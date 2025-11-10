Charles Leclerc was één van de grootste verliezers van de Grand Prix van Brazilië. Hij was op jacht naar een podiumplaats, maar raakte bij een herstart betrokken bij een incident met Andrea Kimi Antonelli en Oscar Piastri. Leclerc viel uit, en wees na afloop met een beschuldigende vinger naar Antonelli.

Leclerc begon op de derde plaats aan de race op het circuit van Interlagos, en hij kende een aardige start. De Monegask bleef kalm, en mengde zich direct na de Safety Car-fase in het duel met Antonelli en Piastri. Antonelli reed op de tweede plaats, en zag hij Leclerc en Piastri hem allebei probeerden in te halen.

Leclerc zat aan zijn buitenkant, terwijl Piastri een ambitieuze actie inzette aan de binnenkant. De McLaren-coureur verremde zich, en raakte de Mercedes van Antonelli. De Italiaan raakte daardoor in een soort spin, en raakte daarbij de Ferrari van Leclerc. Het was band tegen band, en Leclerc liep er een lekke band bij op. Het rubber was direct van de velg verdwenen en ook de voorwielophanging was beschadigd. Hij moest opgeven, en Piastri werd als schuldige aangewezen door de stewards.

Wie was de schuldige?

Na afloop was Leclerc het daar niet helemaal mee eens. De Monegask sprak zich balend uit voor de camera van Viaplay: "Ik wist dat Oscar het ging proberen aan de binnenkant. Ik weet zeker dat Kimi ook wist dat Oscar het ging proberen aan de binnenkant. Oscar kreeg de straf, maar ik weet niet of ik het daar mee eens ben. Het was 50/50 tussen Oscar die optimistisch was, wat hij ook moet zijn voor het kampioenschap, en dat begrijp ik. En Kimi hield er geen rekening mee dat er een auto aan de binnenkant zat."

Klap in de strijd om de tweede plaats

Leclerc baalde als een stekker, en stelt dat het nu heel erg moeilijk gaat worden voor Ferrari: "Uiteindelijk ben ik de de bijkomende schade van dit incident. Dat is heel erg frustrerend. Het gaat soms zo in de racerij, maar het is gewoon heel frustrerend. Vooral als je vecht voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Dat wordt nu veel moeilijker."