Het raceweekend op het circuit van Interlagos in Sao Paulo gaat vandaag van start met de traditionele persdag. Voor de coureurs is het een dag vol met interviews en PR-momenten, maar Max Verstappen hoeft zich niet te melden bij de persconferentie van de FIA.

Na twee weken zonder race, barst het Formule 1-geweld vandaag los in Brazilië. Het wordt een druk weekend voor de teams en coureurs, want er staat ook een sprintrace op het programma. Met de verwachte regen kan het een weekend worden waarin één klein foutje zeer kostbaar kan zijn. Vandaag zullen de coureurs zich hier dan ook over buigen.

Max Verstappen vloog direct na de Grand Prix van Mexico door naar Brazilië. De schoonfamilie van de Nederlandse Red Bull-coureur is afkomstig uit het land, en hij werd in de afgelopen dagen dan ook veelvuldig gespot door fans. De FIA heeft echter besloten om hem niet op te roepen voor de gebruikelijke persconferenties van vandaag.

Wie moeten er naar de perszaal komen?

De FIA heeft besloten dat Ferrari-coureur Charles Leclerc samen met Aston Martin-coureur Lance Stroll en Alpine-coureur Pierre Gasly de eerste groep coureurs vormt voor de persconferentie. Dit drietal mag na een halfuurtje plaatsmaken voor thuisrijder en Sauber-coureur Gabriel Bortoleto. De Braziliaan krijgt gezelschap van Racing Bulls-coureur Isack Hadjar en Williams-coureur Alexander Albon.

De teambazen

Op de vrijdag moeten vertegenwoordigers van de teams zich melden tussen de eerste vrije training en de sprint kwalificatie door. De FIA heeft besloten dat McLaren-teambaas Andrea Stella, Racing Bulls-teambaas Alan Permane en Williams-teambaas James Vowles zich hier mogen melden.

Hoe ziet de rest van het weekend er uit?

Aangezien het om een sprintweekend gaat, ziet de planning van de persconferenties er in het vervolg van het weekend anders uit dan normaal. Op vrijdag hoeven de coureurs uit de top drie van de sprint kwalificatie zich niet te melden in de perszaal. Op zaterdag staan er dan twee persconferenties op het programma, want de coureurs uit de top drie van de sprintrace en de kwalificatie moeten wel aanschuiven. Hetzelfde geldt voor de podiumklanten uit de race van zondag.