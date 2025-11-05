user icon
Lando Norris klaar voor Brazilië: "Ik ga voor de maximale punten"

Lando Norris klaar voor Brazilië: "Ik ga voor de maximale punten"
  • Gepubliceerd op 05 nov 2025 10:09
  • comments 7
  • Door: Jesse Jansen

Lando Norris heeft vorig Grand Prix-weekend de leiding van het kampioenschap overgenomen van teamgenoot Oscar Piastri. De Brit is hierdoor extra gemotiveerd om ook in Brazilië competitief te zijn. 

Het ziet er goed uit voor Norris. De Brit staat een punt voor op zijn teamgenoot Piastri en 36 punten voor concurrent Max Verstappen. De Brit maakt hierdoor een redelijke kans op het wereldkampioenschap. 

'Ik heb er zin in'

In de preview van zijn team McLaren vertelt Norris: "Ik heb zin om weer op Interlagos te racen. De GP is altijd een leuk weekend en São Paulo is bovendien een geweldige stad om naartoe te gaan." Lando Norris pakte vorig seizoen de pole position in Brazilië, maar wist de race niet te winnen. Hij mag het dit seizoen dus nog een keer proberen. 

"Het is ook een sprintweekend, dus ik ga voor de maximale punten", vertelde Lando Norris in het persbericht van zijn team. "Vorige week was ik terug bij het team in Woking. We hebben de double header geëvalueerd en ik heb tijd besteed aan de voorbereiding op dit weekend. Ik voel me goed en kijk ernaar uit om weer op de baan te staan. Kom maar op."

Norris pakt de leiding

Norris heeft zich goed herpakt na de zomerstop. Zijn Australische teamgenoot zit momenteel in een vormdip en daar hebben zowel Norris als Max Verstappen goed gebruik van gemaakt. Norris staat nu boven Oscar Piastri. De Brit heeft dit seizoen zes keer gewonnen, waaronder in Australië, Monaco, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije en Mexico. 

Sinds de zomerstop heeft Oscar Piastri 72 punten gepakt, maar Norris en Verstappen wisten meer punten te behalen. Norris behaalde 82 punten en Max Verstappen zelfs 134 punten. De Nederlander is dan ook erg snel ingelopen op de McLaren-coureurs, waardoor de laatste vier Grand Prix-weekenden extreem spannend gaan worden. 

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Brazilië 2025

Reacties (7)

  • Beri

    Posts: 6.737

    Succes Lendoow!

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 10:26
  • Cicero

    Posts: 1.569

    Piastri heeft gezegd dat hij voor een top 15 plaats gaat....

    Joh, natuurlijk ga je voor de winst rijden... Duh!

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 10:34
  • shakedown

    Posts: 1.486

    Toch fijn dat hij voor de maximale punten gaat.... Stel je voor: Neuh 10 puntjes is mijn doel voor dit weekeinde... Wat een dooddoenerij...

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 10:52
  • misstappen

    Posts: 3.367

    "Lando Norris klaar voor Brazilië: "Ik ga voor de minimale punten""
    om even echt in het nieuws te komen

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 10:54
    • F1jos

      Posts: 4.780

      Met regen gaat Lando naar de drup.

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 11:36
    • Hourpower

      Posts: 740

      Ja, is er nog kans regen?

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 12:57
    • Hourpower

      Posts: 740

      *op

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 12:58

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.364
  • Podiums 42
  • Grand Prix 148
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar