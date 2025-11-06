Nog altijd is niet duidelijk wie volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen wordt bij Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal neemt de tijd om te beslissen over de line-up van zowel het topteam als VCARB, en schuift de bekendmaking voorlopig nog even voor zich uit.

Isack Hadjar lijkt zich daar niet druk om te maken. De jonge Fransman heeft een sterk debuutseizoen achter de rug bij VCARB, waarin hij meerdere keren in de punten finishte en op Zandvoort zelfs het podium haalde. Daarmee leek hij zichzelf in de kijker te rijden als toekomstige teamgenoot van Verstappen, zeker nu Yuki Tsunoda wisselvallig presteert. Toch houdt Red Bull de kaarten voorlopig tegen de borst.

Hadjar gaat in op situatie bij Red Bull

Hadjar reageerde in Brazilië op de onduidelijkheid over zijn toekomst. “Ik heb in mijn hele carrière nog nooit voor het einde van het seizoen een contract getekend of iets aangekondigd,” vertelde hij in de paddock van Interlagos. “Dat is hoe het bij Red Bull werkt, dus voor mij is dit niets nieuws. Ik blijf gewoon mijn werk doen.”

De 21-jarige coureur weet dat er bij Red Bull meerdere opties op tafel liggen. Liam Lawson, Yuki Tsunoda en zelfs F2-talent Arvid Lindblad worden genoemd als kandidaten voor een stoeltje bij VCARB. Eén zekerheid is er wel: Verstappen blijft bij het topteam.

Hadjar kijkt uit naar GP van Brazilië

Hadjar probeert ondertussen de focus te houden op het raceweekend in São Paulo. Sinds de race in Bakoe scoorde de Fransman geen punten meer, maar hoopt daar op Interlagos verandering in te brengen.

“Ik heb hier nog nooit gereden, dus ik kijk er echt naar uit om op dit circuit te racen,” zei hij enthousiast. “Met een sprintweekend is het belangrijk om meteen goed te beginnen, dus we moeten snel in het ritme komen. Het wordt een druk en spannend weekend.”