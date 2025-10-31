user icon
icon

Yesilgöz baalt van vertrek Formule 1 uit Nederland: "Ik had het graag gehouden"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Yesilgöz baalt van vertrek Formule 1 uit Nederland: "Ik had het graag gehouden"
  • Gepubliceerd op 31 okt 2025 16:09
  • comments 13
  • Door: Jesse Jansen

VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz vindt het jammer dat de Formule 1 Nederland gaat verlaten. Volgens de politicus is de Formule 1 een belangrijke sport voor ons land. In 2026 wordt voorlopig de laatste Grand Prix van Nederland gehouden.

Meer over F1 Nieuws FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt

Bij het programma Nieuws van de Dag vertelt Yesilgöz dat ze het jammer vindt dat de Dutch Grand Prix uit Nederland verdwijnt. Het evenement lijkt voorlopig niet meer terug te keren naar Nederland. 

'Jammer dat de Grand Prix verdwijnt'

"Ik had het graag gehouden", begint Yesilgöz. De VVD-partijleider geeft toe niet altijd naar de F1 te kijken, maar ze zegt wel dat ze er wel eens is geweest: "Ik volg de sport niet echt, maar ik kijk wel af en toe. Ik ben er wel een keer geweest. Als je dan dat geluid hoort en het ziet, dat is echt schitterend."

De Dutch Grand Prix werd van 1952 tot en met 1985 bijna jaarlijks gehouden. In de tussentijd ontbrak de Grand Prix maar vier jaar van de 33 jaar. Sinds 1985 werd de Grand Prix van Nederland niet meer gehouden. Er waren weinig Nederlandse succesvolle coureurs, dus de animo was minder in Nederland.

Verstappen veranderde alles

Max Verstappen veranderde de hele boel. De Nederlander werd al snel de succesvolste Nederlander en een van de succesvolste coureurs in de gehele geschiedenis van de Formule 1. In 2021 keerde de Dutch Grand Prix terug op de kalender van de Formule 1. 

In 2026 lijkt het nieuwe tijdperk van Zandvoort toch echt tot zijn einde te komen. Er is veel animo voor een plekje op de kalender van de Formule 1, maar het mag maar uit 24 races bestaan. Anders wordt het te druk voor de F1-coureurs. De kalender is in vijf jaar tijd al gegroeid van zeventien naar 24 races. In 2020 was het corona, maar in 2019 waren er ook maar 21 races. 

Regenrace

Posts: 2.105

De vraag is niet of je het het graag gehouden, maar of je belastinggeld tegen het miljonairsfeestje wilde aangooien. Dus geef daar maar eens antwoord op, vrouwtje.

  • 2
  • 31 okt 2025 - 17:13
F1 Nieuws

Reacties (13)

Login om te reageren
  • misstappen

    Posts: 3.361

    had ze voor de verkiezingen moeten melden... je moet die lui ook alles leren

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 16:14
    • Larry Perkins

      Posts: 61.119

      Dat heeft zij ook gedaan @misstappen, want dat spotje uit het programma Nieuws van de Dag werd hierboven tussen de tekst een tijdje lang herhaald door Kijk...

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 16:42
  • Totalia

    Posts: 1.758

    Nou beste dame dat kan nog als je Jette als jongste minister- president zo ver krijgt om Prins Bernhard financieel te steunen…. Waarom niet is absoluut van grote marketing waarde een F1 race in NL

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 16:16
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.683

    Ik ben meer benieuwd wat Joop Den Uyl ervan gevonden zou hebben....of Dries van Agt....of boer Koekoek.

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 16:31
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.062

      Wanneer den Uyl dat zou sponsoren dan zou Wiegel zeggen: "Sinterklaas bestaat, daar zit hij!"

      • + 1
      • 31 okt 2025 - 16:42
  • Larry Perkins

    Posts: 61.119

    De vraag is of de dame er ook overheidssteun voor over heeft, vermoed van niet ook al is de VVD 'de partij van de auto'...

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 16:45
    • koppie toe

      Posts: 4.712

      Kilometerheffing invoeren en het betaald zich vanzelf terug. ;)

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 17:10
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.055

    Dan had je als overheid de knip moeten trekken en helpen financieren.

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 17:11
    • schwantz34

      Posts: 41.213

      Er zijn in ons landje veel grotere problemen waar de overheidsknip voor open moet, zoals armoedebestrijding, meer geld voor de zorg en salaris personeel, het veel betaalbaarder maken voor starters om een eigen woning te kunnen krijgen, asielbeleid waarvan de kosten door het dak gaan enz, enz

      Nederland kon zonder Max ook prima zonder F1, en er zal een wonder moeten gebeuren (lees een soort van nieuwe Max die opstaat) willen we de die hier ooit nog terugkrijgen!

      En ja, ik heb een teringhekel aan politik! ;)

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 17:39
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.055

      @schwantz34

      Een hekel aan politiek en politic? We hebben een mede forummer die zich zo noemt?
      Of lees ik er teveel achter?

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 18:24
    • schwantz34

      Posts: 41.213

      @ScuderiaSjonno Het spijt me zeer, maar met een bloedend hart moet ik u bekennen dat ik helaas geen enkele actieve herinneringen meer heb aan alle door mij eerder gedane uitspraken omtrent Politik. Mijn welgemeende excuses daarvoor, hoogachtend K Schwantz34

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 18:44
  • Regenrace

    Posts: 2.105

    De vraag is niet of je het het graag gehouden, maar of je belastinggeld tegen het miljonairsfeestje wilde aangooien. Dus geef daar maar eens antwoord op, vrouwtje.

    • + 2
    • 31 okt 2025 - 17:13
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.055

    En gezien hoeveel geld en tijd er politie inzet nodig is voor zoiets als voetbal, dan kan dit er ook nog wel bij.

    • + 1
    • 31 okt 2025 - 18:29

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar