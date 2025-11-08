user icon
icon

Piastri ontevreden na kwalificatie: "Ik heb er niet alles uitgehaald"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri ontevreden na kwalificatie: "Ik heb er niet alles uitgehaald"
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 21:47
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Oscar Piastri start morgen als vierde tijdens de Grand Prix van Brazilië. De Australiër start onder zijn teamgenoot en grote concurrent Lando Norris. De Brit start op pole position, dus Piastri is ontevreden over zijn kwalificatie in Brazilië.

Piastri laat weten dat hij veel moeite heeft in Brazilië. Sinds zijn uitvalbeurt in Azerbeidzjan lijkt de McLaren-coureur zijn momentum te hebben verloren. Piastri is zijn leiding in het wereldkampioenschap al verloren en is ook tijdens de sprintrace van Brazilië uitgevallen. 

Meer over Oscar Piastri 'Gefrustreerde Piastri kan McLaren verruilen voor Aston Martin'

'Gefrustreerde Piastri kan McLaren verruilen voor Aston Martin'

5 nov
 Piastri in de problemen: "Hij krijgt geen steun van McLaren in de titelstrijd"

Piastri in de problemen: "Hij krijgt geen steun van McLaren in de titelstrijd"

30 okt

Lastige periode voor Piastri 

Piastri had moeite met de eerste bocht van Interlagos. Hoe denkt hij daar zelf over? "Ja, ik bedoel, dat was vandaag zeker een moeilijke bocht. Maar ik denk dat alles vandaag een beetje lastig was. Weet je, de auto voelde nogal moeilijk te besturen, zou ik zeggen. En ja, weet je, de omstandigheden waren ook nogal vreemd, omdat er vrijwel geen evolutie was in de baan of in de rondetijden van Q1 tot Q3, wat nogal vreemd is, dus het was gewoon een beetje een rare sessie."

"Ik heb niet helemaal het meeste eruit gehaald eigenlijk", vertelt Piastri tegenover Viaplay. De Australiër lijkt niet op zijn gemak te zijn in São Paulo: "Ik zou zeggen dat het vandaag gewoon een stuk lastiger was om alles op elkaar af te stemmen. Het is natuurlijk jammer dat de auto gisteren het beste aanvoelde en vandaag niet."

"We weten gedeeltelijk waarom dat zo is, maar ik denk dat het voor iedereen een beetje een vreemd weekend is geweest met de banden en het feit dat de baan niet echt evolueerde. Het is dus een beetje vreemd", zo eindigt de McLaren-coureur. 

Piastri verliest vorm

De McLaren-coureur staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap met 356 punten. Dat zijn er negen minder dan teamgenoot Lando Norris en dertig meer dan concurrent Max Verstappen. De Nederlander start als zestiende, dus Piastri heeft een voordeel ten opzichte van de Nederlander.

Padde1971

Posts: 116

En toch vertrouw ik die Britten niet.
Sinds het WCC binnen is, kan Piastri Norris ineens niet meer bijbenen.

En natuurlijk heeft hij in diverse races zelf fouten gemaakt maar dat was dan wellicht ook om gebrek aan snelheid aan zijn kant van de garage te (over)compenseren.

Ik kan me niet aan de ... [Lees verder]

  • 2
  • 8 nov 2025 - 22:04
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Brazilië 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • ILMOP

    Posts: 1.178

    Je haalt al een paar weekenden niet alles uit de wagen Oscar. Je had de titel voor het grijpen, maar heb je eigen glazen ingegooid, door onder druk te bezwijken. Jammer. Ik had het je gegund.

    • + 1
    • 8 nov 2025 - 21:48
    • Padde1971

      Posts: 116

      En toch vertrouw ik die Britten niet.
      Sinds het WCC binnen is, kan Piastri Norris ineens niet meer bijbenen.

      En natuurlijk heeft hij in diverse races zelf fouten gemaakt maar dat was dan wellicht ook om gebrek aan snelheid aan zijn kant van de garage te (over)compenseren.

      Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dan Zak en consorten er alles voor over hebben om weer een Britse kampioen te creëren.

      • + 2
      • 8 nov 2025 - 22:04
    • Smock

      Posts: 263

      Ja want ze hadden Piastri echt heel lang nodig voor het constructeurskampioenschap.... Beide McLaren coureurs hebben individueel al bijna net zo veel punten als Ferrari in z'n geheel. Met de dominantie in het begin van het seizoen had McLaren ook prima na race 5 de auto iets terug kunnen schroeven, zodat het minder op zou vallen. Maar ik denk idd dat jouw optie beter is in een miljoenensport waar je al gigantisch onder een vergrootglas ligt. Niet zo opvallend ook.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 22:51

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 745
  • Podiums 24
  • Grand Prix 66
  • Land Australië
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar