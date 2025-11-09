user icon
Verstappen gaat alles geven: "We gaan ons best doen"

Verstappen gaat alles geven: "We gaan ons best doen"
  Gepubliceerd op 09 nov 2025 17:46
  • comments 3
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat vandaag vanuit de pitlane op jacht naar succes in de Grand Prix van Brazilië. De regerend wereldkampioen kende een rampzalige kwalificatie, en Red Bull heeft flink ingegrepen. Verstappen hoopt dat de race goed verloopt, en hij gaat zijn uiterste best doen.

Verstappen begon vol goede moed aan het raceweekend op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. Hij hoopte mee te kunnen vechten om de podiumplekken, maar kwam al snel van een koude kermis thuis. Op vrijdag voelde hij zich nog niet op zijn gemak, en in de sprintrace wist hij de schade te beperken met een vierde plaats. Red Bull paste wat dingen aan voor de kwalificatie, maar hier ging alles mis.

In de kwalificatie worstelde Verstappen met zijn auto, en kwam hij niet verder dan de zestiende tijd. Bij Red Bull besloten ze in te grijpen, en wisselden ze zijn motor. Met een verse krachtbron en een gewijzigde set-up mag Verstappen gaan jagen op eerherstel. Een zege lijkt er niet in te zitten, maar punten behoren wel tot de mogelijkheden.

'We gaan ons best doen'

Verstappen klonk in ieder geval hoopvol tijdens de build-up. Nadat hij lachend uit de mini hotrod ,die werd gebruikt tijdens de drivers parade, stapte sprak hij zich uit: "We gaan ons best doen, de kwalificatie van gisteren was heel zwaar. Dus we hebben wat dingen aangepast, en hopelijk zijn we vandaag wat competitiever. Het wordt een lange race, en hopelijk wordt het een goede."

Verstappen doet geen regendans

Het weer in Sao Paulo is al de hele dag wisselvallig. Tijdens de drivers parade was het droog, maar de Porsches in het voorprogramma werden even daarvoor geconfronteerd met regen en een natte baan. Hoe het er in de Grand Prix uitziet, is niet duidelijk, en het maakt Verstappen ook niet uit: "Regen, droog, het maakte me niet uit. We doen het met wat er ook gebeurt. Het lijkt er echter op dat het droog blijft, en dat is prima. We gaan alles geven."

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

