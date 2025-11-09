user icon
Antonelli dolgelukkig met podium: "Ik weet niet waar Max vandaan kwam"
  Gepubliceerd op 09 nov 2025 19:58
  comments 9
  Door: Jesse Jansen

Kimi Antonelli eindigde in Brazilië voor de tweede keer in zijn carrière op het podium en behaalde zijn beste resultaat ooit. De Italiaan eindigde als tweede achter Lando Norris en maar net voor Max Verstappen. De rookie is erg blij met zijn resultaat, zo laat hij na de race weten. 

Antonelli startte de Grand Prix van Brazilië als tweede achter Norris. Na een goede start wist Antonelli zich staande te houden en bleef hij op de tweede plek achter de McLaren-coureur. De gehele race wist hij zich stabiel te houden en uiteindelijk finishte de Italiaan net voor Verstappen. 

Antonelli was bijna klaar met racen

Sauber-coureur Gabriel Bortoleto crashte vroeg in de race en daar kwam een safety car bij kijken. Na de herstart gingen Antonelli, Oscar Piastri en Charles Leclerc met zijn drieën door de eerste bocht. Piastri en Antonelli raakten elkaar, waardoor de Italiaan uiteindelijk tegen Leclerc aankwam. De rookie is dan ook blij dat hij gewoon door kon rijden en als tweede is gefinisht. 

Antonelli zag Verstappen niet aankomen: "Ik weet eerlijk gezegd niet waar die vent vandaan kwam. Ik had het niet zien aankomen. Ik had geluk dat ik er met de herstart en het contact goed vanaf kwam. Ik moet even naar de auto kijken. Het voelde daarna een beetje raar, maar het was nog steeds een goede race en de laatste ronde was erg spannend met Max die druk uitoefende, maar gelukkig konden we met vrije lucht een behoorlijk tempo aanhouden en op P2 eindigen."

"Ik vond mijn ritme toen het einde naderde, hield ik het tempo hoog, ik begon wat meer te pushen. Natuurlijk is het met deze auto met vuile lucht een beetje moeilijk om te volgen, dus ik probeerde dat in mijn voordeel te gebruiken. Dat wierp zijn vruchten af."

Antonelli groeit als coureur

De jonge Italiaan is enorm aan het groeien. Zijn kwalificaties worden steeds beter en hij is dit gehele weekend vanaf de sprintkwalificatie iedere sessie als tweede geëindigd. Hij loopt ook enorm in op voorganger Lewis Hamilton. De twee coureurs schelen nog maar 26 punten met elkaar.

Rimmer

Posts: 12.985

Russell claimt in de vorm van zijn leven te zijn. Dat lijkt ook zo te zijn. Hij veegde Lewis van de kaart en leidt het team sindsdien als onbetwiste kopman.
Maar naast hem rijdt een schooljongen die halverwege dit jaar pas zijn diploma haalde en het F1 rijden er wat dat betreft “even naast” ... [Lees verder]

  • 5
  • 9 nov 2025 - 20:27
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Brazilië 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 113

    Ook leuk voor die jongen. Heeft gewoon meer dan prima stand gehouden. Uiteraard jammer dat Max die extra puntjes niet pakken kon maar echt een mooie race gezien. Spannend en mooi resultaat.

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 20:01
  • Ferrari412T1

    Posts: 424

    Mooi voor Antonelli. Fijn voor Russell geeindigd!

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 20:04
  • This Guy 33

    Posts: 311

    Dikke middelvinger richting Russell, en vet respect gecreëerd voor zichzelf bij Verstappen.

    • + 2
    • 9 nov 2025 - 20:12
  • Snelrondje

    Posts: 8.879

    Na een lastige periode is dit hem gegund. Mooi zoals hij het duel met Max aanging.

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 20:17
  • schwantz34

    Posts: 41.323

    Klasse gereden van Rakettonelli die lekker bescheiden blijft en wars is van sterallures, daar kan die best next gen matennaaier nog een helebull van leren!

    • + 2
    • 9 nov 2025 - 20:26
  • Rimmer

    Posts: 12.984

    Russell claimt in de vorm van zijn leven te zijn. Dat lijkt ook zo te zijn. Hij veegde Lewis van de kaart en leidt het team sindsdien als onbetwiste kopman.
    Maar naast hem rijdt een schooljongen die halverwege dit jaar pas zijn diploma haalde en het F1 rijden er wat dat betreft “even naast” deed.
    De laatste tijd laat hij steeds vaker zien snelheid te vinden op plaatsen waar Russell dat niet kan. Soms kan Russell het nog kopieëren maar soms ook niet. Hij is een groot talent.
    Als hij dit doortrekt kan hij eind 2026 een nieuw 1+1 contract tekenen en ziet Russell zijn 1+1 in een 1+0 veranderen als Max in 2027 zijn plek inneemt.
    Vandaar ook zijn harde onderhandelen. Het bleef echter bij een 1+1 maar er kwam wel wat extra geld in dat eerste jaar bij op. In die zin hoopt Russell toch ook wel dat Honda een goede motor bouwt.


    (en Max straks weer met een auto van Adrian rijdt)

    • + 5
    • 9 nov 2025 - 20:27
    • Larry Perkins

      Posts: 61.371

      Gluiperige George kan zijn vege lijf bij Mercedes alleen nog redden als hij - net als Kimi en andere rookies - wat tips en trucs bij uitgerekend Max Verstappen gaat halen...

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 20:36
  • TylaHunter

    Posts: 10.609

    Het is nog vroeg, maar er lijken wat tekenen te zijn van de Verstappen/Ricciardo situatie.

    Als Antonelli de lijn voortzet, heeft hij volgend jaar meer structureel, dan sporadisch, de overhand.

    Matig weekend van Russell sowieso. Had nog wat geluk met Piastri en Leclerc maar anders had dit ook zomaar P6 kunnen zijn.

    Antonelli komt ook sterk dichterbij Hamilton in de stand.

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 20:45
  • elflitso

    Posts: 1.582

    Ik heb hem altijd al hoog gehad. Hij werd afgebrand door vele. Behalve door mij en mijn 'maatje' Toto :-) Nee die gozer heeft het. Zoals ook Bearmen en Gabi. Ik heb zeker vertrouwen in die gasten.

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 20:52

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

