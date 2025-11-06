user icon
Ferrari’s stille missie: Hamiltons Interlagos-toolkit voor het eerste podium

  • Gepubliceerd op 06 nov 2025 17:35
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Hij heeft er al drie keer gewonnen, maar dit weekend komt Lewis Hamilton naar Interlagos met een ander doel: zijn eerste podium voor Ferrari. Voor een coureur die normaal gesproken alleen voor overwinningen rijdt, lijkt dat een bescheiden ambitie. Toch zou het precies het morele zetje kunnen zijn dat Maranello nodig heeft. En als er één circuit is waar Hamilton weet hoe je het maximale uit een auto haalt, dan is het wel hier. 

Hamilton en Interlagos: een bijzondere band 

Interlagos is meer dan een circuit voor Hamilton; het is een plek vol herinneringen. Hier werd hij in 2008 voor het eerst wereldkampioen, na die legendarische inhaalactie op Timo Glock in de laatste bocht. Hier reed hij in 2016 één van zijn meest indrukwekkende regenraces ooit. En hier pakte hij in 2021 misschien wel zijn beste overwinning, na een inhaalrace van de twintigste naar de eerste plaats. 

Die geschiedenis geeft hem dit weekend een voorsprong: hij kent de grillen van de baan als geen ander. “Het is een circuit waar gevoel belangrijker is dan data,” zei Hamilton donderdag. “Je moet luisteren naar wat de auto je vertelt. Dat heb ik hier geleerd.” 

De realistische window: Mercedes en Red Bull 

Ferrari reist naar Brazilië met gematigde verwachtingen. De SF-25 is competitief in de langzame bochten, maar mist nog steeds wat efficiëntie in de snelle gedeelten. Interlagos combineert beide, wat betekent dat het podium mogelijk is, maar alleen als alles klopt. 

Mercedes lijkt net iets consistenter in de lange runs, terwijl Red Bull een stap voor blijft in pure racepace. Toch toont de data dat Ferrari vooral in sector 2, met de technische bochten 6 tot 11, tijd wint. 

Volgens hoofdingenieur Diego Ioverno mikt Ferrari op een strategie waarin Hamilton vroeg pit om undercuts te forceren, een tactiek die in het verleden vaak zijn handelsmerk was. De Brit staat bekend om zijn vermogen om banden in leven te houden, wat cruciaal kan zijn als de race in de slotfase neutraliseert. 

De sprint als katalysator 

De sprintrace kan Ferrari helpen om ritme op te bouwen. Een goed resultaat op zaterdag zou niet alleen extra punten opleveren, maar ook waardevolle data over bandendegradatie in warme lucht. Hamilton is doorgaans sterk in sprints; zijn beheerste start en gevoel voor grip helpen om chaos te vermijden en posities te winnen.

Bij droog weer verwacht Ferrari een race-afstelling met medium en softs, al zou een late safety-car een extra stop kunnen uitlokken. De rode vlag die in 2022 het veld hergroepeerde, staat nog vers in het geheugen van de engineers. 

“Lewis begrijpt de timing van Interlagos,” zei een Ferrari-strateeg. “Hij weet wanneer je moet wachten en wanneer je moet toeslaan. Dat kan het verschil maken tussen P4 en P3.” 

De toolkit van een meervoudig winnaar 

Hamiltons “Interlagos-toolkit” is inmiddels legendarisch binnen de paddock. Drie elementen keren steeds terug in zijn successen hier: gecontroleerde out-laps, slim gebruik van de kerbs in sector 2, en perfecte timing rond safety-cars. 

Tijdens zijn zege in 2021 was hij bijvoorbeeld bijna een halve seconde sneller in de warming-upfase van de banden dan de rest van het veld. Die vaardigheid past perfect bij Ferrari’s uitdagingen: de SF-25 is snel, maar inconsistent bij lage temperaturen. 

Het team wil Hamilton daarom vrijheid geven om tijdens de race zijn bandenmanagement te sturen. “Hij voelt het beter aan dan wie dan ook,” aldus Leclerc. “Zelfs met deze auto weet hij precies wat ze nodig hebben.” 

Wat een podium zou betekenen 

Een podiumplaats zou veel meer zijn dan een trofee. Voor Ferrari is het bewijs dat de samenwerking met Hamilton begint te werken, dat de puzzelstukjes langzaam in elkaar vallen. Voor Hamilton zelf zou het een symbolische beloning zijn na maanden van geduld en aanpassing. 

Hij gaf toe dat hij nog steeds leert hoe de SF-25 reageert in bepaalde omstandigheden. “Het is een proces,” zei hij. “Maar ik voel dat we vooruitgaan. En Brazilië is een plek waar dat gevoel altijd iets extra’s geeft.” 

Interlagos is zelden voorspelbaar. Maar mocht Hamilton zondag weer met champagne in zijn hand staan, dan voelt dat voor Ferrari als meer dan een podium. Dan is het een teken dat het team eindelijk weer in de juiste richting beweegt.

Reacties (1)

  • Glasvezelcoureur

    Posts: 490

    Wat was er zo legendarisch aan Hamiltons regenrace in 2016 dan?! Hij vertrok van P1 en eindigde P1...

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 17:58

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.523
  • Podiums 132
  • Grand Prix 228
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Team profiel

Ferrari
Ferrari
