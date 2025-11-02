user icon
icon

Häkkinen blikt terug: "Bij McLaren hadden we geen teamorders"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Häkkinen blikt terug: "Bij McLaren hadden we geen teamorders"
  • Gepubliceerd op 02 nov 2025 14:43
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Waar McLaren vandaag de dag werkt met veel teamorders, is dat niet altijd zo geweest. Mika Häkkinen vertelt over zijn periode bij McLaren. De tweevoudig wereldkampioen heeft van 1993 tot 2001. 

Meer over F1 Nieuws FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt

De Fin reed van 1996 tot en met 2001 samen met David Coulthard. De twee coureurs konden het niet erg goed met elkaar vinden en dus lieten ze weinig voor elkaar over op de baan. Volgens Häkkinen deed McLaren destijds niet aan teamorders. 

McLaren deed niet altijd aan teamorders

In totaal hebben Coulthard en Häkkinen 99 races met elkaar bij McLaren gereden. In 2002 stopte Häkkinen ermee en ging Coulthard nog wel door. Kimi Räikkönen werd de vervanger van Häkkinen. "Maar één ding weet ik zeker, want misschien hoort David Coulthard deze discussie ooit nog eens - ik moet zeggen dat we nooit teamorders hebben gehad", grapte Hakkinen bij de Beyond the Grid-podcast.

De Finse oud-coureur heeft zijn toenmalige teamgenoot dik ingemaakt. In de kwalificatie stond Häkkinen er vaak boven en werd het 68-31 en in de race 50-39. De coureurs vielen dus tien keer allebei uit. 

'Ik kende de teambaas al heel lang'

Toch had Häkkinen een gelukje. De toenmalige McLaren-teambaas Ron Dennis kende de Fin al heel lang: "Ik was natuurlijk heel close met Ron. Ron kende me al sinds ik nog een absolute amateur was in de Formule 1. Ron zag hoe ik me ontwikkelde, hoe ik een man werd, meer zelfvertrouwen kreeg, meer ervaring opdeed, en natuurlijk als er dan zo'n ongeluk gebeurt, dan is alles wat je kent ineens weg. Dus ik begin weer helemaal vanaf nul."

"Ron had natuurlijk enorm veel vertrouwen in mij, omdat ik een harde werker was en me tegelijkertijd volledig inzette voor het McLaren-team. Het was dus logisch dat Ron mij steunde", zo eindigt Hakkinen zijn woordje over de teamorders. In 99 races heeft Hakkinen zijn teamgenoot verslagen, maar dat deed hij zonder de teamorders die Oscar Piastri en Lando Norris wel krijgen.

Senna014

Posts: 649

Jerez 1997 en Melbourne 1998 vertellen toch iets anders om er maar eens met 2 te beginnen Mika.

  • 3
  • 2 nov 2025 - 15:47
F1 Nieuws

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Senna014

    Posts: 649

    Jerez 1997 en Melbourne 1998 vertellen toch iets anders om er maar eens met 2 te beginnen Mika.

    • + 3
    • 2 nov 2025 - 15:47
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.940

    Mika was ook de betere dus was niet nodig.

    • + 0
    • 2 nov 2025 - 17:24

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar