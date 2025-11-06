Het team van McLaren heeft met Lando Norris en Oscar Piastri nog altijd twee ijzers in het vuur in de strijd om de wereldtitel. Beide coureurs vechten met Max Verstappen om de titel, en na de Grand Prix van Mexico heeft de FIA een speciale controle uitgevoerd bij de auto van Piastri.

Piastri is bezig met een zware fase van het seizoen. De Australiër begon goed aan het seizoen met meerdere zeges, en nam de leiding van het kampioenschap al vroeg over van zijn teammaat Norris. Piastri leek een soort ijskonijn te zijn, en leek nauwelijks onder de indruk te zijn van alles dat op hem afkwam. In de afgelopen weken lijkt hij haast een ander persoon te zijn geworden, die niet met de druk kan omgaan.

Piastri moest twee weken geleden in Mexico veel tijd toegeven op zijn teamgenoot Norris en titelrivaal Verstappen. Beide coureurs eindigden op het podium op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad. Piastri had het veel lastiger, en kwam slechts als vijfde over de streep. Dit zorgde ervoor dat hij de leiding in het wereldkampioenschap weer verloor aan zijn teamgenoot Norris. De Australiër moet zijn vorm snel terugvinden, anders wordt het voor hem een pijnlijk einde van het jaar.

Speciale controle van de FIA

De FIA heeft bekendgemaakt dat ze na afloop van de Mexicaanse Grand Prix een speciale controle hebben uitgevoerd bij de auto van Piastri. Dit is niets bijzonders, aangezien ze elk weekend één of meerdere auto's uit de top tien selecteren voor deze checks. De auto's worden random uitgekozen, en voorafgaand aan het volgende raceweekend komt naar buiten welke auto er onder handen is genomen.

Voldeed McLaren aan de regels?

In Brazilië deelde de FIA een document waar uit bleek dat ze in Mexico de McLaren van Piastri hebben gecontroleerd. Tijdens deze controle is er vooral gekeken naar de voor- en achterwielophanging en de sensors. Alles werd uitgebreid bekeken, maar de FIA vond geen illegale zaken. Bij McLaren is alles dus in orde, en de blik kan weer worden gericht op de vier laatste races van het jaar.