Max Verstappen gaat vandaag vanuit de pitlane op jacht naar succes in de Grand Prix van Brazilië. De regerend wereldkampioen kende een rampzalige kwalificatie, en Red Bull heeft flink ingegrepen. Verstappen hoopt dat de race goed verloopt, en hij gaat zijn uiterste best doen.

Verstappen begon vol goede moed aan het raceweekend op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. Hij hoopte mee te kunnen vechten om de podiumplekken, maar kwam al snel van een koude kermis thuis. Op vrijdag voelde hij zich nog niet op zijn gemak, en in de sprintrace wist hij de schade te beperken met een vierde plaats. Red Bull paste wat dingen aan voor de kwalificatie, maar hier ging alles mis.

In de kwalificatie worstelde Verstappen met zijn auto, en kwam hij niet verder dan de zestiende tijd. Bij Red Bull besloten ze in te grijpen, en wisselden ze zijn motor. Met een verse krachtbron en een gewijzigde set-up mag Verstappen gaan jagen op eerherstel. Een zege lijkt er niet in te zitten, maar punten behoren wel tot de mogelijkheden.

'We gaan ons best doen'

Verstappen klonk in ieder geval hoopvol tijdens de build-up. Nadat hij lachend uit de mini hotrod ,die werd gebruikt tijdens de drivers parade, stapte sprak hij zich uit: "We gaan ons best doen, de kwalificatie van gisteren was heel zwaar. Dus we hebben wat dingen aangepast, en hopelijk zijn we vandaag wat competitiever. Het wordt een lange race, en hopelijk wordt het een goede."

Verstappen doet geen regendans

Het weer in Sao Paulo is al de hele dag wisselvallig. Tijdens de drivers parade was het droog, maar de Porsches in het voorprogramma werden even daarvoor geconfronteerd met regen en een natte baan. Hoe het er in de Grand Prix uitziet, is niet duidelijk, en het maakt Verstappen ook niet uit: "Regen, droog, het maakte me niet uit. We doen het met wat er ook gebeurt. Het lijkt er echter op dat het droog blijft, en dat is prima. We gaan alles geven."