Lando Norris klaar voor Brazilië: "Ik ga voor de maximale punten"

Lando Norris heeft vorig Grand Prix-weekend de leiding van het kampioenschap overgenomen van teamgenoot Oscar Piastri. De Brit is hierdoor extra gemotiveerd om ook in Brazilië competitief te zijn.

Het ziet er goed uit voor Norris. De Brit staat een punt voor op zijn teamgenoot Piastri en 36 punten voor concurrent Max Verstappen. De Brit maakt hierdoor een redelijke kans op het wereldkampioenschap.

'Ik heb er zin in'

In de preview van zijn team McLaren vertelt Norris: "Ik heb zin om weer op Interlagos te racen. De GP is altijd een leuk weekend en São Paulo is bovendien een geweldige stad om naartoe te gaan." Lando Norris pakte vorig seizoen de pole position in Brazilië, maar wist de race niet te winnen. Hij mag het dit seizoen dus nog een keer proberen.

"Het is ook een sprintweekend, dus ik ga voor de maximale punten", vertelde Lando Norris in het persbericht van zijn team. "Vorige week was ik terug bij het team in Woking. We hebben de double header geëvalueerd en ik heb tijd besteed aan de voorbereiding op dit weekend. Ik voel me goed en kijk ernaar uit om weer op de baan te staan. Kom maar op."

Norris pakt de leiding

Norris heeft zich goed herpakt na de zomerstop. Zijn Australische teamgenoot zit momenteel in een vormdip en daar hebben zowel Norris als Max Verstappen goed gebruik van gemaakt. Norris staat nu boven Oscar Piastri. De Brit heeft dit seizoen zes keer gewonnen, waaronder in Australië, Monaco, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije en Mexico.

Sinds de zomerstop heeft Oscar Piastri 72 punten gepakt, maar Norris en Verstappen wisten meer punten te behalen. Norris behaalde 82 punten en Max Verstappen zelfs 134 punten. De Nederlander is dan ook erg snel ingelopen op de McLaren-coureurs, waardoor de laatste vier Grand Prix-weekenden extreem spannend gaan worden.