade van dit incident. Dat is heel erg frustrerend. Het gaat soms zo in de racerij, maar het is gewoon heel frustrerend. Vooral als je vecht voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Dat wordt nu veel moeilijker."

Damon Hill

Posts: 19.439

@Misstappen,
Eens dat die straf veel te zwaar was. Maar de uitspraak van Senna wordt altijd volledig misplaatst gebruikt. Want Senna wilde in die bewuste race helemaal niet Prost inhalen, hij ramde hem bewust van de baan. En precies DIE context lijkt men vergeten te zijn.

Charles Leclerc Oscar Piastri Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes McLaren GP Brazilië 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Damon Hill

    Posts: 19.438

    Het is een wonder dat die auto van Piastri en Antonelli het overleefd hebben. Ik had niet raar opgekeken als ze alle drie in de prak hadden gelegen.

    Verder, de regels zijn de regels, maar ik vind ze eigenlijk te streng. Men moet meer kijken naar de MotoGP waar incidenten en botsingen vaker afgedaan worden als race ongeluk. Als je te streng bent, ontmoedig je feitelijk het racen.

    • + 1
    • 10 nov 2025 - 10:48
    • hupholland

      Posts: 9.379

      Piastri had zn actie gewoon door moeten zetten, dan had hij volgens de regels recht gehad op de bocht. Nu trok hij op het laatst zn keutel in en zat hij er niet ver genoeg naast om de bocht te claimen. Maar ja, dat is racen voor een kampioenschap, je moet goed weten wat je doet en anderen kunnen vaak meer risico nemen dan jij. Al met al kost het Leclerc zn race en Piastri pakt er 2 positie's mee. Dus wat dat betreft toch zeker niet te zwaar gestraf + volgens de regels ook gewoon terecht.

      • + 1
      • 10 nov 2025 - 12:11
    • Damon Hill

      Posts: 19.438

      @Hupholland,
      Klopt. Ik denk ook dat als Piastri hem vol doorzet en minder naar links had gestuurd, hij er juist wél mee weg was gekomen. Nu was het een soort van net-niet of half-half poging.

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 12:27
    • Patrace

      Posts: 6.310

      Als hij er vol in was gegaan, was de bocht misschien wel voor hem geweest, maar was het mogelijk ook einde race geweest voor hem en/of Antonelli.
      Dit was gewoon racen alleen wordt het volgens de regels bestraft. De stewards hadden het ook kunnen laten gaan omdat het een bocht 1 incident was.

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 13:17
  • misstappen

    Posts: 3.396

    Deze straf was wel heel hard inderdaad. Piastri ging voor the gap.., terecht,
    je weet wat een wereldberoemde coureur er ooit eens over heeft gezegd.. (if you don't go for the gap... etc. )

    • + 1
    • 10 nov 2025 - 10:55
    • Damon Hill

      Posts: 19.438

      @Misstappen,
      Eens dat die straf veel te zwaar was. Maar de uitspraak van Senna wordt altijd volledig misplaatst gebruikt. Want Senna wilde in die bewuste race helemaal niet Prost inhalen, hij ramde hem bewust van de baan. En precies DIE context lijkt men vergeten te zijn.

      Het punt was namelijk dat Senna pole pakte, en Prost startte op P2. Senna voelde zich echter beduveld dat hij ondanks de pole moest starten op de vuile kant van de baan, en Prost op de schone kant. Dus had hij zoiets, als Prost daardoor inderdaad beter weg komt van zijn plek, ram ik hem in de eerste bocht er gewoon af.

      En precies DAT gebeurde ook. Prost kwam veel beter van zijn plek en nam de leiding. In de eerste bocht liet Senna zijn auto staan en beide gingen ze eraf. Later zei Senna als excuus: "if you don't go for the gap...." maar dat had dus niets met inhalen te maken. Het doel was altijd om een statement te maken en Prost eraf te rammen als bleek dat starten vanaf P2 gunstiger was dan starten vanaf P1.

      Kortom, veel mensen - eigenlijk ook jij - hebben die uitspraak van Senna verkeerd geïnterpreteerd. Let op: dat neemt dus niet weg dat ik het eens ben met de straf van Piastri. Ik vind ook dat er veel te vaak en te hoge straffen worden gegeven. Alleen die uitspraak van Senna betekende in 1990 iets totaal anders.

      • + 6
      • 10 nov 2025 - 11:00
    • misstappen

      Posts: 3.396

      bedankt voor de uitleg Damon.. wordt gewaardeerd

      • + 1
      • 10 nov 2025 - 11:16
    • Damon Hill

      Posts: 19.438

      @Misstappen,
      your welcome. Als je interesse hebt in de beelden, het was Japan 1990.

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 11:18
    • misstappen

      Posts: 3.396

      ik heb die race toentertijd wel gezien, maar dus onvoldoende opgeslagen.. het is ook 35 jaar geleden lees ik net

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 11:22
    • Damon Hill

      Posts: 19.438

      @Misstappen,
      Ghehe, het blijft wel iconisch. Drie jaar achter elkaar had je toen een hele gave race in Japan.

      In 1988 had Senna een dramatische start waardoor hij helemaal terugviel naar achteren, of in ieder geval ver in het middenveld. Uiteindelijk reed hij weer helemaal naar voren, pakte Prost en won de race.

      In 1989 zaten Prost en Senna heel dicht bij elkaar, en kwam het tot de eerste beroemde botsing, waarbij Senna verder kon, de race won, maar gediskwalificeerd omdat hij een shortcut nam.

      En in 1990 dan die tweede beroemde botsing in de eerste bocht.

      Eigenlijk hebben we in Brazilië nu ook een absurde drieluik met Verstappen. Eerst in 2016 die bizar knappe regenrace met de legendarische safe en mooie 3e plek. Vorig jaar die fantastische regenrace van Verstappen die hij won, en afgelopen weekend opnieuw de toch wel legendarische 3e plek nadat hij vanuit de pits moest starten én ook nog een lekke band opliep. Geweldig!

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 11:38

