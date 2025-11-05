Na een reeks teleurstellende raceweekenden heeft Oscar Piastri een goede prestatie hard nodig. De McLaren-coureur verloor in Mexico de koppositie in het wereldkampioenschap aan zijn teamgenoot Lando Norris. In Brazilië wil Piastri vlammen, en daar doet hij ook niet geheimzinnig over.

Piastri leek lange tijd de favoriet te zijn voor de wereldtitel in de Formule 1. De Australiër won race na race, en kwam over als een soort ijskonijn. Hij leek nauwelijks druk te ervaren, en had hiermee een voordeel ten opzichte van zijn teamgenoot Lando Norris. Samen leken ze te mogen uitmaken wie er met de wereldtitel vandoor zou gaan, maar na de zomerstop was alles anders.

Piastri wist nog wel te winnen in Zandvoort, maar zag daarna hoe Max Verstappen zijn rug rechtte. De Nederlander won in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten en is weer helemaal terug in de strijd om de wereldtitel. Hij staat nog maar 36 punten achter op WK-leider Norris, en richt zijn pijlen nu op de twee coureurs van McLaren.

Kan McLaren terugslaan in Brazilië?

Piastri wil de schade gaan herstellen op het circuit van Interlagos, zo laat hij weten in de preview van McLaren: "Brazilië is een goede kans om veel punten te scoren, vooral met de sprintrace. Alles ligt nog steeds op tafel, en de voorbereidingen voor dit weekend zijn heel erg productief geweest."

Piastri heeft er zin in

Het circuit van Interlagos in de stad Sao Paulo zorgt altijd voor spektakel. Vorig jaar wist Verstappen op magische wijze te winnen in de regen, terwijl McLaren door het spreekwoordelijke ijs zakte. Piastri wil daar dit jaar verandering in gaan brengen, en hij heeft er zin in: "Het is een circuit waar ik van kan genieten, met hoogteverschillen, en de mix van snelle rechte stukken en krappe secties. Zoals altijd moeten we een oogje in het zeil houden bij het weer."