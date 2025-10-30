user icon
Lawson onder vuur na bizar incident: "Hij negeerde gele vlaggen"

Lawson onder vuur na bizar incident: "Hij negeerde gele vlaggen"
  Gepubliceerd op 30 okt 2025 13:22
  comments 3
  Door: Bob Plaizier

Liam Lawson raakte afgelopen weekend in Mexico betrokken bij een opmerkelijk incident. Toen hij na een vroege pitstop de baan weer opreed, kwam hij in de eerste bocht twee marshalls tegen. De FIA kondigde een onderzoek aan, maar volgens de Mexicaanse autosportbond ligt de schuld volledig bij Lawson.

De Grand Prix van Mexico werd afgelopen weekend gekenmerkt door opvallende incidenten. Bij de start van de race raakte Lawson betrokken bij een incident met de Williams van Carlos Sainz. Zijn Racing Bulls-bolide liep hierbij schade op, en de Nieuw-Zeelander dook naar binnen voor een pitstop. In de eerste bocht lag er nog wat debri op de baan, en een tweetal dappere marshalls renden het asfalt op om de situatie op te lossen.

Dit liep echter bijna verkeerd af, want Lawson was uit de pitlane gekomen en reed vol overtuiging de eerste bocht in. Daar schrok hij zich wild toen er ineens twee mannen in oranje pakken voor zijn neus stonden. Lawson drukte op de rem, en klaagde steen en been over de twee marshalls die op de baan liepen. Hij stelde dat hij ze dood kan kunnen rijden, en de FIA liet na de race weten dat ze dit moment gaan onderzoeken.

Wie is de schuldige?

De Mexicaanse autosportbond OMDAI heeft zelf ook een onderzoek gedaan, en voor hen is het zo klaar als een klontje: de schuld ligt bij Lawson. In een statement melden ze het volgende: "Na contact tussen de Williams en de Racing Bull bij het naderen van bocht een, lagen er verschillende onderdelen op de baan. De marshalls moesten ingrijpen om deze te verwijderen om de veiligheid van de coureurs te waarborgen."

'Lawson negeerde gele vlaggen'

De OMDAI stelt dat Lawson hier de fout inging: "Hij trof paneel 3 aan met de boodschap 'dubbele gele vlag'. Het team waarschuwde de coureur via de boordradio, en dat gold ook voor de marshallpost, waar met een fysieke gele vlag werd gezwaaid. Dat gaf aan dat er gevaar was en er marshalls op de baan liepen."

De beweringen van de Mexicaanse autosportbond zijn opvallend, want tijdens de race werd er geen onderzoek geopend naar Lawson. Ook na afloop werd hij niet naar de stewards geroepen.

F1 Nieuws Liam Lawson Racing Bulls GP Mexico 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Freek-Willem

    Posts: 6.351

    Was het bij dubbel geel (paneel) of enkel geel (vlaggende marchall)?

    Bij een enkele gele vlag lijkt het me niet dat een marchall in een blinde bocht deVries moet gaan opruimen. Bij dubbel geel zou het kunnen in mijn optiek.

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 13:26
    • Paulie

      Posts: 4.836

      Heh? Huh? wat doet Nyck in die blinde bocht? Of was het Peter R. die daar lag? Snap er geen jota van.

      • + 0
      • 30 okt 2025 - 13:31
    • da_bartman

      Posts: 6.239

      het was dubbel geel

      • + 0
      • 30 okt 2025 - 13:41

