Sky Sports-gezicht laat ander geluid horen over Verstappen

Sky Sports-gezicht laat ander geluid horen over Verstappen
  • Gepubliceerd op 03 nov 2025 12:09
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

De Britse zender Sky Sports krijgt vaak het verwijt dat ze overdreven kritisch zijn op Max Verstappen. De Nederlander neemt het vaak op tegen de Britse F1-helden, en dat is voer voor discussies. Sky-gezicht Simon Lazenby kan zich niet vinden in die kritiek, en steekt zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken.

Verstappen vecht momenteel met de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris om de wereldtitel in de Formule 1. Verstappen is bezig met een ijzersterke tweede seizoenshelft, en wist sinds de zomerstop al drie Grands Prix en één sprintrace te winnen. Bij McLaren ging niet alles naar wens, en dit zorgt ervoor dat Verstappen nog maar 36 punten achter WK-leider Norris staat.

Verstappen vocht in de afgelopen maanden meerdere felle en stevige duels uit. Dit kwam hem vaak op kritiek te staan, en die kwam met enige regelmaat uit de hoek van Sky Sports. Bij de zender werken vooral Britten, al wordt hun commentaar door meerdere zenders over de hele wereld gebruikt. Ze krijgen dan ook vaak het verwijt dat ze 'anti-Verstappen' zijn, en dat ze de Britse teams en coureurs een hand boven het hoofd houden.

Hoe kijkt Sky Sports naar Verstappen?

Sky Sports-presentator Simon Lazenby lijkt zich daar niet in te kunnen vinden. Hij is stiekem fan van Verstappen, zo legt hij uit in de podcast 'Road to Success': "Wat de mensen thuis misschien niet weten, of wat je misschien niet zo vaak ziet van Max, is dat hij één van de meest eerlijke coureurs is van het hele Formule 1-veld. Hij doet zich niet anders voor dan dat hij is."

'Dat is heel erg zeldzaam'

Lazenby is blij met die openheid van Verstappen. Hij gaat verder met zijn lofzang: "Wat je ziet, is bij hem ook wat je krijgt. Dat is tegenwoordig echt heel erg zeldzaam. Ik heb ontzettend veel respect voor hem. Als je kijkt naar zijn prestaties, dan is het bewonderenswaardig om te zien hoe nuchter hij is gebleven. Dat zie je echt niet bij iedereen."

AUDI_F1

Posts: 3.386

Het is zelfs zo erg bij die engelsen dat je alleen maar stiekum fan kunt zijn. Dus niet in het openbaar.

  • 3
  • 3 nov 2025 - 13:54
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Sky Sports

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Paulie

    Posts: 4.848

    Simon zet zich af tegen alles wat Brits is, pure frustratie omdat pa George al na 1 Bond film werd afgedankt

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 13:16
    • arone

      Posts: 1.149

      Volgens de geleerde is hij zelf opgestapt.

      • + 2
      • 3 nov 2025 - 13:24
    • Hemex

      Posts: 1.353

      Dus de Britse Simon James Lazenby is een zoon van de Australische George Robert Lazenby? En hij heeft een hekel aan Britten?
      Hier hoor je tenminste nog een wat interessante nieuwtjes.

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 15:21
  • AUDI_F1

    Posts: 3.386

    Het is zelfs zo erg bij die engelsen dat je alleen maar stiekum fan kunt zijn. Dus niet in het openbaar.

    • + 3
    • 3 nov 2025 - 13:54
  • HermanInDeZon

    Posts: 291

    De Britse zender Sky Sports krijgt vaak het verwijt dat ze overdreven kritisch zijn op Max Verstappen.

    Is dat zo?
    Ik bedoel, buiten dan van Nederlandse media die er uiteraard alle belang bij hebben

    • + 1
    • 3 nov 2025 - 14:01
    • NyckVrieskast

      Posts: 985

      Ja Herman, dat is zo. Hongarije 2024, hoe vaak Crofft heeft herhaald dat hij tot 3 uur snachts heeft zitten simracen. Dat is al een voorbeeld, over de rest niet te spreken.

      • + 2
      • 3 nov 2025 - 15:02
    • Amstermar

      Posts: 31

      Hoezo Nederlandse media? Ik kijk elke race gratis met Sky Sports als zender en die zijn duidelijk anti Max.
      Dat ik het geluid 70% van de tijd uit zet wanneer het over hem gaat.

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 15:21

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

