user icon
icon

Hamilton ziet Ferrari groeien: “We worden eindelijk een team dat leert”

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton ziet Ferrari groeien: “We worden eindelijk een team dat leert”
  • Gepubliceerd op 07 nov 2025 19:16
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton kwam dit weekend ontspannen maar scherp over in São Paulo. De zevenvoudig wereldkampioen, die nog wacht op zijn eerste Grand Prix-podium voor Ferrari, sprak met opvallend vertrouwen over de ontwikkeling van zijn nieuwe team. “We leren, elke race weer,” zei hij. “En het voelt alsof we eindelijk een team worden dat begrijpt hoe we moeten bouwen.” 

Een ander soort weekenddoel 

Sinds zijn overstap naar Ferrari heeft Hamilton vooral ritme gezocht. De Brit stond dit seizoen wel op het podium in een Sprint, maar nog niet tijdens een Grand Prix. Toch lijkt hij zich daar niet door te laten afleiden. “Het draait niet alleen om het podium,” zei hij. “Het gaat erom dat we begrijpen waarom we goed of slecht presteren. Als dat lukt, volgen de resultaten vanzelf.” 

Meer over Ferrari Bom barst bij Alonso: woede-uitbarsting richting Hamilton

Bom barst bij Alonso: woede-uitbarsting richting Hamilton

25 okt
 Opmerkelijk: 'Hamilton heeft eindelijk respect voor Verstappen'

Opmerkelijk: 'Hamilton heeft eindelijk respect voor Verstappen'

30 okt

In São Paulo richt Hamilton zich vooral op het vertalen van tempo in consistentie. De Ferrari SF-25 toonde in Japan en Qatar flitsen van snelheid, maar verloor vaak terrein in races met hoge degradatie. Interlagos biedt de kans om die zwakte te corrigeren. 

Ferrari’s leerproces 

Teamchef Frédéric Vasseur bevestigde dat Ferrari dit weekend nieuwe afstellingsrichtlijnen test die voortkomen uit eerdere races. “We hebben geleerd van fouten,” zei hij. “Lewis brengt enorm veel rust in dat proces. Hij weet hoe je van data naar stabiliteit komt.” 

Binnen het team wordt Hamiltons invloed steeds zichtbaarder. Ingenieurs spreken over een “professionele kalmte” die in de garage voelbaar is. Waar Ferrari vorig seizoen soms reageerde op korte termijn, wordt nu langer vooruitgedacht. 

“Het grootste verschil is dat we fouten analyseren zonder paniek,” vertelde Hamilton. “Dat klinkt klein, maar dat is hoe kampioenenteams werken.” 

Interlagos als meetmoment 

Hamilton kent Interlagos als weinig anderen. Hij won hier drie keer en noemt het “een circuit dat eerlijk is over je auto”. De vele richtingswisselingen en temperatuurverschillen maken het een perfecte test voor de balans van de SF-25. 

Volgens insiders binnen Ferrari is het doel voor dit weekend niet per se het podium, maar een stabiel raceverloop zonder strategische misstappen. Toch weet iedereen dat een goed resultaat symbolisch gewicht zou hebben. Een Grand Prix-podium in rood zou bevestigen dat Ferrari’s wederopbouw echt vorm krijgt. 

“Interlagos geeft altijd kansen,” zei Hamilton. “Het is een baan waar je met lef beloond wordt. Als het regent, kan alles gebeuren.” 

Een nieuw hoofdstuk

De samenwerking tussen Hamilton en Ferrari begon met hoge verwachtingen en een onvermijdelijke aanpassingsperiode. Acht maanden later overheerst nuchter optimisme. De Brit prijst de sfeer in Maranello en zegt dat hij zich meer onderdeel van het team voelt dan ooit. 

“We bouwen aan iets dat tijd nodig heeft,” zei hij. “Ik voel dat mensen vertrouwen krijgen, ook al zijn de resultaten nog niet perfect. Dat is voor mij het belangrijkste teken dat we op de goede weg zijn.” 

Mocht het podium dit weekend alsnog komen, dan zal het niet alleen symbool staan voor snelheid, maar ook voor groei. Voor het eerst sinds jaren straalt Ferrari weer rust uit — en dat is misschien wel Hamiltons grootste bijdrage tot nu toe.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (1)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.266

    Ferrari en leren van fouten in één zin? Je kan over Lewis zeggen wat je wilt, maar dit is toch wel een enorme dijenkletser van Ham!

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 19:26

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.523
  • Podiums 132
  • Grand Prix 228
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar