Lewis Hamilton heeft de smaak te pakken met het maken van films. Na het succes van de F1-film wil hij graag doorpakken, en hij is al bezig met een aantal nieuwe film- en televisieprojecten. Ook een vervolg op de succesvolle F1-film is volgens hem zeker niet uitgesloten.

Afgelopen zomer ging de veelbesproken F1-film in première. De film draaide om het fictieve team APX GP en Hollywoodster Brad Pitt speelde de hoofdrol. Hamilton was als producent betrokken bij het project van Jerry Bruckheimer en regisseur Joe Kosinski. Tijdens de raceweekenden werden er opnames gemaakt, en de acteurs namen zelf plaats achter het stuur van de aangepaste Formule 2-bolides.

De film was een groot succes en bracht wereldwijd zo'n 630 miljoen dollar op. Voor Hamilton was het ook een groot succes, en hij kon hiermee zijn passie voor film tot leven laten komen. Hij speelde achter de schermen een grote rol, en had in de film zelf ook een klein rolletje.

Wat brengt de toekomst?

Het project smaakte in ieder geval naar meer. Hamilton wil graag nieuwe films maken, zo laat hij weten in gesprek met Ferrari Magazine: "We hebben wat ideeën. Ik zit in het proces om het uit te zoeken, maar verhalen vertellen is iets waar ik echt een passie voor heb."

"We hebben meer dan ooit inspirerende verhalen nodig, gezien de donkere tijden waarin we leven. Ik houd van comedy, en ik heb een specifiek idee voor een TV-show. Ik werk aan een paar ideeën voor animatiefilms, en we krijgen sinds de F1-film zoveel dingen opgestuurd. Het is echt bijzonder. Voor mij draait het echter niet om zo veel mogelijk projecten doen; ik doe het liever zoals Quentin Tarantino: kwaliteit boven kwantiteit."

Komt er een vervolg op de F1-film?

Hamilton wil nog niet zeggen of er een vervolg op de F1-film komt. Hij sluit het echter niet uit, want hij genoot van het maakproces: "Het was bijzonder om echt betrokken te zijn bij de film en volledig deel uit te maken van het proces. Joe Kosinski kwam naar me toe en zei: 'Ik denk eraan om deze film te maken, en ik wil graag Brad Pitt hebben'. We hadden hem op dat moment nog niet."

"Ik heb veel tijd doorgebracht in de montage, bekeek delen van de film op mijn laptop en stuurde aantekeningen. Ik ontmoette Hans Zimmer in zijn geweldige studio in Santa Monica. Het waren vier geweldige jaren, het was een privilege."