McLaren is de constructeurskampioen van seizoen 2025, maar teambaas Andrea Stella was niet helemaal transparant naar CEO Zak Brown. Dit ging voornamelijk over de auto voordat hij de baan op ging in 2025.

McLaren is het gehele seizoen het dominante team geweest, maar Max Verstappen begint aardig dichtbij de McLaren-coureurs te komen in de strijd om de wereldtitel. De achterstand is ingelopen van 104 punten naar 36 punten.

'Het team is verbeterd'

Volgens Stella is het team van McLaren verbeterd in de afgelopen winterstop, zo vertelde hij in de Beyond the Grid-podcast: "Het team is verbeterd, zou ik zeggen, om te beginnen. Vanuit technisch oogpunt heb ik al gezegd dat de moed die vanuit technisch perspectief in de auto van 2025 is gestoken een opmerkelijke stap voorwaarts was", zo complimenteert Stella zijn medewerkers.

McLaren-coureur Lando Norris won de Grand Prix van Mexico en dat komt volgens Stella door een update aan de koelsystemen: "In Mexico hebben we het voordeel gezien van de innovatie die we in het koelsysteem hebben doorgevoerd. Er zijn enkele beslissingen genomen om de voorwielophanging en de achterwielophanging te innoveren. Sommige daarvan vormden een echte uitdaging voor onze kennis."

Stella niet helemaal eerlijk naar Brown

Ondanks al het succes van McLaren lijkt Stella niet helemaal eerlijk geweest te zijn naar Brown: "Ik zeg soms tegen mezelf dat ik nu kan zeggen dat ik tijdens de winter niet helemaal gerust was dat we niet te ver waren gegaan op het gebied van innovatie. Ik heb Zak nooit verteld dat dat het geval was. Ik heb Zak altijd gezegd: 'Maak je geen zorgen, alles is onder controle'. De auto is een weerspiegeling van het team."

Het gehele team groeit

Andrea Stella sluit af met een compliment naar zijn coureurs: "En dan denk ik dat de coureurs beter zijn geworden. Oscar is enorm gegroeid ten opzichte van vorig jaar, en Lando heeft zich ook ontwikkeld. Ik denk dat we hebben geprofiteerd van deze jaren van algemene groei, waardoor we met nog zes races te gaan het kampioenschap hebben kunnen behalen."