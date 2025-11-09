user icon
Gefrustreerde Jos Verstappen stormt uit Red Bull-garage na deceptie
  • Gepubliceerd op 09 nov 2025 07:36
  • comments 17
  • Door: Jeroen Immink

Jos Verstappen kon zijn teleurstelling niet verbergen na de rampzalige kwalificatie van zijn zoon Max Verstappen in Brazilië. De Nederlander zag zijn zoon al in Q1 stranden en slechts als zestiende eindigen. De camera’s registreerden de bedrukte blik van Verstappen senior, die zichtbaar moeite had om zijn emoties te verbergen.

Jos is dit weekend aanwezig op Interlagos om Max te steunen, maar kreeg een flinke tegenvaller te verwerken. Voor het eerst sinds Rusland 2021 werd de viervoudig wereldkampioen uitgeschakeld in het eerste deel van de kwalificatie. Dat zorgde voor verbazing binnen het hele Red Bull Racing-kamp, want de Oostenrijkse renstal had juist gehoopt op herstel na de tegenvallende sprintrace.

Red Bull-aanpassingen pakken niet goed uit

Red Bull besloot voorafgaand aan de kwalificatie een aantal veranderingen door te voeren aan de RB21, maar dat pakte niet goed uit. Max Verstappen worstelde zichtbaar met de balans van zijn wagen en kwam simpelweg niet op snelheid. Het resultaat was verrassend en zorgde voor een dramatisch gevoel binnen het team.

Teambaas Laurent Mekies gaf toe dat Red Bull een risico had genomen met de set-up van de Nederlander, en dat het resultaat achterbleef bij de verwachtingen. Het plan van de Oostenrijkse renstal om meer snelheid te vinden werkte niet zoals gehoopt, wat een dure tegenvaller is in een cruciale fase van het seizoen.

De tegenvaller kan nog gevolgen hebben voor de rest van het weekend. Red Bull overweegt een motorwissel of een start vanuit de pitstraat, nu Verstappen toch al buiten de top tien moet vertrekken. Zo kan het team grotere aanpassingen doen aan de RB21 en hopen dat Verstappen zondag nog iets van zijn weekend weet te redden. Voor Jos Verstappen en het hele team is het een moment van frustratie, maar er blijft hoop dat Max alsnog kan terugvechten in de race.

 

Regenrace

Posts: 2.137

Wat ieder ziet is dat Jos zich kalm maar teleurgesteld terugtrekt achter de coulissen.
Wat ieder ook ziet is wat deze incompetente sensatiezoekende leugenaars ervan maken.

  • 54
  • 9 nov 2025 - 08:26
Reacties (17)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.976

    Niet druk maken Jos. Wen er maar aan.
    Volgend jaar is P16 een gemiddeld resultaat in een auto die van papier Wache is gemaakt.
    Gewoon lekker genieten van het rally rijden en wachten tot je zoon wakker wordt en eindelijk Raymond groen licht geeft om met Toto en Stroll te praten. Wel weer een extra jaar weggegooid maar ja, daar hebben we het al over gehad. Het is wat het is.

    • + 18
    • 9 nov 2025 - 07:50
    • Golf-GTI

      Posts: 1.595

      Wel nee in dat scenario is duidelijker wie dan de beste papieren in huis heeft …

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 09:14
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.008

      Volgend jaar wordt het vechten met een audi en een caddilec om uit q1 te komen.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 10:24
  • Regenrace

    Posts: 2.137

    Wat ieder ziet is dat Jos zich kalm maar teleurgesteld terugtrekt achter de coulissen.
    Wat ieder ook ziet is wat deze incompetente sensatiezoekende leugenaars ervan maken.

    • + 54
    • 9 nov 2025 - 08:26
    • Canson Po

      Posts: 2.797

      Ja, jij hebt mijn glas niet zien daveren hier zeker, het stond net naast mij pc monitor :p :p

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 08:46
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.745

      Jos loopt op z'n gemak naar achteren.

      Maar als je inzoomt zie je dat er overal bloedspetters rondvliegen van passanten die 'n handtekening wilden hebben van Jos.

      • + 4
      • 9 nov 2025 - 09:56
    • Knookie.nl

      Posts: 1.114

      Sinds kort is er een nieuwe schrijvert, maar die heeft het AI account van Boppie gevonden, denk ik.

      Die jongen is snel besmet geraakt met het bull shit-virus hier.

      • + 10
      • 9 nov 2025 - 10:15
  • AUDI_F1

    Posts: 3.392

    Zoals normaal weer een ZWAAR overdreven titel. Hij liep rustig naar achteren en liet zijn emoties niet blijken. Ok je zag dat ie zwaar teleurgesteld was, samen met heel veel Verstappen fans.
    Maar ik denk dat er wel gesproken is over de tacktiek van vandaag, en ik denk dat het eenvoudig is. Motor wissel, setup wijziging en starten vanuit de pits.

    • + 19
    • 9 nov 2025 - 08:34
  • John6

    Posts: 11.253

    Laten we hopen een een verlate hoosbui , voor nu ziet het er naar uit dat het droog is, met Jos is niets aan de hand die liep gewoon naar achteren.

    Iets verzinnen is ook een vak dat blijkt maar weer eens elke dag.

    • + 7
    • 9 nov 2025 - 09:12
    • Mr Marly

      Posts: 7.862

      Het kan verkeren, heb jou meermaals zien schrijven dat Norris geen WK materiaal is en dat de McLaren coureurs er elkaar er van af gaan rossen. Dat laatste kan nog gebeuren maar de wereld voor Norris ziet er ineens heel anders uit. Hopelijk geeft Norris vanavond de genadeslag zoals Max dat vorig seizoen ook deed op dit circuit.

      • + 8
      • 9 nov 2025 - 09:27
    • John6

      Posts: 11.253

      Oscar die vliegt er regelmatig af, en Lando die maakt veel fouten, inderdaad niet de laatste paar races, ik hoop dat Oscar zich nog gaat verbeteren.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 10:05
    • Mr Marly

      Posts: 7.862

      Ik snap dat jij dat hoopt anders heeft de laatste zin van jouw eerste post betrekking op jezelf.

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 10:21
    • NicoS

      Posts: 19.623

      Uiteindelijk hopen jullie beide……;)

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 10:43
  • d07

    Posts: 2.570

    Wat een onzin! Jos loopt gewoon rustig weg...

    • + 7
    • 9 nov 2025 - 10:45
    • Psykosis

      Posts: 67

      De Nederlander bedoel je 😂

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 10:55
    • HarryLam

      Posts: 4.991

      Maar waar ging hij heen........?

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 11:47
  • Knalpijp

    Posts: 2.183

    Jos weet ook wel dat er geen nieuwe motor beschikbaar is, zijn ze vergeten mee te nemen.

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 12:12

show sidebar