VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz vindt het jammer dat de Formule 1 Nederland gaat verlaten. Volgens de politicus is de Formule 1 een belangrijke sport voor ons land. In 2026 wordt voorlopig de laatste Grand Prix van Nederland gehouden.

Bij het programma Nieuws van de Dag vertelt Yesilgöz dat ze het jammer vindt dat de Dutch Grand Prix uit Nederland verdwijnt. Het evenement lijkt voorlopig niet meer terug te keren naar Nederland.

'Jammer dat de Grand Prix verdwijnt'

"Ik had het graag gehouden", begint Yesilgöz. De VVD-partijleider geeft toe niet altijd naar de F1 te kijken, maar ze zegt wel dat ze er wel eens is geweest: "Ik volg de sport niet echt, maar ik kijk wel af en toe. Ik ben er wel een keer geweest. Als je dan dat geluid hoort en het ziet, dat is echt schitterend."

De Dutch Grand Prix werd van 1952 tot en met 1985 bijna jaarlijks gehouden. In de tussentijd ontbrak de Grand Prix maar vier jaar van de 33 jaar. Sinds 1985 werd de Grand Prix van Nederland niet meer gehouden. Er waren weinig Nederlandse succesvolle coureurs, dus de animo was minder in Nederland.

Verstappen veranderde alles

Max Verstappen veranderde de hele boel. De Nederlander werd al snel de succesvolste Nederlander en een van de succesvolste coureurs in de gehele geschiedenis van de Formule 1. In 2021 keerde de Dutch Grand Prix terug op de kalender van de Formule 1.

In 2026 lijkt het nieuwe tijdperk van Zandvoort toch echt tot zijn einde te komen. Er is veel animo voor een plekje op de kalender van de Formule 1, maar het mag maar uit 24 races bestaan. Anders wordt het te druk voor de F1-coureurs. De kalender is in vijf jaar tijd al gegroeid van zeventien naar 24 races. In 2020 was het corona, maar in 2019 waren er ook maar 21 races.