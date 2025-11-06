user icon
Belangrijke rechterhand van Hamilton vertrekt bij Ferrari

  • Gepubliceerd op 06 nov 2025 10:46
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton heeft afscheid genomen van een belangrijke engineer bij het team van Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen moet het gaan doen zonder performance engineer Riccardo Corte, die de overstap maakt naar Australië waar hij gaat werken in de Supercars.

Hamilton had waarschijnlijk meer verwacht van zijn eerste seizoen in dienst van het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen hoopte zich te kunnen mengen in de strijd om de zeges en de titels, maar al snel bleek dat dat te hoog gegrepen was. Sterker nog, Hamilton heeft dit seizoen nog geen enkele keer op het podium gestaan. Op de sprintzege in China na heeft hij weinig goede dingen laten zien.

Hamilton neemt afscheid

Hamilton moest ook wennen aan zijn nieuwe omgeving. Na jarenlang te hebben rondgelopen bij teams die zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, moet hij nu werken bij een typisch Italiaans team. Bij Ferrari werkte hij dit seizoen samen met Riccardo Corte, die zijn performance engineer was. Corte barst van de ervaring, en werkte eerder samen met Carlos Sainz. In totaal werkte hij elf jaar voor de renstal uit Maranello.

Waar gaat de engineer heen?

Sinds de Grand Prix van België was Corte echter niet langer de performance engineer van Hamilton. Hij kreeg een nieuwe rol binnen het team, en nu is duidelijk geworden dat hij is vertrokken bij Ferrari. Hij maakt een opmerkelijke overstap naar Australië, waar hij gaat werken voor het team van Grove Penrite Racing in de Supercars.

Wat zijn de verwachtingen van Corte?

In een statement laat Corte weten trots te zijn op deze nieuwe stap, buiten de F1-bubbel: "Ik ben erg trots dat ik bij Grove Racing ga werken op zo'n spannend moment voor het team. De vooruitgang die ze afgelopen seizoenen hebben geboekt, is indrukwekkend, en hun overwinning die ze hebben behaald in de Bathurst 1000 laat zien wat er mogelijk is met de juiste mensen en de juiste mentaliteit."

F1jos

Posts: 4.786

Ik ben erg trots dat ik bij Grove Racing ga werken op zo'n spannend moment voor het team.
Bij Ferrari ontbrak het aan de juiste coureur en mentaliteit.

  • 8
  • 6 nov 2025 - 11:09
Reacties (9)

  • F1jos

    Posts: 4.786

    Ik ben erg trots dat ik bij Grove Racing ga werken op zo'n spannend moment voor het team.
    Bij Ferrari ontbrak het aan de juiste coureur en mentaliteit.

    • + 8
    • 6 nov 2025 - 11:09
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.066

    Er is altijd nog Angela...

    • + 1
    • 6 nov 2025 - 11:14
    • Patrace

      Posts: 6.298

      Ook een soort performance engineer. :-)

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 15:18
  • Ronnie Peterson

    Posts: 184

    Da's lastig sturen, zonder belangrijke rechterhand.

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 11:23
    • Patrace

      Posts: 6.298

      Kubica kon het wel met één hand… weet niet of hij rechts of links was.

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 15:20
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.718

    Ik persoonlijk zou niet weten wat ik zonder mijn rechterhand moest doen.
    Links gaat wel maar dat gaat 'n beetje onhandig als ik hem vast moet houden en op en neer moet gaan.
    Tja...


























































    Ik heb het natuurlijk over 'n hamer hé.

    • + 2
    • 6 nov 2025 - 11:25
    • misstappen

      Posts: 3.374

      Zeer bedankt voor de uitleg, ben nogal visueel ingesteld.

      • + 2
      • 6 nov 2025 - 11:34
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.718

      Ik moest het wel uitleggen....anders denkt men hier dat ik 'n viezerik ben.

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 15:15
  • Rimmer

    Posts: 12.961

    De samenwerking was van corte duur.

    • + 1
    • 6 nov 2025 - 11:35

