Oscar Piastri start morgen als vierde tijdens de Grand Prix van Brazilië. De Australiër start onder zijn teamgenoot en grote concurrent Lando Norris. De Brit start op pole position, dus Piastri is ontevreden over zijn kwalificatie in Brazilië.

Piastri laat weten dat hij veel moeite heeft in Brazilië. Sinds zijn uitvalbeurt in Azerbeidzjan lijkt de McLaren-coureur zijn momentum te hebben verloren. Piastri is zijn leiding in het wereldkampioenschap al verloren en is ook tijdens de sprintrace van Brazilië uitgevallen.

Lastige periode voor Piastri

Piastri had moeite met de eerste bocht van Interlagos. Hoe denkt hij daar zelf over? "Ja, ik bedoel, dat was vandaag zeker een moeilijke bocht. Maar ik denk dat alles vandaag een beetje lastig was. Weet je, de auto voelde nogal moeilijk te besturen, zou ik zeggen. En ja, weet je, de omstandigheden waren ook nogal vreemd, omdat er vrijwel geen evolutie was in de baan of in de rondetijden van Q1 tot Q3, wat nogal vreemd is, dus het was gewoon een beetje een rare sessie."

"Ik heb niet helemaal het meeste eruit gehaald eigenlijk", vertelt Piastri tegenover Viaplay. De Australiër lijkt niet op zijn gemak te zijn in São Paulo: "Ik zou zeggen dat het vandaag gewoon een stuk lastiger was om alles op elkaar af te stemmen. Het is natuurlijk jammer dat de auto gisteren het beste aanvoelde en vandaag niet."

"We weten gedeeltelijk waarom dat zo is, maar ik denk dat het voor iedereen een beetje een vreemd weekend is geweest met de banden en het feit dat de baan niet echt evolueerde. Het is dus een beetje vreemd", zo eindigt de McLaren-coureur.

Piastri verliest vorm

De McLaren-coureur staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap met 356 punten. Dat zijn er negen minder dan teamgenoot Lando Norris en dertig meer dan concurrent Max Verstappen. De Nederlander start als zestiende, dus Piastri heeft een voordeel ten opzichte van de Nederlander.