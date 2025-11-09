Kimi Antonelli start tijdens de hoofdrace in Brazilië alweer achter Lando Norris. De Italiaanse Mercedes-coureur is blij met zijn kwalificatie, maar start voor de tweede keer dit weekend achter Norris.

Tijdens de sprintkwalificatie wist Antonelli zich ook al als tweede te kwalificeren achter de McLaren-coureur. De Italiaan vertelt lachend dat hij het zowel mooi als lastig vindt dat hij weer achter Norris zit.

'Het is vervelend'

"Het is een beetje vervelend, want ik heb P2. Ik heb de hele race naar dit Norris gekeken en morgen weer. Ik start achter hem, maar nog steeds op de eerste rij, en dat is goed. Het was een moeilijke sessie. Ik had eerlijk gezegd een beetje moeite, vooral met de wind. Het was een beetje moeilijk om er het beste van te maken en over het algemeen een behoorlijke sessie en P2 voor morgen", vertelt Antonelli tegenover Viaplay.

De Italiaan heeft zijn beste racekwalificatie uit zijn Formule 1-carrière behaald. Alleen tijdens de Grand Prix van Miami wist Antonelli zich in de top drie te kwalificeren. De Italiaanse rookie hoopt vooral een podium te kunnen pakken in de hoofdrace. Ook hoopt hij Norris het lastig te maken: "Dat is het doel. Weet je, ik heb een goede start gemaakt. Vandaag in de sprint begonnen we natuurlijk aan de binnenkant en het was nat. Morgen beginnen we aan de binnenkant, maar hopelijk is het droog."

"Het is natuurlijk moeilijk om in vuile lucht te rijden. Het zou een droom zijn om als eerste uit bocht 1-2-3 te komen. Maar ja, tegelijkertijd willen we veel punten scoren. Het zou geweldig zijn om weer op het podium te staan", zo sluit Antonelli zijn verhaal af.

Kan Antonelli de top zes aanvallen?

Momenteel staat de Italiaan zevende in het wereldkampioenschap met 104 punten. Boven hem staat voorganger Lewis Hamilton met 148 punten. Antonelli zou de Brit nog kunnen inhalen dit seizoen, maar dan moet die wel gemiddeld elf punten meer scoren per weekend dan Hamilton. Dat is Antonelli tot nu toe nog maar een keer gelukt.