Na een reeks teleurstellende raceweekenden heeft Oscar Piastri een goede prestatie hard nodig. De McLaren-coureur verloor in Mexico de koppositie in het wereldkampioenschap aan zijn teamgenoot Lando Norris. In Brazilië wil Piastri vlammen, en daar doet hij ook niet geheimzinnig over.
Piastri leek lange tijd de favoriet te zijn voor de wereldtitel in de Formule 1. De Australiër won race na race, en kwam over als een soort ijskonijn. Hij leek nauwelijks druk te ervaren, en had hiermee een voordeel ten opzichte van zijn teamgenoot Lando Norris. Samen leken ze te mogen uitmaken wie er met de wereldtitel vandoor zou gaan, maar na de zomerstop was alles anders.
Piastri wist nog wel te winnen in Zandvoort, maar zag daarna hoe Max Verstappen zijn rug rechtte. De Nederlander won in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten en is weer helemaal terug in de strijd om de wereldtitel. Hij staat nog maar 36 punten achter op WK-leider Norris, en richt zijn pijlen nu op de twee coureurs van McLaren.
Kan McLaren terugslaan in Brazilië?
Piastri wil de schade gaan herstellen op het circuit van Interlagos, zo laat hij weten in de preview van McLaren: "Brazilië is een goede kans om veel punten te scoren, vooral met de sprintrace. Alles ligt nog steeds op tafel, en de voorbereidingen voor dit weekend zijn heel erg productief geweest."
Piastri heeft er zin in
Het circuit van Interlagos in de stad Sao Paulo zorgt altijd voor spektakel. Vorig jaar wist Verstappen op magische wijze te winnen in de regen, terwijl McLaren door het spreekwoordelijke ijs zakte. Piastri wil daar dit jaar verandering in gaan brengen, en hij heeft er zin in: "Het is een circuit waar ik van kan genieten, met hoogteverschillen, en de mix van snelle rechte stukken en krappe secties. Zoals altijd moeten we een oogje in het zeil houden bij het weer."
Zowel voor Oscar als Lando geldt:
Ga je in gevecht met Max en tik je hem eraf dan volgt er wraak in de daarop volgende triple header. Max is tenslotte Max. Daarnaast is er een enorm risico op schade bij jezelf of erger.
Het grootste gevaar voor zowel Lando als Oscar is op dit moment dan ook niet Max maar de directe teamgenoot.
Max staat 35 punten achter en is pas een later een probleem. Nu nog niet.
Oscar danwel Lando zal alles op alles moeten zetten om dit weekend de voorsprong te pakken. Een tikkie op het wiel of een duw op het gras van je teamgenoot zou de kansen op de titel enorm helpen.
Laten we hopen dat Lando en Oscar ook zo denken en er vol voor gaan in het heetst van de strijd.
Voor beide geldt dat ze misschien nooit meer zo’n kans op de titel krijgen dus de tijd van kusjes op het voorhoofd en handje vasthouden is voorbij.
Racen, vechten, duwen en trekken dat willen we zien :)