FIA voert extra controles uit bij McLaren van Piastri
  • Gepubliceerd op 06 nov 2025 12:09
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren heeft met Lando Norris en Oscar Piastri nog altijd twee ijzers in het vuur in de strijd om de wereldtitel. Beide coureurs vechten met Max Verstappen om de titel, en na de Grand Prix van Mexico heeft de FIA een speciale controle uitgevoerd bij de auto van Piastri.

Piastri is bezig met een zware fase van het seizoen. De Australiër begon goed aan het seizoen met meerdere zeges, en nam de leiding van het kampioenschap al vroeg over van zijn teammaat Norris. Piastri leek een soort ijskonijn te zijn, en leek nauwelijks onder de indruk te zijn van alles dat op hem afkwam. In de afgelopen weken lijkt hij haast een ander persoon te zijn geworden, die niet met de druk kan omgaan.

Piastri moest twee weken geleden in Mexico veel tijd toegeven op zijn teamgenoot Norris en titelrivaal Verstappen. Beide coureurs eindigden op het podium op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad. Piastri had het veel lastiger, en kwam slechts als vijfde over de streep. Dit zorgde ervoor dat hij de leiding in het wereldkampioenschap weer verloor aan zijn teamgenoot Norris. De Australiër moet zijn vorm snel terugvinden, anders wordt het voor hem een pijnlijk einde van het jaar.

Speciale controle van de FIA

De FIA heeft bekendgemaakt dat ze na afloop van de Mexicaanse Grand Prix een speciale controle hebben uitgevoerd bij de auto van Piastri. Dit is niets bijzonders, aangezien ze elk weekend één of meerdere auto's uit de top tien selecteren voor deze checks. De auto's worden random uitgekozen, en voorafgaand aan het volgende raceweekend komt naar buiten welke auto er onder handen is genomen.

Voldeed McLaren aan de regels?

In Brazilië deelde de FIA een document waar uit bleek dat ze in Mexico de McLaren van Piastri hebben gecontroleerd. Tijdens deze controle is er vooral gekeken naar de voor- en achterwielophanging en de sensors. Alles werd uitgebreid bekeken, maar de FIA vond geen illegale zaken. Bij McLaren is alles dus in orde, en de blik kan weer worden gericht op de vier laatste races van het jaar.

HermanInDeZon

Posts: 296

Zelfs de juiste tijd gebruiken is hier tegenwoordig lastig ... FIA Voerde uit dus, gaat hier van kwaad naar erger

  • 8
  • 6 nov 2025 - 12:09
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Brazilië 2025

Reacties (5)

  • Smock

    Posts: 252

    Vast aangevraagd door Zak Brown.

    • + 1
    • 6 nov 2025 - 12:10
    • schwantz34

      Posts: 41.254

      Nycks aan het handje, de FIA heeft geen zak gevonden!

      • + 1
      • 6 nov 2025 - 12:22
  • gridiron

    Posts: 2.921

    Als het niet bijzonders is, is het ook geen extra/speciale controle

    • + 1
    • 6 nov 2025 - 12:21
  • Amstermar

    Posts: 37

    Hij heeft een oude vloer uit 2022? En Norris de nieuwe?

    • + 2
    • 6 nov 2025 - 12:27

