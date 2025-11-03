user icon
Hamilton maakt toekomstplannen bekend en werkt aan nieuw project

Hamilton maakt toekomstplannen bekend en werkt aan nieuw project
  Gepubliceerd op 03 nov 2025 10:46
  comments 5
  Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton heeft de smaak te pakken met het maken van films. Na het succes van de F1-film wil hij graag doorpakken, en hij is al bezig met een aantal nieuwe film- en televisieprojecten. Ook een vervolg op de succesvolle F1-film is volgens hem zeker niet uitgesloten.

Afgelopen zomer ging de veelbesproken F1-film in première. De film draaide om het fictieve team APX GP en Hollywoodster Brad Pitt speelde de hoofdrol. Hamilton was als producent betrokken bij het project van Jerry Bruckheimer en regisseur Joe Kosinski. Tijdens de raceweekenden werden er opnames gemaakt, en de acteurs namen zelf plaats achter het stuur van de aangepaste Formule 2-bolides.

De film was een groot succes en bracht wereldwijd zo'n 630 miljoen dollar op. Voor Hamilton was het ook een groot succes, en hij kon hiermee zijn passie voor film tot leven laten komen. Hij speelde achter de schermen een grote rol, en had in de film zelf ook een klein rolletje.

Wat brengt de toekomst?

Het project smaakte in ieder geval naar meer. Hamilton wil graag nieuwe films maken, zo laat hij weten in gesprek met Ferrari Magazine: "We hebben wat ideeën. Ik zit in het proces om het uit te zoeken, maar verhalen vertellen is iets waar ik echt een passie voor heb."

"We hebben meer dan ooit inspirerende verhalen nodig, gezien de donkere tijden waarin we leven. Ik houd van comedy, en ik heb een specifiek idee voor een TV-show. Ik werk aan een paar ideeën voor animatiefilms, en we krijgen sinds de F1-film zoveel dingen opgestuurd. Het is echt bijzonder. Voor mij draait het echter niet om zo veel mogelijk projecten doen; ik doe het liever zoals Quentin Tarantino: kwaliteit boven kwantiteit."

Komt er een vervolg op de F1-film?

Hamilton wil nog niet zeggen of er een vervolg op de F1-film komt. Hij sluit het echter niet uit, want hij genoot van het maakproces: "Het was bijzonder om echt betrokken te zijn bij de film en volledig deel uit te maken van het proces. Joe Kosinski kwam naar me toe en zei: 'Ik denk eraan om deze film te maken, en ik wil graag Brad Pitt hebben'. We hadden hem op dat moment nog niet."

"Ik heb veel tijd doorgebracht in de montage, bekeek delen van de film op mijn laptop en stuurde aantekeningen. Ik ontmoette Hans Zimmer in zijn geweldige studio in Santa Monica. Het waren vier geweldige jaren, het was een privilege."

Arran

Posts: 1.550

Ach, met de FIA en de FOM krijg je genoeg inspiratie voor een comedy, daar hoef je zelfs bijna geen moeite voor te doen, Ome Ben maakt al regelmatig komische voorzetten, en Liberty Media heeft van F1 al een circus gemaakt.

  • 3
  • 3 nov 2025 - 10:56
Reacties (5)

Login om te reageren
  • Arran

    Posts: 1.550

    Ach, met de FIA en de FOM krijg je genoeg inspiratie voor een comedy, daar hoef je zelfs bijna geen moeite voor te doen, Ome Ben maakt al regelmatig komische voorzetten, en Liberty Media heeft van F1 al een circus gemaakt.

    • + 3
    • 3 nov 2025 - 10:56
  • Rimmer

    Posts: 12.953

    Zijn volgende film gaat over het harde straatleven van de rapper XDNA en wordt gevolgd vanaf zijn geboorte in de sloppenwijken van Stevenage tot zijn internationale succes op het hoogste podium.
    De film volgt het leven van de jonge rapper die op zijn vijfde al karate lessen moest nemen omdat hij in elkaar werd geslagen tot aan de doorbraak van het grote mondiale succes.
    De rol van rapper XDNA zal niet door Lewis zelf gespeeld worden. Of zoals hij het zelf onomwonden stelde: “Ik zal die rol niet spelen. Ik kan die rol niet spelen. Tom Cruise is gecast om de rol mij als 15 tot ongeveer 30 jarige zwarte jongen te spelen. Robert De Niro zal daarna de volwassen man tot nu gaan spelen. Uiteraard zal ik aanwijzingen geven en hen vertellen hoe ik bepaalde dingen beleeft heb maar uiteindelijk blijft het hun eigen invulling”

    Robert de Niro wilde nog niet meteen reageren maar liet desgevraagd wel weten “er uit te zien naar de rol” en “nog nooit eerder een zwarte man te hebben gespeeld”
    Tom Cruise bleek onvindbaar voor een reactie en lag volgens zijn management “alvast in een olieland in de zon te bakken”.
    Wie de rol van de piepjonge rapper in zijn eerste jeugdjaren zal gaan spelen is nog niet bekend.
    Nyck de Vries is genoemd maar liet aan deze sait weten “eigenlijk nog van niks te weten behalve dan dat er wel eens gepraat is”

    • + 2
    • 3 nov 2025 - 13:00
    • Paulie

      Posts: 4.848

      Tom Cruise is een begenadigd acteur maar ik zie hem nog niet in de rol van 15 jarige zwarte rapper, ik denk dat hij qua acteertalent tekort schiet, dan moet men écht al een geweldenaar als Huub Stapel casten, dan komt het goed.

      • + 1
      • 3 nov 2025 - 13:10
  • Snork

    Posts: 22.035

    #humble
    #stillwerise

    M'n strot schiet er gewoon vol van.

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 13:50
  • Aajd Flupke

    Posts: 17

    Misschien had Lewis zich beter met race gerelateerde zaken bezig gehouden ipv glitter en glamour, dan had ie misschien wel een podium behaald

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 14:02

