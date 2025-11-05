Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel laat aankomend weekend in Brazilië zijn gezicht weer zien in de Formule 1-paddock. De Duitser is aangekondigd door de organisatie van de Grand Prix, al is het nog onduidelijk wat hij precies zal gaan doen tijdens het raceweekend op het circuit van Interlagos.

Vettel stopte eind 2022 met racen in de Formule 1. De Duitser hing zijn helm aan de wilgen na een succesvolle loopbaan waarin hij vier keer wereldkampioen werd namens het team van Red Bull. Na zijn successen bij de Oostenrijkse renstal reed hij ook nog voor Ferrari en Aston Martin, en bleef hij een gewaardeerd lid van de F1-wereld.

Waar houdt Vettel zich nu mee bezig?

Vettel wilde zich meer richten op andere zaken, in de laatste jaren van zijn F1-loopbaan hield hij zich al meer bezig met klimaat en natuur. Vettel richtte zich op het boerenleven en plaatste bijenhotels naast circuits, dat betekent echter niet dat hij zijn gezicht niet meer liet zien op de circuits. Hij verzorgde enkele demoruns, en organiseerde vorig jaar in Imola en Sao Paulo eerbetonen voor Ayrton Senna. Hij kreeg daarbij steun van vrijwel alle coureurs.

Wat gaat Vettel precies doen?

Ook aankomend weekend zal Vettel aanwezig zijn in de Formule 1-paddock, zo laat de organisatie van de Braziliaanse Grand Prix weten op Instagram. In een bericht laten ze weten dat Vettel in ieder geval zijn gezicht zal laten zien in de fanzone. De nog altijd populaire Duitser zal hier waarschijnlijk op het podium verschijnen, al heerst er nog veel onduidelijkheid over de precieze reden van zijn aanwezigheid.

Vettel was een paar maanden afwezig in de paddock, en hij liet ook weinig van zich horen. Hij werd enkele keren in verband gebracht met de rol van Red Bull-adviseur Helmut Marko, maar liet zelf weten dat dit nog niet zijn ambitie is. Of Vettel een mogelijke demorun gaat verrichten of op een andere manier de baan opgaat, is nog niet duidelijk.