user icon
icon

Piastri slaat terug na felle kritiek van Jos Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri slaat terug na felle kritiek van Jos Verstappen
  • Gepubliceerd op 07 nov 2025 10:09
  • comments 15
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri verloor twee weken geleden in Mexico de leiding in het wereldkampioenschap aan zijn teamgenoot Lando Norris. Het gonst al weken van de geruchten over de interne situatie bij McLaren, en zelfs Jos Verstappen deed een duit in het zakje. Piastri komt nu met een reactie op alle verhalen.

Bij McLaren krijgen Piastri en Norris dezelfde kansen. De coureurs mogen vrij met elkaar vechten, maar ze moeten zich wel houden aan de zogenaamde 'Papaja Rules'. In principe betekent dit dat ze elkaar niet mogen raken op de baan, maar in de praktijk zorgde het er ook voor dat Piastri in Monza zijn positie moest teruggeven aan Norris, omdat de Brit een slechte pitstop achter de rug had.

Meer over Jos Verstappen Jos Verstappen ergert zich aan McLaren: "Heel apart wat daar gebeurt"

Jos Verstappen ergert zich aan McLaren: "Heel apart wat daar gebeurt"

6 nov
 Verstappens hebben weer vertrouwen in Red Bull

Verstappens hebben weer vertrouwen in Red Bull

6 nov

Piastri belandde daarnaast ook in een negatieve spiraal. De Australiër was in de eerste helft van het seizoen nog een soort ijskonijn, maar nu lijkt de stress grip op hem te krijgen. Twee weken geleden kwam hij niet in het stuk voor in Mexico, en zag hij hoe Norris met speels gemak de race won.

Wordt Piastri gesaboteerd door McLaren?

Critici beweerden dat McLaren Norris voortrekt, en dat Piastri zelfs wordt 'gesaboteerd'. In Brazilië moest hij lachen toen een verslaggever stelde dat hij intern wordt benadeeld: "Nee, dat is niet het geval. Het is duidelijk dat de laatste weekenden wat lastiger zijn verlopen voor mij, maar ik denk dat het allemaal verklaarbaar is."

Piastri heeft de oplossing gevonden

Piastri stelde ook dat hij nu begrijpt wat er aan de hand is: "Ik weet nu wat ik moet doen. Wat in het grootste deel van dit seizoen heeft gewerkt, werkte in de laatste weken duidelijk niet. Ik denk dat ik nu beter voorbereid ben, beter weet welke tools ik moet gebruiken om me aan te passen aan bepaalde situaties en dat ik beter begrijp wat bijvoorbeeld de auto en de banden nodig hebben."

Hoe kijkt Piastri naar de kritiek van Jos Verstappen?

Ook Jos Verstappen mengde zich deze week in de discussie, door in gesprek met De Telegraaf te stellen dat Piastri een keer met zijn vuist op tafel moet slaan.

Piastri werd in Brazilië naar de woorden van Verstappen senior gevraagd: "Ik denk dat we bij McLaren altijd open en eerlijk naar elkaar zijn. En ook kunnen zeggen of we iets eerlijk vinden en of de juiste beslissingen zijn genomen. Vanuit dat oogpunt kunnen we dus wel degelijk voor onszelf opkomen, individueel gezien. Ik voel me daar comfortabel bij. En dat wordt door het team ook aangemoedigd."

beerkuh

Posts: 3.794

poe poe hij slaat wel hard terug

  • 9
  • 7 nov 2025 - 10:23
F1 Nieuws Jos Verstappen Oscar Piastri McLaren GP Brazilië 2025

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Freek-Willem

    Posts: 6.392

    Mooi politiek antwoord van Piastri

    • + 1
    • 7 nov 2025 - 10:14
    • Supersoft

      Posts: 1.152

      Ja, dat kan wel beetje in liefdevoller.

      • + 0
      • 7 nov 2025 - 12:07
  • beerkuh

    Posts: 3.794

    poe poe hij slaat wel hard terug

    • + 9
    • 7 nov 2025 - 10:23
    • monzaron

      Posts: 678

      Met tools of zoiets 🥱

      • + 0
      • 7 nov 2025 - 10:46
    • snailer

      Posts: 30.632

      Piastri heeft blijkbaar een grotere baseball knuppel dan Jos.

      • + 0
      • 7 nov 2025 - 11:47
    • Golf-GTI

      Posts: 1.588

      Jos is helemaal Knockout 😵

      • + 0
      • 7 nov 2025 - 13:18
  • Larry Perkins

    Posts: 61.296

    De hele paddock slaat een zucht van verlichting, want de GP van Brazilië schijnt de laatste GP van dit seizoen te zijn die Jos bezoekt...

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 10:48
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.729

    "Ook Jos Verstappen mengde zich deze week in de discussie, door in gesprek met De Telegraaf te stellen dat Piastri een keer met zijn vuist op tafel moet slaan"

    Typisch Jos.....praten met z'n vuisten.
    Maar ja, je kan het verleden en je afkomst zomaar niet vergeten of verloochenen toch?

    • + 4
    • 7 nov 2025 - 10:56
    • Larry Perkins

      Posts: 61.296

      Jij moet het weten @Ouw, jouw verleden gaat minimaal terug tot de tijd dat Julius zijn hangzak aan Cleopatra liet zien en Ben-Hur er bij de wagenrennen overheen reed...

      • + 4
      • 7 nov 2025 - 11:17
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.729

      Nou moet ik wèl bekennen dat ik vroeger ook met 'n knuppel rondliep hoor.
      Met in mijn andere hand 'n meisje in berenvel die ik ov

      • + 1
      • 7 nov 2025 - 11:24
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.729

      er de grond trok aan haar haar om dat meisje in m'n grot even flink van langs te geven.

      • + 1
      • 7 nov 2025 - 11:26
  • gridiron

    Posts: 2.925

    Misschien een beter titel, Piastri weet niet wie Jos Verstappen is.

    • + 1
    • 7 nov 2025 - 12:03
    • SennaS

      Posts: 10.760

      inmiddels wel, zullen we maar zeggen

      • + 0
      • 7 nov 2025 - 12:25
    • Rimmer

      Posts: 12.964

      Piastri weet heel goed wie Jos is. Wat Jos beoogde met zijn opmerkingen is natuurlijk dat Oscar strijdbaar wordt en dat er daar een interne strijd ontstaat. Dat moet anders is Lax sowieso gezien.
      Dat Oscar nu reageert betekent dat hij het gelezen of gehoord heeft en daarmee is het doel behaald.
      Oscar won alles in aanloop naar de F1. Een super talent en behoorlijk genadeloos. De McLaren werkwijze heeft hem slap gemaakt dus Jos stopt er een peper in.
      Hoewel Oscar nu een prachtig diplomatiek antwoord geeft kan je er donder op zeggen dat het in zijn hoofd gaat zitten. En dat willen we ook. :)
      Jos bedankt!

      • + 3
      • 7 nov 2025 - 12:25
  • SennaS

    Posts: 10.760

    Jos is weer bezig met mindgames? Pistri's reactie komt volwassener over.
    Jos wil geknok zien zoals hij dit ooit geïnitieerd had bij rbr

    • + 1
    • 7 nov 2025 - 12:24

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Jos Verstappen -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land NL
  • Geb. datum 4 maa 1972 (53)
  • Geb. plaats Montfort, Netherlands, NL
  • Gewicht 73 kg
  • Lengte 1,75 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar