De Britse zender Sky Sports krijgt vaak het verwijt dat ze overdreven kritisch zijn op Max Verstappen. De Nederlander neemt het vaak op tegen de Britse F1-helden, en dat is voer voor discussies. Sky-gezicht Simon Lazenby kan zich niet vinden in die kritiek, en steekt zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken.

Verstappen vecht momenteel met de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris om de wereldtitel in de Formule 1. Verstappen is bezig met een ijzersterke tweede seizoenshelft, en wist sinds de zomerstop al drie Grands Prix en één sprintrace te winnen. Bij McLaren ging niet alles naar wens, en dit zorgt ervoor dat Verstappen nog maar 36 punten achter WK-leider Norris staat.

Verstappen vocht in de afgelopen maanden meerdere felle en stevige duels uit. Dit kwam hem vaak op kritiek te staan, en die kwam met enige regelmaat uit de hoek van Sky Sports. Bij de zender werken vooral Britten, al wordt hun commentaar door meerdere zenders over de hele wereld gebruikt. Ze krijgen dan ook vaak het verwijt dat ze 'anti-Verstappen' zijn, en dat ze de Britse teams en coureurs een hand boven het hoofd houden.

Hoe kijkt Sky Sports naar Verstappen?

Sky Sports-presentator Simon Lazenby lijkt zich daar niet in te kunnen vinden. Hij is stiekem fan van Verstappen, zo legt hij uit in de podcast 'Road to Success': "Wat de mensen thuis misschien niet weten, of wat je misschien niet zo vaak ziet van Max, is dat hij één van de meest eerlijke coureurs is van het hele Formule 1-veld. Hij doet zich niet anders voor dan dat hij is."

'Dat is heel erg zeldzaam'

Lazenby is blij met die openheid van Verstappen. Hij gaat verder met zijn lofzang: "Wat je ziet, is bij hem ook wat je krijgt. Dat is tegenwoordig echt heel erg zeldzaam. Ik heb ontzettend veel respect voor hem. Als je kijkt naar zijn prestaties, dan is het bewonderenswaardig om te zien hoe nuchter hij is gebleven. Dat zie je echt niet bij iedereen."