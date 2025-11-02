Häkkinen blikt terug: "Bij McLaren hadden we geen teamorders"

Waar McLaren vandaag de dag werkt met veel teamorders, is dat niet altijd zo geweest. Mika Häkkinen vertelt over zijn periode bij McLaren. De tweevoudig wereldkampioen heeft van 1993 tot 2001.

De Fin reed van 1996 tot en met 2001 samen met David Coulthard. De twee coureurs konden het niet erg goed met elkaar vinden en dus lieten ze weinig voor elkaar over op de baan. Volgens Häkkinen deed McLaren destijds niet aan teamorders.

McLaren deed niet altijd aan teamorders

In totaal hebben Coulthard en Häkkinen 99 races met elkaar bij McLaren gereden. In 2002 stopte Häkkinen ermee en ging Coulthard nog wel door. Kimi Räikkönen werd de vervanger van Häkkinen. "Maar één ding weet ik zeker, want misschien hoort David Coulthard deze discussie ooit nog eens - ik moet zeggen dat we nooit teamorders hebben gehad", grapte Hakkinen bij de Beyond the Grid-podcast.

De Finse oud-coureur heeft zijn toenmalige teamgenoot dik ingemaakt. In de kwalificatie stond Häkkinen er vaak boven en werd het 68-31 en in de race 50-39. De coureurs vielen dus tien keer allebei uit.

'Ik kende de teambaas al heel lang'

Toch had Häkkinen een gelukje. De toenmalige McLaren-teambaas Ron Dennis kende de Fin al heel lang: "Ik was natuurlijk heel close met Ron. Ron kende me al sinds ik nog een absolute amateur was in de Formule 1. Ron zag hoe ik me ontwikkelde, hoe ik een man werd, meer zelfvertrouwen kreeg, meer ervaring opdeed, en natuurlijk als er dan zo'n ongeluk gebeurt, dan is alles wat je kent ineens weg. Dus ik begin weer helemaal vanaf nul."

"Ron had natuurlijk enorm veel vertrouwen in mij, omdat ik een harde werker was en me tegelijkertijd volledig inzette voor het McLaren-team. Het was dus logisch dat Ron mij steunde", zo eindigt Hakkinen zijn woordje over de teamorders. In 99 races heeft Hakkinen zijn teamgenoot verslagen, maar dat deed hij zonder de teamorders die Oscar Piastri en Lando Norris wel krijgen.