Hamilton ziet Ferrari groeien: “We worden eindelijk een team dat leert”

Lewis Hamilton kwam dit weekend ontspannen maar scherp over in São Paulo. De zevenvoudig wereldkampioen, die nog wacht op zijn eerste Grand Prix-podium voor Ferrari, sprak met opvallend vertrouwen over de ontwikkeling van zijn nieuwe team. “We leren, elke race weer,” zei hij. “En het voelt alsof we eindelijk een team worden dat begrijpt hoe we moeten bouwen.”

Een ander soort weekenddoel

Sinds zijn overstap naar Ferrari heeft Hamilton vooral ritme gezocht. De Brit stond dit seizoen wel op het podium in een Sprint, maar nog niet tijdens een Grand Prix. Toch lijkt hij zich daar niet door te laten afleiden. “Het draait niet alleen om het podium,” zei hij. “Het gaat erom dat we begrijpen waarom we goed of slecht presteren. Als dat lukt, volgen de resultaten vanzelf.”

In São Paulo richt Hamilton zich vooral op het vertalen van tempo in consistentie. De Ferrari SF-25 toonde in Japan en Qatar flitsen van snelheid, maar verloor vaak terrein in races met hoge degradatie. Interlagos biedt de kans om die zwakte te corrigeren.

Ferrari’s leerproces

Teamchef Frédéric Vasseur bevestigde dat Ferrari dit weekend nieuwe afstellingsrichtlijnen test die voortkomen uit eerdere races. “We hebben geleerd van fouten,” zei hij. “Lewis brengt enorm veel rust in dat proces. Hij weet hoe je van data naar stabiliteit komt.”

Binnen het team wordt Hamiltons invloed steeds zichtbaarder. Ingenieurs spreken over een “professionele kalmte” die in de garage voelbaar is. Waar Ferrari vorig seizoen soms reageerde op korte termijn, wordt nu langer vooruitgedacht.

“Het grootste verschil is dat we fouten analyseren zonder paniek,” vertelde Hamilton. “Dat klinkt klein, maar dat is hoe kampioenenteams werken.”

Interlagos als meetmoment

Hamilton kent Interlagos als weinig anderen. Hij won hier drie keer en noemt het “een circuit dat eerlijk is over je auto”. De vele richtingswisselingen en temperatuurverschillen maken het een perfecte test voor de balans van de SF-25.

Volgens insiders binnen Ferrari is het doel voor dit weekend niet per se het podium, maar een stabiel raceverloop zonder strategische misstappen. Toch weet iedereen dat een goed resultaat symbolisch gewicht zou hebben. Een Grand Prix-podium in rood zou bevestigen dat Ferrari’s wederopbouw echt vorm krijgt.

“Interlagos geeft altijd kansen,” zei Hamilton. “Het is een baan waar je met lef beloond wordt. Als het regent, kan alles gebeuren.”

Een nieuw hoofdstuk

De samenwerking tussen Hamilton en Ferrari begon met hoge verwachtingen en een onvermijdelijke aanpassingsperiode. Acht maanden later overheerst nuchter optimisme. De Brit prijst de sfeer in Maranello en zegt dat hij zich meer onderdeel van het team voelt dan ooit.

“We bouwen aan iets dat tijd nodig heeft,” zei hij. “Ik voel dat mensen vertrouwen krijgen, ook al zijn de resultaten nog niet perfect. Dat is voor mij het belangrijkste teken dat we op de goede weg zijn.”

Mocht het podium dit weekend alsnog komen, dan zal het niet alleen symbool staan voor snelheid, maar ook voor groei. Voor het eerst sinds jaren straalt Ferrari weer rust uit — en dat is misschien wel Hamiltons grootste bijdrage tot nu toe.