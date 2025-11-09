user icon
Piastri gelooft in zichzelf: "Ik kan nog kampioen worden"

Piastri gelooft in zichzelf: "Ik kan nog kampioen worden"
  • Gepubliceerd op 09 nov 2025 09:26
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Oscar Piastri denkt dat hij ondanks zijn vormdip alsnog wereldkampioen kan worden in 2025. De Australiër is niet tevreden met zijn vierde plek in de kwalificatie van Brazilië, maar blijft in zichzelf geloven. 

Momenteel staat Piastri negen punten achter teamgenoot Lando Norris. Dit kan ieder moment weer omgedraaid worden en dat weet Piastri zelf ook. De Australiër denkt daarom nog steeds kampioen te kunnen worden. 

'Andere auto's hebben water op de kerbs geworpen'

Piastri vertelt aan de internationale media over zijn kwalificatie: "Ik gebruikte die kerbstone een ronde eerder ook en toen ging het goed. Een paar auto’s voor mij hebben waarschijnlijk wat water op de plek geworpen waar ik reed. Ik had misschien sowieso beter van de kerbstone af kunnen blijven, maar de baan verkeerde daar in een andere staat dan de ronde ervoor – en ik was duidelijk niet de enige die daardoor verrast werd. Ik ging eigenlijk maar een beetje wijd. Het was gewoon pech dat de gevolgen zo groot waren", vertelde Piastri over zijn gemiste kans. 

De Australiër start nu als vierde, achter teamgenoot Norris, Kimi Antonelli en Charles Leclerc. De Australiër moet dus nog heel wat goedmaken wil hij weer Norris voorbijstreven. Piastri reed niet op zijn gemakje op de zaterdag:  "Het was een vrij bizarre sessie. De zachte band werkt dit weekend om de een of andere reden totaal niet. Er zat eigenlijk geen enkel verschil in rondetijden tussen Q1, Q2 en Q3, wat vrij vreemd is. Het voelt alsof de dingen op dit moment niet echt vanzelf gaan. Vrijdag had ik nog een goed gevoel in de auto, vandaag leek iedereen het wat lastiger te hebben en had ik moeite om het maximale uit de wagen te halen."

'Ik kan kampioen worden'

"Ik heb nog steeds het geloof dat ik races kan winnen en dat ik kampioen kan worden", vertelt Piastri de aanwezige media. "Het komt alleen niet zo makkelijk als ik zou willen. In Austin en Mexico moest ik wat dingen op een manier doen die niet heel natuurlijk voor me aanvoelden. Dit weekend voelde alles alweer een stuk normaler." Piastri heeft in de afgelopen vier races maar 32 punten behaald. In vergelijking met Verstappen; de Nederlander behaalde 33 punten tijdens het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten. Hij won toen zowel de sprintrace als de hoofdrace.

"De omstandigheden waren vandaag alleen iets lastiger en ik worstelde wat meer om alles eruit te halen. Maar de problemen waarmee ik in de vorige races kampte, zijn niet meer aan de orde. Ik probeer gewoon wat auto’s in te halen en kansen te benutten als ze zich voordoen. Meer kan ik niet doen."

NicoS

Posts: 19.623

Heeft hij dat al een keer gedaan dan, omdat je zegt “nog een keer?

  • 2
  • 9 nov 2025 - 10:44
Reacties (4)

  • Niels G60

    Posts: 221

    Misschien als je Norris nog een keer uit de race kegelt?

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 10:40
    • NicoS

      Posts: 19.623

      Heeft hij dat al een keer gedaan dan, omdat je zegt “nog een keer?

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 10:44
  • Raye34

    Posts: 1.146

    ''Een paar auto’s voor mij hebben waarschijnlijk wat water op de plek geworpen waar ik reed.'''

    Jaja de andere coureurs hadden een emmertje water op schoot, hier Piastri hier. 🥽🏄🏻‍♂️🙄

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 11:16
    • de Waal

      Posts: 197

      Anders kijk je het moment even terug, dan kun je zien dat Norris te wijd gaat en water op de curb laat komen.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 11:40

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

