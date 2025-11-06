user icon
icon

FIA laat Verstappen met rust bij start van raceweekend in Brazilië

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA laat Verstappen met rust bij start van raceweekend in Brazilië
  • Gepubliceerd op 06 nov 2025 07:36
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Het raceweekend op het circuit van Interlagos in Sao Paulo gaat vandaag van start met de traditionele persdag. Voor de coureurs is het een dag vol met interviews en PR-momenten, maar Max Verstappen hoeft zich niet te melden bij de persconferentie van de FIA.

Na twee weken zonder race, barst het Formule 1-geweld vandaag los in Brazilië. Het wordt een druk weekend voor de teams en coureurs, want er staat ook een sprintrace op het programma. Met de verwachte regen kan het een weekend worden waarin één klein foutje zeer kostbaar kan zijn. Vandaag zullen de coureurs zich hier dan ook over buigen.

Meer over FIA FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 'F1-schandaal op komst: Twee teams overschrijden belangrijke FIA-regels'

'F1-schandaal op komst: Twee teams overschrijden belangrijke FIA-regels'

23 okt

Max Verstappen vloog direct na de Grand Prix van Mexico door naar Brazilië. De schoonfamilie van de Nederlandse Red Bull-coureur is afkomstig uit het land, en hij werd in de afgelopen dagen dan ook veelvuldig gespot door fans. De FIA heeft echter besloten om hem niet op te roepen voor de gebruikelijke persconferenties van vandaag.

Wie moeten er naar de perszaal komen?

De FIA heeft besloten dat Ferrari-coureur Charles Leclerc samen met Aston Martin-coureur Lance Stroll en Alpine-coureur Pierre Gasly de eerste groep coureurs vormt voor de persconferentie. Dit drietal mag na een halfuurtje plaatsmaken voor thuisrijder en Sauber-coureur Gabriel Bortoleto. De Braziliaan krijgt gezelschap van Racing Bulls-coureur Isack Hadjar en Williams-coureur Alexander Albon.

De teambazen

Op de vrijdag moeten vertegenwoordigers van de teams zich melden tussen de eerste vrije training en de sprint kwalificatie door. De FIA heeft besloten dat McLaren-teambaas Andrea Stella, Racing Bulls-teambaas Alan Permane en Williams-teambaas James Vowles zich hier mogen melden.

Hoe ziet de rest van het weekend er uit?

Aangezien het om een sprintweekend gaat, ziet de planning van de persconferenties er in het vervolg van het weekend anders uit dan normaal. Op vrijdag hoeven de coureurs uit de top drie van de sprint kwalificatie zich niet te melden in de perszaal. Op zaterdag staan er dan twee persconferenties op het programma, want de coureurs uit de top drie van de sprintrace en de kwalificatie moeten wel aanschuiven. Hetzelfde geldt voor de podiumklanten uit de race van zondag.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • De Vogel is Geland

    Posts: 627

    Wat betekent interlagos?

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 08:04
  • Larry Perkins

    Posts: 61.263

    FIA laat Verstappen met rust bij start van raceweekend in Brazilië.

    Dat moet de vermaledijde FIA ook tijdens de race(s) doen...

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 08:08

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar