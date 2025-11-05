user icon
  • Gepubliceerd op 05 nov 2025 18:09
  • comments 15
  • Door: Bob Plaizier

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel laat aankomend weekend in Brazilië zijn gezicht weer zien in de Formule 1-paddock. De Duitser is aangekondigd door de organisatie van de Grand Prix, al is het nog onduidelijk wat hij precies zal gaan doen tijdens het raceweekend op het circuit van Interlagos.

Vettel stopte eind 2022 met racen in de Formule 1. De Duitser hing zijn helm aan de wilgen na een succesvolle loopbaan waarin hij vier keer wereldkampioen werd namens het team van Red Bull. Na zijn successen bij de Oostenrijkse renstal reed hij ook nog voor Ferrari en Aston Martin, en bleef hij een gewaardeerd lid van de F1-wereld.

Waar houdt Vettel zich nu mee bezig?

Vettel wilde zich meer richten op andere zaken, in de laatste jaren van zijn F1-loopbaan hield hij zich al meer bezig met klimaat en natuur. Vettel richtte zich op het boerenleven en plaatste bijenhotels naast circuits, dat betekent echter niet dat hij zijn gezicht niet meer liet zien op de circuits. Hij verzorgde enkele demoruns, en organiseerde vorig jaar in Imola en Sao Paulo eerbetonen voor Ayrton Senna. Hij kreeg daarbij steun van vrijwel alle coureurs.

Wat gaat Vettel precies doen?

Ook aankomend weekend zal Vettel aanwezig zijn in de Formule 1-paddock, zo laat de organisatie van de Braziliaanse Grand Prix weten op Instagram. In een bericht laten ze weten dat Vettel in ieder geval zijn gezicht zal laten zien in de fanzone. De nog altijd populaire Duitser zal hier waarschijnlijk op het podium verschijnen, al heerst er nog veel onduidelijkheid over de precieze reden van zijn aanwezigheid.

Vettel was een paar maanden afwezig in de paddock, en hij liet ook weinig van zich horen. Hij werd enkele keren in verband gebracht met de rol van Red Bull-adviseur Helmut Marko, maar liet zelf weten dat dit nog niet zijn ambitie is. Of Vettel een mogelijke demorun gaat verrichten of op een andere manier de baan opgaat, is nog niet duidelijk.

Rimmer

Posts: 12.959

Leuke sympathieke vent. Echte familieman.
Als rijder meedogenloos totdat hij bij Ferrari kwam. Veranderde toen in een week ei dat midden in een kampioenschap (2018) opeens vol bewondering begon te spreken over Lewis terwijl iedereen kon zien dat het pk verschil veel te groot was en het helemaal n... [Lees verder]

  • 3
  • 5 nov 2025 - 19:12
F1 Nieuws Sebastian Vettel GP Brazilië 2025

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Remco_F1

    Posts: 3.225

    Van mij mag hij elk raceweekend erbij zijn, gewoon een top gozer!

    • + 2
    • 5 nov 2025 - 18:21
    • Rimmer

      Posts: 12.959

      Leuke sympathieke vent. Echte familieman.
      Als rijder meedogenloos totdat hij bij Ferrari kwam. Veranderde toen in een week ei dat midden in een kampioenschap (2018) opeens vol bewondering begon te spreken over Lewis terwijl iedereen kon zien dat het pk verschil veel te groot was en het helemaal niet aan Lewis lag. Het kampioenschap was daarmee ook meteen over want Vettel was mentaal afgehaakt. Een bijzonder moment dat de ondergang van Seb markeerde. Een paar maanden later kwam Charles erbij en was het helemaal klaar. Raar einde voor een kan die altijd als meedogenloos bekend stond en opeens alle vechtlust en snelheid kwijt was.
      Als rijder verloor ik alle respect voor hem. Als mens is dat nooit verdwenen omdat het gewoon een ontzettend leuke aardige gozer is. Ging twee jaar te lang door.

      • + 3
      • 5 nov 2025 - 19:12
  • Pietje Bell

    Posts: 31.766

    "De nog altijd populaire Duitser zal hier waarschijnlijk op het podium verschijnen,
    al heerst er nog veel onduidelijkheid over de precieze reden van zijn aanwezigheid."


    Vettel combineert zijn bezoek aan de GP met een bezoek aan Rio de Janeiro waar
    Prins William .......................

    Prince William Arrives in Brazil with an Excited Message Ahead of Earthshot Prize

    The Prince of Wales will spend three days in the city leading up to the ceremony on
    Nov. 5, before heading to the COP30 climate conference.
    The awards night on Nov. 5 will reward innovators who have ideas to tackle some of
    the world's most pressing environmental problems

    • + 1
    • 5 nov 2025 - 18:23
    • Pietje Bell

      Posts: 31.766

      "Sebastian Vettel landde vanochtend op de luchthaven van São Paulo
      tijdens zijn aansluitende vlucht naar Rio de Janeiro!"

      Video: https://x(.)com/portalvettel/status/1985725721042387343

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 18:27
    • Pietje Bell

      Posts: 31.766

      Hij gaat daar dus vanavond prijzen uitreiken.

      " Sebastian Vettel as Award Presenter at The Earthshot Prize in Brazil

      Sebastian Vettel has been announced as one of the award presenters at The Earthshot Prize that will be held on 5 November in Rio de Janeiro."

      https://x(.)com/sebvettel5indo_/status/1980860369762652656

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 18:43
    • Aquarius72

      Posts: 726

      De profesionele journalisten kunnen niet aan deze info komen en Pietje wel???? Niemand weet precies waarom Vettel in Sao Paulo is??? Nou dus wel!!!

      Dank Pietje voor de info👍

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 20:03
    • schwantz34

      Posts: 41.245

      Bij Pietje ging meteen alle alarmbellen af toen hij hoorde dat Seb naar Brasil ging!

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 20:12
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.065

      Istie met een elektrisch vliegtuig gekomen?

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 20:12
    • zoefroef

      Posts: 1.585

      Nee op het zeilschip van ene gretha

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 20:18
  • Larry Perkins

    Posts: 61.248

    Sebastian Vettel is uitgenodigd door de regie en zal tijdens de vt, kwalificaties, vermaledijde sprintrace en de echte race op zondag veelvoudig in beeld worden gebracht...

    • + 2
    • 5 nov 2025 - 18:54
    • da_bartman

      Posts: 6.246

      Dat toch hopelijk wel op de beslissende en spannende momenten? Die kunnen we altijd achteraf in de replay nog zien

      • + 1
      • 5 nov 2025 - 19:23
    • Larry Perkins

      Posts: 61.248

      Seb heeft zo'n sprekende mimiek @da_bartman, dat je aan zijn hoofd al precies kunt zien wat er op de baan gebeurt, een replay is dan ook niet nodig...

      • + 1
      • 5 nov 2025 - 19:42
    • schwantz34

      Posts: 41.245

      Als Seb ineens zijn handen voor zijn ogen slaat kan je gewoon aan zijn lichaamstaal meteen zien dat het, of foute bull, of valse bingo is!

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 20:00
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.711

    Christian Horner en Sebastian Vettel gaan samen 'n raceteam opzetten....en dat gaan ze samen bekend maken tijdens het race-weekend in Brazilië.
    Tevens laten ze hun Braziliaans streepje zien aan de pers.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 19:10
  • schwantz34

    Posts: 41.245

    Ik heb voor de zekerheid al een bladblazer, bladhark, handschoenen, papierprikker, en een rol lege vulliszakken naast de teevee liggen om Seb mee te helpen om heel Inter Lagos weer spik en span te blazen, om daarna de hele mieterse bende in biologisch afbreekbare vulliszakken te duwen en trekken na de rees!

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 19:45

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Coureursprofiel

DE Sebastian Vettel 5
Sebastian Vettel
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 3 jul 1987 (38)
  • Geb. plaats Heppenheim, Duitsland
  • Gewicht 62 kg
  • Lengte 1,75 m
