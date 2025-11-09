Kimi Antonelli eindigde in Brazilië voor de tweede keer in zijn carrière op het podium en behaalde zijn beste resultaat ooit. De Italiaan eindigde als tweede achter Lando Norris en maar net voor Max Verstappen. De rookie is erg blij met zijn resultaat, zo laat hij na de race weten.

Antonelli startte de Grand Prix van Brazilië als tweede achter Norris. Na een goede start wist Antonelli zich staande te houden en bleef hij op de tweede plek achter de McLaren-coureur. De gehele race wist hij zich stabiel te houden en uiteindelijk finishte de Italiaan net voor Verstappen.

Antonelli was bijna klaar met racen

Sauber-coureur Gabriel Bortoleto crashte vroeg in de race en daar kwam een safety car bij kijken. Na de herstart gingen Antonelli, Oscar Piastri en Charles Leclerc met zijn drieën door de eerste bocht. Piastri en Antonelli raakten elkaar, waardoor de Italiaan uiteindelijk tegen Leclerc aankwam. De rookie is dan ook blij dat hij gewoon door kon rijden en als tweede is gefinisht.

Antonelli zag Verstappen niet aankomen: "Ik weet eerlijk gezegd niet waar die vent vandaan kwam. Ik had het niet zien aankomen. Ik had geluk dat ik er met de herstart en het contact goed vanaf kwam. Ik moet even naar de auto kijken. Het voelde daarna een beetje raar, maar het was nog steeds een goede race en de laatste ronde was erg spannend met Max die druk uitoefende, maar gelukkig konden we met vrije lucht een behoorlijk tempo aanhouden en op P2 eindigen."

"Ik vond mijn ritme toen het einde naderde, hield ik het tempo hoog, ik begon wat meer te pushen. Natuurlijk is het met deze auto met vuile lucht een beetje moeilijk om te volgen, dus ik probeerde dat in mijn voordeel te gebruiken. Dat wierp zijn vruchten af."

Antonelli groeit als coureur

De jonge Italiaan is enorm aan het groeien. Zijn kwalificaties worden steeds beter en hij is dit gehele weekend vanaf de sprintkwalificatie iedere sessie als tweede geëindigd. Hij loopt ook enorm in op voorganger Lewis Hamilton. De twee coureurs schelen nog maar 26 punten met elkaar.