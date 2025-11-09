Oscar Piastri denkt dat hij ondanks zijn vormdip alsnog wereldkampioen kan worden in 2025. De Australiër is niet tevreden met zijn vierde plek in de kwalificatie van Brazilië, maar blijft in zichzelf geloven.

Momenteel staat Piastri negen punten achter teamgenoot Lando Norris. Dit kan ieder moment weer omgedraaid worden en dat weet Piastri zelf ook. De Australiër denkt daarom nog steeds kampioen te kunnen worden.

'Andere auto's hebben water op de kerbs geworpen'

Piastri vertelt aan de internationale media over zijn kwalificatie: "Ik gebruikte die kerbstone een ronde eerder ook en toen ging het goed. Een paar auto’s voor mij hebben waarschijnlijk wat water op de plek geworpen waar ik reed. Ik had misschien sowieso beter van de kerbstone af kunnen blijven, maar de baan verkeerde daar in een andere staat dan de ronde ervoor – en ik was duidelijk niet de enige die daardoor verrast werd. Ik ging eigenlijk maar een beetje wijd. Het was gewoon pech dat de gevolgen zo groot waren", vertelde Piastri over zijn gemiste kans.

De Australiër start nu als vierde, achter teamgenoot Norris, Kimi Antonelli en Charles Leclerc. De Australiër moet dus nog heel wat goedmaken wil hij weer Norris voorbijstreven. Piastri reed niet op zijn gemakje op de zaterdag: "Het was een vrij bizarre sessie. De zachte band werkt dit weekend om de een of andere reden totaal niet. Er zat eigenlijk geen enkel verschil in rondetijden tussen Q1, Q2 en Q3, wat vrij vreemd is. Het voelt alsof de dingen op dit moment niet echt vanzelf gaan. Vrijdag had ik nog een goed gevoel in de auto, vandaag leek iedereen het wat lastiger te hebben en had ik moeite om het maximale uit de wagen te halen."

'Ik kan kampioen worden'

"Ik heb nog steeds het geloof dat ik races kan winnen en dat ik kampioen kan worden", vertelt Piastri de aanwezige media. "Het komt alleen niet zo makkelijk als ik zou willen. In Austin en Mexico moest ik wat dingen op een manier doen die niet heel natuurlijk voor me aanvoelden. Dit weekend voelde alles alweer een stuk normaler." Piastri heeft in de afgelopen vier races maar 32 punten behaald. In vergelijking met Verstappen; de Nederlander behaalde 33 punten tijdens het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten. Hij won toen zowel de sprintrace als de hoofdrace.

"De omstandigheden waren vandaag alleen iets lastiger en ik worstelde wat meer om alles eruit te halen. Maar de problemen waarmee ik in de vorige races kampte, zijn niet meer aan de orde. Ik probeer gewoon wat auto’s in te halen en kansen te benutten als ze zich voordoen. Meer kan ik niet doen."