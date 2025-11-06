Lewis Hamilton heeft afscheid genomen van een belangrijke engineer bij het team van Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen moet het gaan doen zonder performance engineer Riccardo Corte, die de overstap maakt naar Australië waar hij gaat werken in de Supercars.

Hamilton had waarschijnlijk meer verwacht van zijn eerste seizoen in dienst van het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen hoopte zich te kunnen mengen in de strijd om de zeges en de titels, maar al snel bleek dat dat te hoog gegrepen was. Sterker nog, Hamilton heeft dit seizoen nog geen enkele keer op het podium gestaan. Op de sprintzege in China na heeft hij weinig goede dingen laten zien.

Hamilton neemt afscheid

Hamilton moest ook wennen aan zijn nieuwe omgeving. Na jarenlang te hebben rondgelopen bij teams die zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, moet hij nu werken bij een typisch Italiaans team. Bij Ferrari werkte hij dit seizoen samen met Riccardo Corte, die zijn performance engineer was. Corte barst van de ervaring, en werkte eerder samen met Carlos Sainz. In totaal werkte hij elf jaar voor de renstal uit Maranello.

Waar gaat de engineer heen?

Sinds de Grand Prix van België was Corte echter niet langer de performance engineer van Hamilton. Hij kreeg een nieuwe rol binnen het team, en nu is duidelijk geworden dat hij is vertrokken bij Ferrari. Hij maakt een opmerkelijke overstap naar Australië, waar hij gaat werken voor het team van Grove Penrite Racing in de Supercars.

Wat zijn de verwachtingen van Corte?

In een statement laat Corte weten trots te zijn op deze nieuwe stap, buiten de F1-bubbel: "Ik ben erg trots dat ik bij Grove Racing ga werken op zo'n spannend moment voor het team. De vooruitgang die ze afgelopen seizoenen hebben geboekt, is indrukwekkend, en hun overwinning die ze hebben behaald in de Bathurst 1000 laat zien wat er mogelijk is met de juiste mensen en de juiste mentaliteit."