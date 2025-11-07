Oscar Piastri verloor twee weken geleden in Mexico de leiding in het wereldkampioenschap aan zijn teamgenoot Lando Norris. Het gonst al weken van de geruchten over de interne situatie bij McLaren, en zelfs Jos Verstappen deed een duit in het zakje. Piastri komt nu met een reactie op alle verhalen.

Bij McLaren krijgen Piastri en Norris dezelfde kansen. De coureurs mogen vrij met elkaar vechten, maar ze moeten zich wel houden aan de zogenaamde 'Papaja Rules'. In principe betekent dit dat ze elkaar niet mogen raken op de baan, maar in de praktijk zorgde het er ook voor dat Piastri in Monza zijn positie moest teruggeven aan Norris, omdat de Brit een slechte pitstop achter de rug had.

Piastri belandde daarnaast ook in een negatieve spiraal. De Australiër was in de eerste helft van het seizoen nog een soort ijskonijn, maar nu lijkt de stress grip op hem te krijgen. Twee weken geleden kwam hij niet in het stuk voor in Mexico, en zag hij hoe Norris met speels gemak de race won.

Wordt Piastri gesaboteerd door McLaren?

Critici beweerden dat McLaren Norris voortrekt, en dat Piastri zelfs wordt 'gesaboteerd'. In Brazilië moest hij lachen toen een verslaggever stelde dat hij intern wordt benadeeld: "Nee, dat is niet het geval. Het is duidelijk dat de laatste weekenden wat lastiger zijn verlopen voor mij, maar ik denk dat het allemaal verklaarbaar is."

Piastri heeft de oplossing gevonden

Piastri stelde ook dat hij nu begrijpt wat er aan de hand is: "Ik weet nu wat ik moet doen. Wat in het grootste deel van dit seizoen heeft gewerkt, werkte in de laatste weken duidelijk niet. Ik denk dat ik nu beter voorbereid ben, beter weet welke tools ik moet gebruiken om me aan te passen aan bepaalde situaties en dat ik beter begrijp wat bijvoorbeeld de auto en de banden nodig hebben."

Hoe kijkt Piastri naar de kritiek van Jos Verstappen?

Ook Jos Verstappen mengde zich deze week in de discussie, door in gesprek met De Telegraaf te stellen dat Piastri een keer met zijn vuist op tafel moet slaan.

Piastri werd in Brazilië naar de woorden van Verstappen senior gevraagd: "Ik denk dat we bij McLaren altijd open en eerlijk naar elkaar zijn. En ook kunnen zeggen of we iets eerlijk vinden en of de juiste beslissingen zijn genomen. Vanuit dat oogpunt kunnen we dus wel degelijk voor onszelf opkomen, individueel gezien. Ik voel me daar comfortabel bij. En dat wordt door het team ook aangemoedigd."