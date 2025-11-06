Hij heeft er al drie keer gewonnen, maar dit weekend komt Lewis Hamilton naar Interlagos met een ander doel: zijn eerste podium voor Ferrari. Voor een coureur die normaal gesproken alleen voor overwinningen rijdt, lijkt dat een bescheiden ambitie. Toch zou het precies het morele zetje kunnen zijn dat Maranello nodig heeft. En als er één circuit is waar Hamilton weet hoe je het maximale uit een auto haalt, dan is het wel hier.

Hamilton en Interlagos: een bijzondere band

Interlagos is meer dan een circuit voor Hamilton; het is een plek vol herinneringen. Hier werd hij in 2008 voor het eerst wereldkampioen, na die legendarische inhaalactie op Timo Glock in de laatste bocht. Hier reed hij in 2016 één van zijn meest indrukwekkende regenraces ooit. En hier pakte hij in 2021 misschien wel zijn beste overwinning, na een inhaalrace van de twintigste naar de eerste plaats.

Die geschiedenis geeft hem dit weekend een voorsprong: hij kent de grillen van de baan als geen ander. “Het is een circuit waar gevoel belangrijker is dan data,” zei Hamilton donderdag. “Je moet luisteren naar wat de auto je vertelt. Dat heb ik hier geleerd.”

De realistische window: Mercedes en Red Bull

Ferrari reist naar Brazilië met gematigde verwachtingen. De SF-25 is competitief in de langzame bochten, maar mist nog steeds wat efficiëntie in de snelle gedeelten. Interlagos combineert beide, wat betekent dat het podium mogelijk is, maar alleen als alles klopt.

Mercedes lijkt net iets consistenter in de lange runs, terwijl Red Bull een stap voor blijft in pure racepace. Toch toont de data dat Ferrari vooral in sector 2, met de technische bochten 6 tot 11, tijd wint.

Volgens hoofdingenieur Diego Ioverno mikt Ferrari op een strategie waarin Hamilton vroeg pit om undercuts te forceren, een tactiek die in het verleden vaak zijn handelsmerk was. De Brit staat bekend om zijn vermogen om banden in leven te houden, wat cruciaal kan zijn als de race in de slotfase neutraliseert.

De sprint als katalysator

De sprintrace kan Ferrari helpen om ritme op te bouwen. Een goed resultaat op zaterdag zou niet alleen extra punten opleveren, maar ook waardevolle data over bandendegradatie in warme lucht. Hamilton is doorgaans sterk in sprints; zijn beheerste start en gevoel voor grip helpen om chaos te vermijden en posities te winnen.

Bij droog weer verwacht Ferrari een race-afstelling met medium en softs, al zou een late safety-car een extra stop kunnen uitlokken. De rode vlag die in 2022 het veld hergroepeerde, staat nog vers in het geheugen van de engineers.

“Lewis begrijpt de timing van Interlagos,” zei een Ferrari-strateeg. “Hij weet wanneer je moet wachten en wanneer je moet toeslaan. Dat kan het verschil maken tussen P4 en P3.”

De toolkit van een meervoudig winnaar

Hamiltons “Interlagos-toolkit” is inmiddels legendarisch binnen de paddock. Drie elementen keren steeds terug in zijn successen hier: gecontroleerde out-laps, slim gebruik van de kerbs in sector 2, en perfecte timing rond safety-cars.

Tijdens zijn zege in 2021 was hij bijvoorbeeld bijna een halve seconde sneller in de warming-upfase van de banden dan de rest van het veld. Die vaardigheid past perfect bij Ferrari’s uitdagingen: de SF-25 is snel, maar inconsistent bij lage temperaturen.

Het team wil Hamilton daarom vrijheid geven om tijdens de race zijn bandenmanagement te sturen. “Hij voelt het beter aan dan wie dan ook,” aldus Leclerc. “Zelfs met deze auto weet hij precies wat ze nodig hebben.”

Wat een podium zou betekenen

Een podiumplaats zou veel meer zijn dan een trofee. Voor Ferrari is het bewijs dat de samenwerking met Hamilton begint te werken, dat de puzzelstukjes langzaam in elkaar vallen. Voor Hamilton zelf zou het een symbolische beloning zijn na maanden van geduld en aanpassing.

Hij gaf toe dat hij nog steeds leert hoe de SF-25 reageert in bepaalde omstandigheden. “Het is een proces,” zei hij. “Maar ik voel dat we vooruitgaan. En Brazilië is een plek waar dat gevoel altijd iets extra’s geeft.”

Interlagos is zelden voorspelbaar. Maar mocht Hamilton zondag weer met champagne in zijn hand staan, dan voelt dat voor Ferrari als meer dan een podium. Dan is het een teken dat het team eindelijk weer in de juiste richting beweegt.