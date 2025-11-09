Jos Verstappen kon zijn teleurstelling niet verbergen na de rampzalige kwalificatie van zijn zoon Max Verstappen in Brazilië. De Nederlander zag zijn zoon al in Q1 stranden en slechts als zestiende eindigen. De camera’s registreerden de bedrukte blik van Verstappen senior, die zichtbaar moeite had om zijn emoties te verbergen.

Jos is dit weekend aanwezig op Interlagos om Max te steunen, maar kreeg een flinke tegenvaller te verwerken. Voor het eerst sinds Rusland 2021 werd de viervoudig wereldkampioen uitgeschakeld in het eerste deel van de kwalificatie. Dat zorgde voor verbazing binnen het hele Red Bull Racing-kamp, want de Oostenrijkse renstal had juist gehoopt op herstel na de tegenvallende sprintrace.

Red Bull-aanpassingen pakken niet goed uit

Red Bull besloot voorafgaand aan de kwalificatie een aantal veranderingen door te voeren aan de RB21, maar dat pakte niet goed uit. Max Verstappen worstelde zichtbaar met de balans van zijn wagen en kwam simpelweg niet op snelheid. Het resultaat was verrassend en zorgde voor een dramatisch gevoel binnen het team.

Teambaas Laurent Mekies gaf toe dat Red Bull een risico had genomen met de set-up van de Nederlander, en dat het resultaat achterbleef bij de verwachtingen. Het plan van de Oostenrijkse renstal om meer snelheid te vinden werkte niet zoals gehoopt, wat een dure tegenvaller is in een cruciale fase van het seizoen.

De tegenvaller kan nog gevolgen hebben voor de rest van het weekend. Red Bull overweegt een motorwissel of een start vanuit de pitstraat, nu Verstappen toch al buiten de top tien moet vertrekken. Zo kan het team grotere aanpassingen doen aan de RB21 en hopen dat Verstappen zondag nog iets van zijn weekend weet te redden. Voor Jos Verstappen en het hele team is het een moment van frustratie, maar er blijft hoop dat Max alsnog kan terugvechten in de race.